Se termina el 2022 y puede ser un problema por el motivo menos esperado: la compatibilidad de su móvil con WhatsApp. Es que con el cambio de año, varios modelos de teléfonos ya no podrán ejecutar la popular aplicación de mensajería. Esto obligará a muchos a modernizar su dispositivo; especialmente a aquellos que se han aferrado a un móvil por unos cuantos años.

El próximo 31 de diciembre vencerán los actuales requisitos mínimos para descargar e instalar WhatsApp tanto en iOS como en Android. Por ende, a partir del 1 de enero de 2023 unos cuantos smartphones quedarán definitivamente obsoletos.

Esto no será un problema para quienes utilicen móviles relativamente nuevos, claro. Pero no olvidemos que la plataforma de Meta presume de ser compatible tanto con equipos de última generación como con aquellos que ya cargan con varias "batallas" sobre sus espaldas.

No obstante, cada año se va elevando ligeramente la vara de compatibilidad, tanto por cuestiones técnicas como de seguridad. Ofrecer una aplicación en aparatos cuyo sistema operativo no recibe más soporte o actualizaciones conlleva riesgos, y los desarrolladores de WhatsApp son conscientes de ello.

Estos teléfonos ya no podrán utilizar WhatsApp a partir de 2023

Desde el 1 de enero de 2023, WhatsApp solamente funcionará en smartphones que utilicen Android 4.2 o superior como sistema operativo. En tanto que en iPhone, la compatibilidad se mantendrá con los modelos que ejecuten iOS 12.1 o una versión más reciente.

Como pueden ver, WhatsApp seguirá estando disponible en teléfonos de hasta una década de antigüedad. Después de todo, Android 4.2 se lanzó en octubre de 2012; mientras que iOS 12 es bastante más reciente (2018), pero ha quedado tremendamente desactualizado en comparación con las características incluidas en iOS 16.2, la versión más reciente del software de Apple.

En el caso de Android, al fin y al cabo, los teléfonos en los que ya no se podrá ejecutar en WhatsApp desde 2023 son los siguientes:

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy X cover 2;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2;

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L7 Dual;

LG Optimus F3;

LG Optimus F5;

LG Optimus F7;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L6;

LG Optimus L7 II;

LG Enact;

LG Lucid 2.

Depurando el listado de móviles compatibles

Si tu móvil no aparece en esta lista, pero todavía utiliza Android 4.1 y no se puede actualizar a una versión más reciente, tampoco podrá ejecutar WhatsApp desde 2023.

En el caso de Apple, como ya dijimos, WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos que utilicen versiones anteriores a iOS 12.1. Lo llamativo es que en algunos portales web se ha mencionado que perderían compatibilidad los iPhone 6s y 6s Plus, ambos lanzados en 2015, y el iPhone SE de primera generación, de 2016. Cuando los tres modelos son compatibles hasta con iOS 15, por lo que la app de mensajería debería seguir funcionando sin problemas si el sistema operativo está actualizado.

Quienes todavía utilicen móviles con versiones de iOS y Android incompatibles, ya no podrán descargar WhatsApp de la App Store o la Play Store. En el caso de que ya estén utilizando la aplicación en un dispositivo que perderá compatibilidad, se les mostrará una notificación informándoles al respecto. En casos así, no existe otra solución más que cambiar el móvil por uno más reciente, aunque no necesariamente de última generación.