La cuarta temporada de Succession ya tiene fecha de estreno. Una de las series más importantes de los últimos años, con múltiples reconocimientos por parte de la industria y una amplia saga de críticas positivas, llega a su cuarta temporada. El relato lleno de intriga, tensiones familiares y pulsos de poder se ha posicionado rápido como una especie de producción de culto.

El estreno de la cuarta temporada de Succession está programado para el próximo 27 de marzo, de acuerdo con información publicada por HBO Max, la plataforma en la que se encuentran disponibles las entregas previas. En ellas, Logan Roy —interpretado por Brian Cox— y sus cuatro hijos, Kendall —papel del actor Jeremy Strong—, Siobhan —encarnada por Sarah Snook—, Roman —representada por Kieran Culkin— y Connor —actuado por Alan Ruck— recrean diversas dinámicas conflictivas y, a la vez, naturales cuando se trata de familia y poder.

Luego de una tercera temporada aclamada por la crítica, la cuarta llegará con una audiencia cada vez más atenta a la franquicia. Mientras tanto, en el relato, los pulsos entre unos y otros se van recrudeciendo. ¿Cuál es el límite de la ambición? En Succession, esa respuesta depende mucho de cada personaje.

El tráiler de la cuarta temporada de Succession

Antes de ofrecer una fecha específica, se anunció que la cuarta temporada de Succession se estrenaría durante la primavera de 2023. A finales de octubre de 2022, la plataforma HBO Max y HBO compartieron un primer adelanto sobre esta nueva entrega.

Con sus primeras tres temporadas, Succession recibió 48 nominaciones al Premio Emmy. De esas menciones ganó 13, incluido la de “Mejor serie dramática” por la segunda y tercera entrega. Esta última fue estrenada en octubre de 2021, ganando múltiples premios. Pero no queda ahí. Su influencia está siendo tal que, en ocasiones, hay chistes y referencias tomadas de esta franquicia que se utilizan para tratar asuntos cotidianos.

¿En qué punto está la historia?

La tensión sigue en ascenso dentro de Succession. La serie de HBO se sostiene por ella y la cuarta temporada traerá más de esos pulsos. Luego de la última entrega, uno de los nudos narrativos es que la venta de Waystar Royco, un conglomerado de medios, sigue avanzando. Lukas Matsson —encarnado por Alexander Skarsgård—, considerado como un visionario tecnológico, está punto de adquirir esa empresa.

¿Por qué este detalle es relevante? Porque esta venta inquieta y genera divisiones en la familia Roy. Entonces, se derivan múltiples escenarios en cada uno de los protagonistas. Cada quien intenta imaginar cómo será el futuro una vez que se concrete. Esto genera una lucha interna de poder. A esto se suma que su influencia como familia también podría verse reducida de manera notable.

Succession se ha posicionado como una de las series más prestigiosas de HBO. Al igual que The Newsroom, True Detective, Juego de Tronos, Los Sopranos, Euforia, entre otras producciones, esta serie cuenta con una base de seguidores estables y atenta a cuanto ocurra con ella. La confirmación de la fecha de estreno de la cuarta temporada reactiva a una franquicia reconocida por su puesta en escena y por su guion. Hay críticos que, en relación con este último punto, la considera como la mejor escrita en la actualidad.

Teniendo en cuenta el prestigio asociado con HBO, que en la actualidad se ve reflejado en series como The Last of Us, es válido imaginar que la cuarta temporada de Succession seguirá una línea similar a las anteriores en muchos sentidos. Quizá, incluso, vuelva a ser nominada para diversos premios. Eso está por verse, a partir del próximo el próximo 27 de marzo.