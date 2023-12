Si bien es una de las personas más reconocidas del planeta y un empresario sumamente exitoso, a Jeff Bezos parece rodearle un aura de misterio. No suele dar entrevistas, y muchas veces sus apariciones públicas se utilizan como combustible de burlas y memes. Algo que se ha potenciado a raíz de su rivalidad pública con Elon Musk.

Los magnates —y sus respectivas compañías— han intercambiado dardos de forma permanente en los últimos años. SpaceX vs. New Origin, Starlink vs. Project Kuiper y Tesla vs. Rivian (de la cual Amazon es dueña de una parte), han sido disputas retratadas como una lucha por el poder entre los magnates.

Pese a todo esto, ¿qué es lo que Jeff Bezos realmente piensa de Elon Musk? Por primera vez, el empresario pasó por el podcast de Lex Fridman y habló al respecto. Claro que no fue el eje central de la entrevista, aunque sí fue uno de los puntos que generó más atención entre el público.

Lo interesante de todo esto es que, pese a la aparente "enemistad" que existe con Elon Musk, Jeff Bezos ha optado por un perfil conciliador. Al menos a la vista del público. Además, ponderó los logros del líder de SpaceX, Tesla y X (Twitter).

¿Qué dijo Jeff Bezos sobre Elon Musk?

Consultado sobre su visión de Elon Musk como ser humano y como líder, Jeff Bezos trató de separar a la persona del personaje. "Realmente no conozco muy bien a Elon. Conozco su persona pública, pero también sé que no puedes conocer a nadie por su persona pública. Es imposible. Puedes creer que los conoces, pero te garantizo que no es así. Tú conoces a Elon mucho mejor que yo, Lex, pero a juzgar por los resultados, debe ser un líder muy capaz. No hay posibilidades de que puedas tener Tesla y SpaceX sin ser un líder capaz. Es imposible", aseveró el fundador de Amazon y Blue Origin.

Con estas palabras, Jeff Bezos parece haber desactivado públicamente cualquier tipo de disputa personal. Algo a lo que el propio Elon Musk también había jugado en el último tiempo, cuando también en diálogo con Lex Fridman rescató algunas cualidades de Bezos como individuo y como empresario.

Es cierto que los dardos públicos han sido más de Elon Musk contra Jeff Bezos, que a la inversa. En su momento, el también dueño de X (Twitter) había sido muy crítico del CEO de Blue Origin por tratar de bloquear el acuerdo entre la NASA y SpaceX para construir el primer módulo de alunizaje del programa Artemis. Por entonces, Musk había dicho que su par no podía "ganarse su lugar en la Luna a base de demandas".

Bezos, en tanto, había cuestionado la dependencia de Tesla de China. Y hasta llegó a dar a entender que el gobierno del gigante asiático podría tener mayor influencia sobre Twitter, al concretarse su adquisición por parte de Elon Musk.

Dicho todo esto, hay un punto clave que seguramente esté "suavizando" la relación entre los magnates. Lo quieran o no, Elon Musk y Jeff Bezos ahora son socios. No olvidemos que Project Kuiper, el servicio de internet satelital de Amazon para rivalizar con Starlink, usará los cohetes de SpaceX para lanzar sus satélites al espacio.

