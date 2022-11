La llegada de Elon Musk al frente de Twitter ha desencadenado un río de noticias, novedades, ridículos, probatinas y discusiones de muy corta duración. Parece que los próximos meses, como ha dicho Elon Musk, estarán llenos de “tonterías”, con Twitter probando funcionalidades y eliminándolas sin más criterio que ver si funcionan.

Pero, si bien la aparición de Elon Musk ha venido acompañada del caos, Twitter siempre se ha definido como compañía por ser una auténtica telenovela. El advenimiento de Musk como dueño único entrando lavabo en mano en las oficinas de Twitter no es solo más que una nueva temporada en la serie que podría producirse al hilo de todos los cambios, desacuerdos y nombres que van y vienen dentro de la historia de los juegos de poder por Twitter.

La historia de Twitter que ahora continúa con Musk es la que se inició con cuatro fundadores, donde el que fue su mayor impulsor se fue pronto del barco, el que ha sido su rostro más visible llegó casi de rebote, y donde quien le puso nombre desapareció del mapa totalmente hace más de una década. Y, cuando decimos del mapa, es de la vida pública por completo. Por el camino, más movimientos de ajedrez con accionistas y grupos inversores. Todo para intentar gobernar una compañía que ha sido hasta ahora tan ingobernable como el discurso en su propia plataformas.

Esta es la historia del reparto de poder en Twitter antes de Elon, el hombre que ahora lo ha acaparado todo, para bien o para mal.

Empecemos presentando a los protagonistas de la precuela. En torno a la creación de Twitter hay 4 personas:

Glass venía de trabajar en Industrial Light and Magic como programador, la empresa de George Lucas de efectos especiales. Después, lo haría en Macromedia (la empresa tras Flash) y luego intentaría llevar adelante su idea: una especie de blogs de audio a la que llamó AudBlog.

Al parecer, era vecino de Evan Williams, y le propuso llevar adelante su idea con su músculo financiero. De ahí nació Odeo, el germen de Twitter. Aquella idea apenas pasó de eso. Al ver cómo Apple lanzaba sus podcast, intentaron reconducir la situación rápido.

En varios libros, reportajes y entrevistas con los fundadores sobre los inicios de Twitter se dice que Ev Williams, al ver la tragedia de lo que iba a ser Odeo, pidió a todo el equipo que aprovecharan los últimos meses de financiación para pensar en posibles nuevas ideas de negocio.

Ahí es donde supuestamente Dorsey pensó en la idea de ‘status’, extraída de las plataformas de live-blogging cuando un usuario avisaba de que estaban ausentes o qué andaban haciendo.

Dorsey se la explicó a Glass, que defendió la idea ante Williams con fuerza. Finalmente, se apostó por esa idea. Estamos alrededor de 2005. Dorsey no conseguía acertar con la programación inicial, así que se contrató a un programador externo llamado Florian Webber, y del que tampoco se sabe nada años después. En la patente técnica de Twitter aparecen Dorsey y Stone, no Glass ni mucho menos Webber.

Glass, encantado con la idea, fue el que puso el nombre de Twitter (revoloteo, gorjeo). Aunque, en principio, como es conocido, su logo era verde y su nombre era twtrr, como recogía el conocido primer tuit de @jack.

Williams, que junto con Biz Stone tenían la mayoría de acciones de Odeo, ya reformulada en Twitter, elegiría a Dorsey como primer CEO.

Noah salió de Twitter en 2006, apenas unos meses después.

Pero antes de irse, al parecer, Ev Williams designó a Glass para guiar a Dorsey en la creación de lo que sería Twitter. ¿Qué pasó entre medio? En una gran duda que el libro del analista del Times Nick Bilton, Hatching Twitter, intenta responder.

Según su investigación, se tomó la decisión de despedir a Glass después de que Dorsey amenazara con renunciar a menos que se forzara su, que al parecer estaba muy obsesionado con el proyecto.

Dorsey, entrevistado hace unos años decía lo contrario:

“No di un ultimátum. … No tenía esa influencia. Ev me preguntó: ‘¿Debemos dejar ir a Noah?’. Y yo dije: ‘No creo que pueda trabajar con él en su estado actual’”, Jack Dorsey.

En los años siguientes, Glass se quedó con acciones y una pequeña cantidad de dinero en efectivo no aclarada, pero no mucho más.

Glass dijo a Business Insider en 2011:

“Crear [Twitter], traerla al mundo. Fue una tonelada de esfuerzo y una tonelada de energía. Sí sé que sin mí, Twitter no existiría en gran medida, pero me di cuenta que la historia no iba por mí, sino por lo que estábamos construyendo”

Noah Glass.