La ascendencia del Daredevil desarrollada por Netflix sigue haciendo sombra en la adaptación que Disney está desarrollando dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Cada tanto tiempo, Charlie Cox, quien interpreta a Matt Murdock, debe asumir alguna pregunta relacionada con el pasado del personaje. Una de las más recientes tiene que ver con su vínculo sentimental con Karen Page (Deborah Ann Woll), y su presente con She-Hulk.

Esto se produce en un contexto en que el que Matt Murdock fue presentado a través de She-Hulk: abogada Hulka y sostiene una especie de romance con Jennifer Walters, quien es interpretada por Tatiana Maslany. Esta relación tiene distintos antecedentes dentro de los cómics. Su adaptación en el Universo Cinematográfico está justificada desde ese lugar.

Por otro lado, la adaptación de Netflix se está considerando parte de la franquicia. Esto quiere decir que puede haber referencias directas a acontecimientos del pasado e, incluso, quizá haya la incorporación de nuevos personajes. Fue lo que ocurrió con la presentación de Wilson Fisk, mejor conocido como Kingpin, quien es interpretado por Vincent D'Onofrio. En ese sentido, ¿sería posible ver a Karen Page de vuelta?

Daredevil, Karen Page y el posible triángulo amoroso de Matt Murdock

La posibilidad de que Karen Page sea incorporada al Universo Cinematográfico de Marvel es una hipótesis que se sostiene desde hace tiempo, casi junto con la llegada de Charlie Cox a la franquicia. ¿Por qué? Ella tiene un valor sentimental y narrativo relevante dentro de la vida de Daredevil.

Su incorporación al relato supondría, en este momento, un posible conflicto sentimental debido a la cercanía que hay entre Jennifer Walters y Matt Murdock, a quien se le vio siendo parte de una reunión familiar con ella durante el final de temporada de She-Hulk: abogada Hulka. Aunque la historia no planteó de manera forma un noviazgo, lo más probable es que esto se siga desarrollando en otras historias.

Hasta el momento, la próxima aparición de Matt Murdock en el Universo Cinematográfico de Marvel se producirá en Daredevil: Born Again. Aún no está confirmado si She-Hulk será parte de esta historia. Sin embargo, conviene tener en cuenta un detalle: la serie tendrá 18 capítulos, un número de episodios que la convierte en la producción más larga de Disney en formato televisivo dentro de esta franquicia. ¿Por qué es relevante? Supone un volumen de tiempo importante para abordar distintas capas de la historia.

A propósito de las dudas en relación con la vida sentimental de Matt Murdock, Charlie Cox fue consultado sobre ello durante la edición invernal de la Comic-Con de Alemania y dijo lo siguiente, valorando de forma positiva la relación de su personaje con Karen Page en comparación con Jennifer Walters:

“No creo que sea más profundo (el vínculo sentimental) que con Karen Page. Agradezco a la maravillosa Deborah Ann Woll, quien es simplemente asombrosa. Le estaba diciendo esto a Elden Henson (Foggy Nelson, en Daredevil) ayer… No sé qué va a pasar con los otros personajes en el nuevo programa”.

A este comentario, agregó otra idea en relación con su vínculo y estima por los actores mencionados y el trabajo realizado: “Sé con certeza que Elden y Deborah fueron el corazón de lo que hicimos antes y el espectáculo es un éxito gracias a ellos”.

La posibilidad que se abre en Daredevil: Born Again

La historia de Daredevil: Born Again que se cuenta dentro de las historietas, incluye a Karen Page (y no a She-Hulk). No solo es que es parte del relato, sino que juega un papel relevante para la narración. Entonces, teniendo en cuenta esto, quizá se le pueda ver dentro de la producción que Disney está preparando. La pregunta es si será o no interpretada por la actriz Deborah Ann Woll.

El camino de Matt Murdock y el de Karen Page suele ser el mismo. Son personajes que, por distintas razones, están conectados. Teniendo en cuenta que la franquicia está rescatando a parte del elenco que dio sentido a Daredevil en Netflix, no se descarta esta opción. Aunque la actriz ha declarado que, de momento, no hubo ningún contacto.