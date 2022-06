Instagram quiere que las personas que utilizan la app no mientan sobre su edad para poder utilizar la red social sin restricciones, y está trabajando en nuevas funciones para verificarla de una forma mucho más precisa. Según The Verge, la compañía ha acudido a una empresa externa especializada en inteligencia artificial para incluir en su plataforma una función que escanea el rostro de los usuarios con el fin de estimar la edad real.

Desde hace unos meses, Instagram obliga a los usuarios a introducir su fecha de nacimiento manualmente. Y es que la app, recordemos, solo es accesible para mayores de 13 años. De este modo, los mayores de edad podrán utilizar todas las funciones libremente y sin restricciones, mientras que aquellos de 13 a 17 años, encontrarán limitaciones en algunas de las características.

El problema, es que muchas personas pueden mentir sobre su edad en Instagram y seleccionar una fecha diferente a la que realmente le corresponde. Para evitar esto, la plataforma pedía a algunos usuarios verificar la misma mediante documentos de identidad. Ahora, lo hará a través de un escáner del rostro.

El servicio de Yoti que planea incluir Instagram, utiliza un sistema de inteligencia artificial, presuntamente, para detectar la edad a través de signos del rostro. Entre ellos, las arrugas, la forma de la cara, expresiones, etc. La compañía asegura en su web que "la estimación de la edad se basa en una técnica informática conocida como «red neuronal»", entrenada para "poder estimar la edad humana mediante un proceso de aprendizaje automático". Pero, ¿es realmente preciso este sistema?

El porcentaje de fiabilidad de la IA de Yoti podría ser suficiente para verificar la edad en Instagram

Según un informe publicado por Yoti, la IA capaz de escanear rostros no es completamente precisa cuando se trata de estimar la edad en rostros femeninos o de personas con piel más oscura. En concreto, llega a establecer de media una edad de unos 3 años menos a la que correspondería.

No obstante, The Verge, que cita a una investigación externa, asegura que la precisión aumenta 98,89 % cuando se trata de adivinar si una persona de 18 años es mayor o menor de edad. Y esto podría ser suficiente para que Instagram pueda limitar o no las funciones. Ahora bien, los usuarios podrían encontrar formas de esquivar este sistema, por ejemplo, enfocando a una foto de otra persona mayor de edad.

Instagram también pretende verificar la edad de los usuarios preguntando a tres seguidores mutuos que hayan verificado previamente que tienen más de 18 años. Estos tendrán que asegurar la edad del usuario en un plazo máximo de 3 días. Es probable que este último caso solo se aplique cuando la app no pueda verificar correctamente la fecha de nacimiento a través del resto de sistemas. Incluyendo la herramienta propia que pretende adivinar la edad en base al resto de seguidores, publicaciones, etc.