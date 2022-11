Elon Musk lleva una semana de locos tras haber finalizado la compra de Twitter y, por tanto, haber pasado a ser dueño de la compañía. El directivo ha tenido que llevar a cabo el despido de la mitad de la plantilla (unos 4.000), ha anunciado funciones polémicas desde el primer minuto, y no ha dejado de publicar tweets con planes para el futuro de la red social. Musk, no obstante, también ha tenido tiempo para comunicarse con sus empleados.

Lo hizo el pasado 9 de noviembre, mediante un mail en el que alertaba de los tiempos difíciles que se avecinaban y en el que compartía oficialmente su intención de terminar con el teletrabajo y obligar, por tanto, a que todos los empleados pasen al menos 40 horas semanales en la oficina.

También se ha comunicado con sus empleados de forma presencial a través de una reunión convocada, según indica The Verge, 20 minutos antes de que esta se llevara a cabo, y en la que ha estado dedicada a tratar algunos de los temas claves de Twitter, así como en resolver las principales dudas del personal. En esta reunión, en concreto, se ha hablado sobre futuras funciones, las preocupaciones económicas y las medidas que Musk ha ido tomando durante estas últimas semanas. Estos son los puntos más importantes y lo que ha dicho el también CEO de Tesla y SpaceX al respecto.

Elon Musk quiere que Twitter sea tu banco

El actual dueño de Twitter quiere hacer de la plataforma una especie de banco, donde los usuarios puedan enviar dinero a cualquier parte del mundo, del mismo modo que envían, por ejemplo, un mensaje directo. Esto es lo que ha dicho Elon Musk al respecto.

Creo que hay una oportunidad de transformación en los pagos. Y los pagos son realmente el intercambio de información. Desde el punto de vista de la información, no hay una gran diferencia entre, por ejemplo, enviar un mensaje directo y enviar un pago. Son básicamente la misma cosa. En principio, se puede utilizar una pila de mensajería directa para los pagos. Y esa es definitivamente una dirección que vamos a seguir, permitiendo a la gente en Twitter poder enviar dinero a cualquier parte del mundo instantáneamente y en tiempo real. Queremos que sea lo más útil posible.

Su intención, además, va más allá de poder enviar y recibir dinero. Quiere que los usuarios puedan almacenar sus ingresos y ofrecer servicios a las personas adaptados a su saldo.

Si simplemente puedes tener un saldo en Twitter que puede ser positivo o negativo, y cuando es positivo, el tipo de interés es mejor que el que podrías recibir en otro sitio, y cuando es negativo, el tipo de interés es menor que el que ves en otro sitio, ahora tienes un sistema mucho más sencillo.

La intención de Elon Musk de hacer que Twitter sea un banco, también pasa por ofrecer soluciones para servicios que, por su antigüedad, no utilizarían Twitter como método de pago compatible.

Después, se adjunta una tarjeta de débito a la cuenta de Twitter para tener compatibilidad con sistemas de pagos más antiguos, porque no todo el mundo acepta Twitter. Así que si tienes más de un determinado saldo, envías automáticamente a la gente una tarjeta de débito. Quieres compatibilidad con la infraestructura financiera existente.

Elon Musk sobre la posibilidad de declarar Twitter en bancarrota

El magnate no descarta la posibilidad de declarar Twitter en bancarrota si no consiguen generar un mayor número de ingresos en la plataforma. Ha destacado que las nuevas funciones, como aquellas relacionadas con las suscripciones.

La razón por la que nos estamos yendo con todo con las suscripciones es para mantener vivo a Twitter.

Definitivamente, tenemos que traer más dinero en efectivo del que gastamos. Si no hacemos eso y hay un flujo de caja negativo masivo, entonces la bancarrota no está fuera de discusión. Eso es una prioridad. No podemos escalar a mil millones de usuarios y soportar pérdidas masivas en el camino. Eso no es factible. No creo que lo haremos.

Sobre el teletrabajo

Musk ha vuelto a reiterar su opinión sobre el teletrabajo, actividad que, recordemos, prohibió en Twitter hace tan solo unos días mediante un correo electrónico enviado a los empleados. Afirma que las personas son más productivas cuando están en persona.

Respecto al trabajo en remoto, quiero decir, es una política consistente que tengo en Tesla y SpaceX, que es que necesitamos estar en mora en la oficina y durante un período de tiempo razonable. No es como un número loco de horas. Haré horas locas en la oficina, pero no les estoy pidiendo a todos los demás que hagan horas locas en la oficina. Pero es solo mi filosofía que las personas son mucho más productivas cuando están en persona porque la comunicación es mucho mejor. Si estás sentado en la misma habitación y puedes interactuar con la gente, es mucho mejor que si no estás sentado en la misma habitación. Hay una razón para tener oficinas.

Destaca, eso sí, que en ocasiones hace excepciones y permite el trabajo en remoto a "personas excepcionales".

Ahora, si la contribución de alguien es tan significativa que puede superar las dificultades de comunicación de estar a distancia, entonces debería permanecer en Twitter. Pero será un listón más alto. Tienen que ser mucho mejores para superar los problemas de comunicación de ser remotos. Hay muchas personas en Tesla y SpaceX que trabajan de forma remota, pero es una excepción para personas excepcionales. Y entiendo perfectamente si eso no funciona para algunas personas. Esa es la nueva filosofía de Twitter.

Atraer a creadores de contenido a Twitter, otro de los objetivos de Musk

Elon Musk también quiere hacer de Twitter el hogar de creadores de contenido que actualmente están en YouTube u otras plataformas, con el fin de hacer que los usuarios consuman sus vídeos en la red social, y esta —y más concretamente, sus limitaciones en cuanto a duración de vídeos, etc.— no les obligue a redirigirles a otras plataformas. Esta es su estrategia.

Como principio general, si estamos resolviendo las razones por las que la gente hace clic lejos de Twitter para no atrapar a la gente en el sitio... Ya sabes, digamos que alguien es un creador de contenido en YouTube. Siempre que puedan publicar su vídeo en Twitter y monetizarlo al menos en el mismo grado que en YouTube, naturalmente, también publicarían su vídeo en Twitter. Pero en este momento, los creadores de contenido no pueden publicar la duración del vídeo que les gustaría publicar y no pueden monetizarlo, lo que significa que no pueden pagar las facturas. [...] No estamos tratando de poner YouTube fuera del negocio, pero solo digo, ¿realmente necesitamos darle a YouTube un montón de tráfico gratuito? Tal vez no. Así que al menos dale a los creadores la opción si quieren poner su vídeo en Twitter y ganar la misma cantidad que lo harían en —o tal vez un poco más— en YouTube o TikTok o lo que sea.

Creo que vamos a probarlo. Vamos a buscar un montón de creadores de contenido que creemos que son geniales en YouTube y digamos: "Oye, ¿considerarías poner tu contenido en Twitter, y te pagaremos un 10 por ciento más que YouTube y veremos cómo va?".

Hacer de la red social una plataforma que vaya más allá de los tweets

En paralelo, Musk ha destacado su intención de hacer que Twitter vaya más allá de los tweets. Quiere convertir la red social en una plataforma multimedia, pero, destaca, que no cree que sea necesario "copiar algo solo porque alguien más lo haya hecho".

Queremos expandirnos para ser una especie de plataforma multimedia. Somos eso hasta cierto punto. Somos los más fuertes cuando se trata de cualquier cosa que sea escritura y en tiempo real. Pero también queremos tener eso para fotos y vídeos y no de una manera que copie lo que hacen los demás. No creo que debamos copiar algo solo porque alguien más lo haya hecho. Solo queremos centrarnos en cómo hacemos que Twitter sea lo más convincente posible, donde es el máximo disfrute, el máximo aprendizaje. Donde pasas una hora en Twitter y no te arrepientes. A veces, ya sabes, en algunas de las plataformas de redes sociales, podrías pasar una hora, pero te arrepientes, ¿verdad? No nombrar nombres, pero, ya sabes, es como si quisieras pasar una hora y decir: "Guau, ha sido una gran hora".

Sobre la publicidad y el contenido recomendado en Twitter

Elon Musk también quiere que la publicidad en Twitter; su principal vía de ingresos actualmente, se transforme en contenido que pueda interesar al usuario.

En el frente de la publicidad, no creo que debamos tener un motor de anuncios y un motor de recomendación de tweets separados porque realmente queremos mostrar a la gente anuncios que sean lo más precisos posible para sus intereses. Un anuncio hecho muy bien, eso es lo que alguien realmente querría comprar, especialmente si es cuando quiere comprar, es en realidad contenido. Para que eso sea contenido, tienes que tener una amplia gama de anuncios. Que se te pida que te inscribas en una hipoteca cuando no tienes ningún interés en eso es molesto y no deseado.