Nadie olvida el icónico "One more thing..." de Steve Jobs. Una tradición que inició en el año 1998, y que se extendió a otros eventos de Apple hasta la actualidad. Ahora, puedes buscar cada uno de estos incisos, pero no es lo único que la web Context te permite hacer. Con su potente buscador basado en la inteligencia artificial, puedes encontrar cualquier cosa que se haya dicho en las Apple Keynotes y otros vídeos de internet.

Context ofrece una premisa sencilla: "Encuentra cualquier momento que estés buscando dentro de una gran colección de audio y vídeo". Así, la compañía planea "revolucionar la forma en la que las personas descubren, organizan y comparten contenido de larga duración" gracias a la inteligencia artificial.

Context se extiende a otros vídeos. Entre ellos TED Talks, Mr. Beast, Marques Brownlee y más. Solo tienes que entrar, escribir la frase que se te ocurra, y automáticamente la IA de Context mostrará cuáles son las coincidencias en su base de datos. En su web oficial, comentan que añadirán "nuevo contenido cada semana", por lo que la base de datos seguirá creciendo.

"Context es un motor de búsqueda con IA en fase inicial, creado específicamente para audio y vídeo. Nuestro objetivo es revolucionar la forma en que las personas descubren, organizan y comparten los contenidos de larga duración. ¿Quieres hacer que tu contenido de audio o vídeo se pueda buscar?

¿Quieres hablar del futuro de la indexación de contenidos?

¿Sólo quieres saludar? Context

Nosotros hemos hecho la prueba con el "One more thing" inventado por Steve Jobs, y los resultados fueron bastante sorprendentes. El primero sucedió durante aquel evento en 1999 donde el padre de Apple pronunció las palabras para presentar un Apple Cinema Display.

El poder de la inteligencia artificial en Context

Los momentos que Context es capaz de encontrar pueden rastrearse hasta 1983, al menos en el caso de Apple. Lo mejor de todo es que, sin importar la frase que estés buscando, la IA te enviará al fotograma exacto del vídeo donde la persona en pantalla pronuncie las palabras. Por lo tanto, puedes saber mucho más acerca del contexto de la frase.

Si también te gustaría rememorar las joyas de Elon Musk, el CEO de Twitter, Tesla y SpaceX, Context te lo pone en bandeja de plata. Al igual que con Apple, la web te permite buscar cualquier cosa que haya salido de boca del empresario, y rastrear el momento exacto en un vídeo.

¿Cómo se usa Context? Solo entra a su web, y acceder al apartado en el que desees buscar las frases. Una vez dentro, escríbelas en la barra de búsqueda y la inteligencia artificial procederá a desgranar los resultados. Además, también puedes ordenar los mismos según su antigüedad.