El fin de año está a la vuelta de la esquina y, por tal motivo, Netflix ha dado a conocer cuáles fueron las películas y series más vistas de 2022. La plataforma de vídeo en streaming, además, ha dividido sus rankings en producciones de habla inglesa y aquellas de origen extranjero. Esto permite visualizar cuáles contenidos, pese a tener una lengua diferente al inglés, también triunfaron en gran parte del mundo.

En cuanto al top 10 de la series, no hay demasiadas sorpresas. Stranger Things 4 se ubica en primer lugar, lo cual demuestra que sigue siendo el principal estandarte de Netflix. La cuarta temporada no dejó insatisfecha a la audiencia, pues la historia que se desarrolla en Hawkings comenzó a cerrar los arcos argumentales de múltiples personajes sin dejar de lado los giros inesperados. No olvidemos que los próximos episodios serán los últimos.

Una que sí sorprende, hasta cierto punto, es la primera temporada de Miércoles. Aunque su estreno es relativamente reciente, le alcanzó para colarse hasta la segunda posición de la lista. Queda claro que revivir franquicias que fueron muy populares hace décadas es muy rentable. En el tercer lugar se ubica la serie basada en la brutal historia de Jeffrey Dahmer, que durante varias semanas fue tema de conversación en todo internet. Los rankings, a continuación:

Las series más vistas en 2022:

Series de Netflix en inglés:

Stranger Things 4. Miércoles, temporada 1. Dahmer. Los Bridgerton, temporada 2. Inventando a Anna. Ozark, temporada 4. The Watcher, temporada 1. The Sadman, temporada 1. The Umbrella Academy, temporada 3. Virgin River, temporada 4.

Series de Netflix extranjeras:

All of Us Are Dead, temporada 1. Extraordinary Attorney Woo, temporada 1. The Marked Heart, temporada 1. Til Money Do Us Part, temporada 1. Elite, temporada 5. High Heat, temporada 1. The Empresa, temporada 1. Business Proposal, temporada 1. Wrong Side of the Tracks, temporada 1. Welcome to Eden, temporada 1.

Las películas más vistas de Netflix en 2022:

The Gray Man

En cuanto a películas se refiere, Netflix tiró la casa por la ventana con El agente invisible, y la inversión fue redituable. Lo nuevo de Ryan Gosling y Chris Evans encabeza el ranking de largometrajes en inglés. Le sigue El Proyecto Adam, de Ryan Reynolds, y Corazones malheridos. El estafador de Tinder, objeto de debate tras su estreno, alcanzó el quinto lugar. Pinocchio y Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion no consiguieron entrar debido a que su estreno es bastante reciente.

El top de los filmes extranjeros de Netflix durante 2022 está liderado por Trol, cuyo reparto está conformado por Ine Marie Wilmann, Kim Falck y Mads Sjøgård Pettersen. En segundo puesto la acompaña Sin novedad en el frente, una historia cruel ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Películas de Netflix en inglés:

El agente invisible (El hombre gris en Hispanoamérica). El Proyecto Adam. Corazones malheridos. Garra. El estafador de Tinder. El monstruo marino (Monstruo del mar en Hispanoamérica). Enola Holmes 2. Senior Year. The Man from Toronto. Turno de día.

Películas de Netflix extranjeras: