Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha aconsejado en una entrevista a la CNN no comprar productos caros antes del Black Friday por la situación económica actual. El ejecutivo afirma que “si no estamos en una recesión en este momento, es probable que lo estemos muy pronto” y que, por tanto, es mejor evitar adquirir productos de alto valor y ahorrar esa cantidad de dinero en efectivo.

Las declaraciones del magnate son tanto curiosas y, al mismo tiempo, preocupantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que Jeff Bezos es el fundador y uno de los principales directivos de una compañía cuyo principal negocio es la venta de productos online. Bezos, no obstante, ha preferido mostrarse realista y ha advertido que la situación económica actual no está pasando por su mejor momento. “Lo que puedo decirte es que la economía no se ve muy bien en este momento”, ha detallado a la CNN. “Quítate un poco de riesgo de la mesa... mantén un poco de polvo seco a mano”, continuó. “Si estás pensando en comprar un televisor de pantalla grande, mejor ralentiza eso, quédate con ese dinero en efectivo, a ver qué pasa”.

Las recomendaciones de Jeff Bezos sobre no comprar productos caros, y sobre todo sus declaraciones sobre la economía, no contrastan en absoluto con la recién estrategia de Amazon para ahorrar costes: la de despedir a unos 10.000 empleados. Sí lo hace, sin embargo, con la decisión del magnate de regalar la mayoría de su fortuna (más de 120 mil millones de dólares) a organizaciones y personajes filántropos.

Jeff Bezos no es el único directivo que está preocupado por la economía

Jeff Bezos, no obstante, no es el único ejecutivo que ha mostrado preocupación por la situación económica y por una posible recesión. Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, también afirmó tener un “super mal presentimiento”por la economía actual. Es algo que, precisamente, le obligó a pausar las contrataciones en Tesla. También a llegar planear, incluso, el despido de unos 10.000 empleados de su compañía de movilidad, lo que supondría un 10% de la plantilla. Donde sí ha recortado, sin embargo, es en Twitter, donde ha echado a unos 4.000 trabajadores desde que Musk es dueño.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, también parece opinar igual que Jeff Bezos y Elon Musk. El directivo de la empresa que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp, de hecho, también se ha visto obligado a despedir a miles de empleados. Así como a abandonar proyectos y a realizar múltiples recortes para ahorrar gastos.