El Ejército de Estados Unidos está tratando de captar la atención de un grupo que le resulta cada vez más esquivo: la Generación Z. Recientemente se conocieron los planes del Pentágono para destinar millones de dólares en patrocinios y llegar a jóvenes de entre 18 y 24 años. ¿Las principales vías analizadas para fomentar el reclutamiento? Call of Duty, Halo y streamers de Twitch y YouTube.

La información salió a la luz a través de un informe de Vice, que obtuvo documentos internos del Ejército estadounidense. Los mismos revelaron la inyección de importantes sumas de dinero a competencias de eSports e influencers, para ganarse la atención de un público cada vez más buscado. Pero no solo eso, puesto que, además del rango etario, se pretendía llegar con fuerza a grupos más específicos, como mujeres, afroamericanos e hispanos.

Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, el Ejército de Estados Unidos propuso destinar 1 millón de dólares para patrocinar HBCU Showdown. Hablamos de una serie de eventos dedicados a juegos deportivos como NBA 2K y Madden, retransmitidos en directo por Twitch. La misma es organizada por las Escuelas y Universidades Históricamente Negras (HBCU, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, el Pentágono también apuntó a una alianza con Activision Blizzard para patrocinar Call of Duty League, su liga profesional de eSports, y Call of Duty Mobile, su shooter en primera persona para iOS y Android. No obstante, el Ejército de Estados Unidos desistió cuando salieron a la luz las acusaciones de acoso sexual en la firma de Santa Mónica, California.

En el caso del juego para móviles, los militares destinarían 200.000 dólares; en tanto que para Call of Duty League la suma alcanzaría los $750.000. De todos modos, esta última se compartiría con el sponsoreo a Halo, la serie de Paramount+ basada en la popular franquicia de videojuegos.

El Ejército de Estados Unidos intenta llegarle a un grupo esquivo: la Generación Z

La apuesta del Ejército de Estados Unidos de publicitarse como una opción atractiva para la Generación Z también incluyó colaboraciones con streamers muy populares. Los documentos vistos por Vice mencionan específicamente un acuerdo por 150.000 dólares con StoneMountain64, quien hoy amasa 2,32 millones de suscriptores en YouTube gracias a sus vídeos sobre Call of Duty: Warzone. También aparecen otros creadores de contenidos como Alex Zedra y Swagg, aunque en sus respectivos casos no se mencionan cifras específicas.

No obstante, no todo se trata de eSports y streamers. El Ejército estadounidense también destinó 675.000 dólares a campañas de patrocinio para los multitudinarios eventos de lucha libre de la WWE. En tanto que mencionó alianzas con medios de comunicación especializados en videojuegos, tales los casos de IGN ($600.000) y el canal de televisión G4 ($500.000).

Por supuesto que las autoridades de la milicia norteamericana no han ocultado su intención de promocionarse con mayor fuerza entre la juventud. En una declaración enviada a Vice, dieron a entender que las medidas de marketing para favorecer el reclutamiento deben adaptarse a los tiempos que se viven. "En el marketing del Ejército, debemos llegar a donde están los jóvenes y eso es en línea", aseveraron.

Ganarse el interés de los jóvenes, el gran dilema

La Generación Z se ha mostrado particularmente esquiva a enlistarse en el Ejército de Estados Unidos. Según una encuesta realizada este año, la mayoría de los jóvenes de 18 a 25 años consultados desconocían del funcionamiento de la vida en la milicia. Muchos de ellos creían que los únicos puestos laborales disponibles se relacionaban a la actividad de campo y el combate. En tanto que otros ignoraban la existencia de becas universitarias y beneficios de retiro. De todos modos, el problema hoy se extiende a las demás fuerzas militares norteamericanas.

También es una realidad que el uso de la industria del entretenimiento como método de reclutamiento no es nada nuevo, ni tampoco exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Se considera a la Armada de ese país como una de las que más se ha beneficiado de esa práctica. En especial durante los años ochenta y noventa, con su apoyo a múltiples películas como The Final Countdown, Flight of the Intruder y, principalmente, Top Gun. Algo que incluso ha sido satirizado por Los Simpson, en un episodio de 2001 en el que la Marina crea una boy band para reclutar a niños utilizando mensajes subliminales en sus canciones.