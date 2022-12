Google no quiere lanzar una inteligencia artificial similar a ChatGPT, pero tampoco quiere que este se convierta en un competidor para su buscador. Principalmente, a causa de las respuestas tan avanzadas que puede ofrecer el mencionado servicio creado por OpenAI. Sundar Pichai, CEO de la compañía de Mountain View, ha activado un “código rojo” ante la popularidad del generador de texto, revela The New York Times.

Ese “código rojo”, en concreto, está destinado a una reestructuración de parte de los departamentos de Google centrados en la investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y el objetivo es que puedan crear herramientas capaces de competir contra chatGPT y sus avanzadas respuestas. “Desde ahora hasta la conferencia de Google en mayo, los equipos de investigación, confianza y seguridad de Google y otros departamentos, han sido reasignados para ayudar a desarrollar y lanzar nuevos prototipos y productos de IA”, afirma el citado medio a través de fuetes familiarizados en el asunto.

Si bien Google tiene una inteligencia similar a ChatGPT, que, por el momento, solo está disponible para uso interno, la compañía confirmó no querer lanzarla por miedo a manchar su reputación. Pues la conocida como LaMDA puede no ofrecer respuestas tan exactas o, incluso, compartir opiniones algo controversiales. De hecho, esta misma IA capaz de generar respuestas similares a los humanos ha dado más de un quebradero de cabeza a la firma de Mountain View. Sobre todo, cuando uno de sus ingenieros afirmó que esta tenía sentimientos. El trabajador, incluso, llegó a afirmar que LaMDA fue capaz de pedir un abogado para que la representara.

Google tiene varias IA capaces de competir contra ChatGPT y otros modelos de OpenAI

La alteración en los grupos de trabajo destinados al desarrollo de IA, por tanto, podría estar destinada a mejorar las capacidades de respuesta de LaMDA, el competidor de ChatGPT. No debemos olvidar, eso sí, que la compañía también trabaja en funciones relacionadas con MUM, su IA destinada a mejorar las búsquedas.

Google también cuenta con diferentes modelos de inteligencia artificial que plantan cara a las que OpenAI, una de las compañías fundadas por Elon Musk, desarrolla. Además de LaMDA, que es una clara alternativa a ChatGPT, la firma dirigida por Sundar Pichai anunció hace unos meses Imagen, una IA que puede generar imágenes con una breve descripción de texto y que, según la propia empresa, es “más eficiente en computación, más eficiente en memoria y converge más rápido”.

Mientras tanto, ChatGPT continúa sorprendiendo por las respuestas tan precisas que ofrece en algunos escenarios. La IA es capaz de, por supuesto, resolver cualquier tipo de dudas, escribir historias u ofrecer recomendaciones, entre muchas otras cosas.