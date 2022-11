Elon Musk inició una nueva batalla en Twitter, esta vez contra Apple. El magnate acusó a los de Cupertino de dejar de anunciarse en la red social, seguido de una batería de tweets que cargaban contra el impuesto de la App Store. Si bien Musk ha centrado su estrategia en la libertad de expresión, lo cierto es que la pérdida de un anunciante como Apple no es menor.

Un reporte del Washington Post indica que Apple fue la compañía que más gastó en publicidad durante el primer trimestre de 2022. Un documento compilado a partir de datos internos de Twitter dejó entrever que Apple fue el principal anunciante gracias a una inversión de 48 millones de dólares. Los de Cupertino lideraron la lista y generaron 4% del total de ingresos de la red social durante ese periodo.

La noticia de Apple llega en un momento crucial para la empresa. El primer mes de la era Elon Musk se distingue por la oleada de despidos y renuncias, así como la partida de decenas de compañías que no se anunciarán más en la plataforma. De acuerdo con Media Matters for America, tan solo en una semana Twitter perdió a 50 de los 100 anunciantes más importantes, mientras que otros reducen poco a poco su inversión.

Si bien empresas como Coca Cola, Nestlé, Chanel y otras comenzaron el éxodo de la plataforma antes de la llegada de Elon Musk, otras como Ford, Chevrolet, Jeep o Novartis lo hicieron este año. Estos anunciantes gastaron 750 millones de dólares durante 2022. Según el reporte, algunas compañías dejaron de invertir de un modo silencioso, mientras fueron impulsadas por la llegada de Elon Musk.

El impacto de Apple en Twitter va más allá de los anuncios

Pese a que Elon Musk utilizó la libertad de expresión y el impuesto del 30% como arma contra los de Cupertino, existe otra arista que pondría en jaque la continuidad de Twitter. Uno de los tweets de Musk mencionó que Apple amenazó con retirar a Twitter de la App Store sin motivo aparente. Aunque no existe evidencia sobre esto último, las reglas de Apple son claras cuando se trata de una violación a sus términos de uso.

La ausencia de un mecanismo de moderación fue suficiente para suspender a Parler, la aplicación usada como alternativa por conservadores en Estados Unidos. En una entrevista con Fox News, Tim Cook declaró que no considera que la libertad de expresión y la incitación a la violencia tengan una intersección. "Apple no ve la promoción de la violencia como una forma de libertad de expresión […] Tenemos reglas y regulaciones, y solo pedimos que las personas las respeten", dijo Cook.

En el caso de Twitter, la moderación de la plataforma siempre ha sido un problema para Elon Musk. Tras confirmarse la compra, el nuevo dueño despidió a empleados clave de esa división, mientras que otras renunciaron a los pocos días. En algunos casos, oficinas enteras cerraron sus puertas poniendo en riesgo la continuidad de la plataforma.

Si Twitter no resuelve problemas como la desinformación o el discurso de odio, no solo enfrenta una posible suspensión de la App Store, sino un bloqueo general en la Unión Europea. Las reglas son claras y Elon Musk deberá seguirlas, le guste o no.