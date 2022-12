Google, que durante este 2022 ha experimentado un crecimiento en la venta de sus smartphones, ya tiene lista la hoja de ruta respecto a su estrategia de lanzamiento de sus Google Pixel para el periodo de 2023 a 2025. Una reciente filtración a través de Android Authority no solo nos ha permitido conocer en detalle qué modelos llegarán el próximo año, sino también cuáles son los planes de la compañía en cuanto a algunas de sus gamas y modelos más esperados, como la serie Pixel A o el Pixel plegable.

Uno de los detalles que revela la hoja de ruta filtrada por el citado medio, son los lanzamientos que Google realizará en 2023. La empresa podría presentar dos nuevos móviles durante el I/O de 2023, su conferencia anual para desarrolladores. Por un lado, un modelo cuyo nombre en clave es “lynx”, que se relaciona con el Google Pixel 7a. La fuente no ha detallado las características de este modelo, pero sí afirma que saldrá a la venta por el mismo precio que el actual Pixel 6a. Es decir, en España, por 459 euros.

El segundo smartphone, con código “felix”, sería el Pixel Fold, el primer plegable de la compañía. Es, de hecho, un dato que ya conocíamos gracias a anteriores rumores. La hoja de ruta, sin embargo, ofrece un mayor detalle en cuanto a fecha de lanzamiento y confirma lo que llevamos tiempo esperando: un Pixel plegable. Se espera que su precio sea de 1.799 dólares.

Estos, por supuesto, no serán los únicos smartphones que llegarán en 2023. Google también anunciará a finales de año los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro. No se esperan grandes cambios en este caso, aunque Android Authority afirma que el Pixel 8 tendrá una pantalla más pequeña y, por tanto, un menor tamaño frente al actual Pixel 7.

2024: un posible cambio de estrategia acondicionado por las ventas de los Google Pixel

2024 podría ser un año importante para el negocio de móviles de Google. En parte, por la nueva estrategia que podría seguir la empresa dependiendo de la venta de sus diferentes gamas y más concretamente, del Pixel 7a.

Y es que Google podría decidir el lanzamiento del Google Pixel 8a, inicialmente previsto para 2024 y cuyo precio sería de 499 dólares, dependiendo de la acogida del modelo económico que anunciarán en 2023. Si las ventas de este no cumplen las expectativas de la compañía, esta modificaría el calendario de lanzamiento de los Pixel A, el cual pasaría a ser bienal. El Pixel 8a, de este modo, podría reubicarse para 2025.

Google, no obstante, aumentaría el catálogo de smartphones de gama alta con hasta tres modelos, uno más que los últimos años.

En 2024, por tanto, podríamos ver un Pixel 9 con el mismo tamaño y pantalla que el Pixel 8. También un Pixel 9 Pro, con pantalla de 6,7 pulgadas. El tercer modelo, sería una variante del 9 Pro con un panel de menores dimensiones; entorno a las 6,3 pulgadas, pero con exactamente las mismas dimensiones.

Es decir, Google podría seguir una estrategia muy similar a lo que hace Apple con sus iPhone. El Pixel 9, por ejemplo, sería el iPhone 14 de Google, mientras que los Pixel 9 Pro de 6,3 y 6,7 pulgadas equivaldrían a los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max.

En 2024 también podríamos ver una segunda variante del móvil plegable de Google. Probablemente, con especificaciones mejoradas. El lanzamiento, no obstante, está acondicionado a la acogida del primer plegable, como sucederá con la serie Pixel A.

Los móviles de Google que llegarán en 2025

2025 también será un año muy interesante para los Google Pixel. La firma, en concreto, podría lanzar un Pixel plegable de “tipo concha” para competir contra el Galaxy Z Flip y otros smartphones similares, aunque no es algo que ya esté completamente decidido. De hecho, Google tiene un as bajo la manga si, por cualquier motivo, no terminan lanzando este modelo: anunciar hasta cuatro móviles Pixel de gama alta.

En 2025 la compañía de Mountain View debería lanzar los Pixel 10, que podrían llegar en tres versiones diferentes si el plegable de “tipo concha” también se anuncia. Es decir, tendríamos un nuevo plegable con un formato diferente al Pixel Fold, un Pixel 10, y dos Pixel 10 Pro de 6,7 y 6,3 pulgadas. No obstante, si Google no decide lanzar el plegable que hará frente a los Z Flip de Samsung, la firma añadiría un cuarto modelo de Pixel 10 con un mayor tamaño de pantalla frente al modelo base, pero con las mismas especificaciones.

Hasta cuatro Google Pixel 10

Por tanto, y si el plegable —llamémoslo Pixel Flip—, no se lanza, en unos años podríamos ver dos Pixel 10 con tamaños de 6,7 y 6,3 pulgadas; y dos Pixel 10 Pro con 6,7 y 6,3 pulgadas. De este modo, Google también se alinearía con el catálogo de móviles de Apple. La compañía de Cupertino, recordemos, cuenta con dos modelos base con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas (los iPhone 14 y 14 Plus) y dos versiones más potentes con las mismas dimensiones (los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max.

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la hoja de ruta podría sufrir importantes modificaciones a lo largo de los próximos meses. Sobre todo, la planeada por Google para 2024 y 2025. No obstante, es interesante ver los planes de la marca en cuanto al lanzamiento de sus móviles.