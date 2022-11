Hoy por hoy, John Wick es una de las sagas de acción más populares en el mundo del cine. Esta misma popularidad podría ser aprovechada por Lionsgate para llevar su exitosa franquicia hacia otros terrenos del entretenimiento. Sabemos que en camino viene una serie precuela, The Continental, cuyo estreno internacional tendrá lugar en Amazon Prime Video. Sin embargo, la compañía también contempla el posible lanzamiento de un videojuego.

En una llamada con inversionistas que recoge IndieWire, Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, dejó entrever que están buscando cómo llevar John Wick al plano de los videojuegos. De hecho, comentó que han hecho varias propuestas para hacerlo posible. Debido a que Lionsgate no tiene un estudio de desarrollo interno, se intuye que se acercaron a los gigantes del sector para hacerlo posible. ¿Electronic Arts? ¿Embracer Group? ¿Ubisoft? Las opciones son muchas.

Eso sí, el directivo dejó claro que John Wick tiene el potencial suficiente para trasladarse a un videojuego AAA. Es decir, aquellos que reciben una inversión gigantesca y apuntan a una audiencia masiva. "No quiero adelantarme aquí, pero creemos que se puede hacer un gran juego AAA con John Wick. Hemos estado presentando propuestas. Ciertamente estamos interesados en hacer avanzar eso, pero no quiero decir nada más en este momento", expresó Feltheimer.

Ahora bien, si Lionsgate realmente pretende que un juego de John Wick atraiga los reflectores, deberá aprovechar el impulso de la segunda trilogía de películas.

Sony, por ejemplo, está haciendo coincidir el lanzamiento de algunos videojuegos con las adaptaciones en el cine y la televisión. Sucedió con Uncharted, que llegó al cine el mismo año en que Uncharted: Colección Legado de ladrones vio la luz en la PS5. Con The Last of Us harán algo similar, pues el remake del primer título debutó el pasado 2 de septiembre, mientras que la serie homónima de HBO hará lo propio el 15 de enero de 2023.

Considerando que Lionsgate planea lanzar al menos tres largometrajes más de John Wick, entonces tienen tiempo suficiente para desarrollar y lanzar el videojuego. Mucho dependerá, por supuesto, del estudio que asuma el proyecto. La realidad es que algunas compañías tienen más experiencia que otras cuando se trata de crear un juego basado en una franquicia del cine.

Si no surge ningún imprevisto inesperado, John Wick 4 se estrenará el 25 de marzo de 2023. Se espera que también el próximo año podamos disfrutar The Continental, que contará con tres episodios y que podrás disfrutar a través de Amazon Prime Video —siempre y cuando no vivas en Estados Unidos—.