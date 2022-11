Que Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo, no es novedad. El fundador y exCEO de Amazon hoy es la cuarta persona más adinerada del planeta, con unos 124.000 millones de dólares, y se encuentra solo por detrás de Elon Musk, el francés Bernard Arnault y el indio Gautam Adani. Pero el empresario ha reconocido por primera vez que piensa donar la mayor parte de esa fortuna.

Así lo manifestó durante una entrevista con CNN, aunque no brindó demasiados detalles sobre su plan. De todos modos, sí mencionó cuáles son las áreas donde hoy piensa que su dinero puede ayudar. Por un lado, combatir el cambio climático; por el otro, ayudar a las personas "que pueden unificar a la humanidad" en un momento de divisiones políticas y sociales cada vez más marcadas.

Consultado sobre si su intención es donar la mayor parte de su fortuna en el transcurso de su vida, Jeff Bezos respondió:

"La parte difícil es descubrir cómo hacerlo de manera apalancada. No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Tomó mucho trabajo duro, un grupo de compañeros muy inteligentes, y estoy descubriendo que la filantropía es muy similar. Es muy difícil. También hay muchas formas en las que creo que podrías hacer cosas ineficaces, así que tienes que pensarlo con cuidado y necesitas de gente brillante en el equipo. Estamos construyendo la capacidad para poder regalar este dinero". Jeff Bezos, sobre sus planes para regalar su fortuna.

Por lo pronto, el empresario no ha dicho mucho más sobre su idea, ni tampoco cuándo la pondría en acción. Lo cierto es que Jeff Bezos se suma a la larga lista de millonarios que han manifestado públicamente su deseo de desprenderse de su fortuna para destinarla a causas benéficas. Algo que muchos todavía deben demostrar que sea legítimo, y no solo una estrategia de marketing.

Jeff Bezos, otro millonario que promete donar su fortuna

Si hablamos de millonarios que se han comprometido a regalar su fortuna a acciones de beneficencia, el caso más notorio es el de Bill Gates. En 2010, el fundador de Microsoft creó The Giving Pledge, un compromiso firmado por algunas de las personas más acaudaladas del planeta para donar su riqueza en el transcurso de su vida. Warren Buffett fue de los primeros en sumarse.

El listado no solo incluye a los citados empresarios. También están Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg y Priscilla Chan (Meta), George Lucas (Lucasfilm) y Brian Armstrong (Coinbase), entre muchos otros. Sin embargo, hasta la fecha no aparece el nombre de Jeff Bezos, y eso le ha valido unas cuantas críticas entre sus pares.

No obstante, que el fundador de Amazon no se haya sumado a dicha iniciativa no significa que no haya donado dinero con anterioridad. Sin embargo, los montos destinados a acciones benéficas han sido "pequeños" comparados con la valuación actual de su fortuna.

En 2017, Jeff Bezos publicó un mensaje en Twitter solicitando ideas para donar su dinero, y recibió miles de respuestas. "Me gusta el largo plazo, es una gran palanca. Blue Origin, Amazon, The Washington Post, todos están contribuyendo a la sociedad y la civilización a su manera. Pero estoy pensando que quiero que la mayoría de mis acciones filantrópicas ayuden a las personas en el aquí y ahora, en el corto plazo, en la intersección entre la necesidad urgente y el impacto duradero", había escrito por entonces.

No obstante, tuvieron que pasar más de 5 años para que el magnate se refiriera más explícitamente al deseo de donar su vasta fortuna. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación, aunque sus declaraciones ya se han ganado varios comentarios en redes sociales. Uno de ellos, de Elon Musk, con quien mantiene una fuerte rivalidad.

Yay, he’s investing in Tesla! — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Cuando le hicieron notar al dueño de Tesla y SpaceX que los planes de Jeff Bezos eran combatir el cambio climático y financiar a las personas "que unifiquen a la humanidad", respondió: "¡Hurra, está invirtiendo en Tesla!". Una ironía más para un conflicto de larga data entre dos de los hombres más ricos del planeta.