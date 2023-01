La Kings League de Piqué ha sido todo un éxito desde su anuncio inicial. El exfutbolista del Barcelona se ha asociado con un grupo de 12 "presidentes", conformado por algunos de los youtubers, streamers, periodistas y futbolistas más famosos del planeta. Así, con estos miembros, el torneo nos presenta una propuesta que convierte al fútbol clásico en todo un espectáculo.

Recientemente, la Kings League de Gerard Piqué rompió el récord de audiencia, llegando a la impresionante cantidad de 1,2 millones de espectadores durante su tercera jornada. De esta forma, reporta ante Twitch uno de los crecimientos más abismales que se han visto en la plataforma, y el cual es tan solo superado por "La velada del año 2" de Ibai Llanos. Este último, por cierto, también forma parte de la competición, y ha sido uno de los ingredientes clave para su éxito.

Tras sus primeras tres jornadas, la liga de Piqué y compañía cada vez toma más forma. Recientemente, te comentamos cuáles son sus normas. Pero parece que no todos están tan emocionados por la competición. Javier Tebas, presidente de la LaLiga, se refirió a la Kings League como un "circo" durante una entrevista.

"Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Como circo me gusta."

Javier Tebas, presidente de LaLiga