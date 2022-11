Hasta ahora, mentir en el formulario de registro de Instagram no era una tarea demasiado difícil. Detalles tan importantes como la edad de un usuario pueden ser fácilmente falsificados, pues la aplicación no contaba con la capacidad de verificar estos datos.

Actualmente, esto está a punto de cambiar, y es que a partir de este lunes Instagram exigirá la verificación de edad en muchos países, incluyendo a España. ¿Cómo planea hacerlo? Será a través de un vídeo selfie, una identificación o mediante la confirmación de varias personas relacionadas a ti.

Instagram lleva ya un tiempo intentando frenar el uso de Instagram por parte de menores de edad. Hace un tiempo, de hecho, intentó frenar la comunicación entre personas mayores de edad, con aquellas que todavía no cumplían el mínimo necesario para ser considerados adultos frente a la ley. Ahora, suman otro muro de contingencia, y es uno que tiene bastante sentido frente al uso indiscriminado de las redes sociales en la actualidad.

Instagram pedirá confirmación de tu edad para poder abrir una cuenta

Recordemos que Instagram solo permite abrir cuentas a personas mayores de 13 años. No obstante, como ya mencionamos, crear una cuenta siendo menor a esta edad no es demasiado difícil. Basta con decirle a la red social que naciste unos años antes, cuando en realidad no es así.

Por esto, luchar contra el ingreso de menores a Instagram ha sido una tarea más que complicada. Finalmente, la compañía suma una nueva herramienta a su lista, y puede que esta termine siendo más efectiva que los intentos anteriores.

Los intentos de la red social por limpiar su base de usuarios

Entre los intentos por crear un espacio más seguro, Instagram forzó a sus usuarios a detallar su edad en su perfil. Esto permitía controlar qué usuarios hablaban con quiénes, y si se encontraban en una misma franja de edad, o en otra demasiado distinta.

¿Cuál será la diferencia a partir de ahora? Según la información obtenida, los usuarios de Instagram necesitarán verificar que tienen 13 años o más para poder comenzar a usar la red social. Asimismo, existen tres opciones.

La primera consta de preguntar a tus contactos. Con la ayuda de varias personas, Instagram te permitirá verificar que cuentas con la edad mínima para poder acceder a la plataforma y usar sus servicios. Por supuesto, se trata de un método no tan rápido como los demás, pero que representa una barrera más fuerte que las que existían hasta ahora.

En segundo lugar, tenemos la posibilidad de verificar mediante una selfie de vídeo. Aquí, tendrás que seguir las instrucciones y activar tu cámara frontal. Gracias a los algoritmos de reconocimiento facial, el vídeo será analizado por los servidores de la compañía y en unos 20 minutos ya deberías estar verificado. Si la IA considera que tu rostro refleja 13 años o más, podrás continuar.

Por último, tenemos la verificación mediante un carnet de identificación. Este método es más tradicional, y solo tienes que subir un documento de identidad válido para verificar que tienes 13 años o más. Algunos de los que funcionan son tu carnet de conducir, o el de identidad.