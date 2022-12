Gran Turismo 7 tuvo un estreno complicado, pero poco a poco parece haber encarrilado su curso. Al punto tal que en los últimos meses comenzó a rumorearse que Polyphony Digital estaba desarrollando una versión para PC. Sin embargo, el propio creador de la franquicia de videojuegos de carreras ha salido a desmentirlo enfáticamente.

En plena celebración por los 25 años del lanzamiento del Gran Turismo original, que salió a la venta en Japón el 23 de diciembre de 1997, Kazunori Yamauchi se refirió al asunto y echó por tierra cualquier posibilidad de que la franquicia deje de ser exclusiva de PlayStation. Al menos en lo inmediato.

En una entrevista con el medio japonés Dengeki Online, el director de Polyphony Digital aseguró que los medios malinterpretaron una declaración suya, tras ser consultado sobre si existía la posibilidad de lanzar Gran Turismo 7 en PC.

Según parece, le respondió a medios extranjeros que está investigando y desarrollando una versión para PC de GT, pero ¿es esto cierto?

Eso no es cierto. Con respecto a la versión para PC, respondí: 'No es que no piense en todas las posibilidades [como desarrollador]'. Significa que la probabilidad no es cero. Simplemente que si me preguntas: '¿Están haciendo algo en concreto?' No, no estamos haciendo nada. No hay nada de qué hablar.

Kazunori Yamauchi, a Dengeki Online.