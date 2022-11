Desde principios de 2020, las videollamadas se han convertido en la norma. Si bien antes tenían lugar de forma esporádica; durante el confinamiento se convirtieron en la principal forma de comunicación en empresas, escuelas y todo tipo de grupos. Este tipo de llamadas suele imitar lo suficientemente bien la comunicación 'en vivo'. No obstante, cuentan con un componente que no tenemos cuando estamos hablando en persona con alguien más: una vista de nosotros mismos.

En un pequeño recuadro, cualquier persona puede ver el "reflejo" de sí misma frente a la pantalla. Ahora, en un mundo donde las videollamadas son el pan de cada día, las personas han pasado de mirar su reflejo un par de veces durante su jornada, a mirarlo durante horas seguidas. Por esto, Rozanne Felig, candidata al doctorado en Psicología Social en la Universidad del Sur de la Florida; junto a Jamie Goldenberg, profesora de Psicología en esta misma institución, han decidido hacer un estudio sobre los efectos de esta 'actividad'.

Publicado en The Conversation, ambas psicólogas han logrado demostrar que verte por horas al día en Zoom podría afectar gravemente a tu salud mental. Esto es incluso más serio si eres una mujer, comentan en su estudio.

La cosificación es un fenómeno real. Usualmente suele demostrarse en forma de cosificación sexual, y llega cuando las partes de un cuerpo son percibidas de manera separada a la persona a la que están vinculadas. Quitándole todo el valor como ser vivo, y consumiéndolo como simples formas. Esto es bastante común verlo en anuncios, donde usualmente se cosifica el cuerpo femenino para vender un determinado producto. Por ejemplo, un sixpack de cervezas posicionado junto a los pechos de una mujer. ¿Qué tienen que ver con el consumo de alcohol? Absolutamente nada.

Aunque la cosificación no entiende de géneros, es bastante más claro que las mujeres suelen ser afectadas por este fenómeno en mayor medida que los hombres. Por esto, es obvio que una mayor parte de la población femenina se verá perjudicada por la autocosificación, al menos en comparación a la masculina.

De hecho, un artículo de la SAGE Journals explica este fenómeno con bastante claridad:

Asimismo, un experimento publicado en el sitio web Frontiers confirma las desventajas de la cosificación y su vinculación con internet. En su experimento, midieron la respuesta cognitiva, emocional, conductual y psicológica del enfoque de distintos participantes en su aspecto físico.

Con ello, lograron demostrar que estar cerca de espejos, tomar fotos de sí mismo o sentir que tu apariencia está siendo diseccionada por terceros aumenta los niveles de autocosificación. Así, tenemos la receta perfecta para el desastre durante videollamadas; y es que es una de los pocos eventos donde todos estos sistemas de evaluación entran en juego.

"La autocosificación se ha definido como la preocupación por la propia apariencia física debido a la interiorización de la perspectiva de un observador cosificador sobre el propio cuerpo (Fredrickson y Roberts, 1997), de forma que "los individuos piensan y valoran más su propio cuerpo desde una perspectiva de tercera persona, centrándose en los atributos corporales observables (p. ej, "¿Cómo me veo?"), más que desde una perspectiva en primera persona, centrándose en atributos corporales privilegiados o no observables (por ejemplo, "¿De qué soy capaz?" o "¿Cómo me siento?")".

Frontiers