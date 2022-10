La compra de Activision por Microsoft no escapa de los reflectores y el capítulo más reciente de esta novela tiene que ver con Reino Unido. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) publicó un reporte donde asegura que la adquisición disminuiría la competencia en consolas, servicios de suscripción y juegos en la nube. El documento pone énfasis en Call of Duty, quien según el regulador británico, sería capaz de marcar una diferencia material en el éxito de las plataformas de juego de los rivales.

La CMA cree Microsoft podría convertir a Call of Duty en juego exclusivo de Xbox o Game Pass o degradar el acceso a sus rivales (Sony) con lanzamientos retrasados o un aumento en el precio de licencia. El regulador expresó que hay pocos juegos de calibre o popularidad similares al que tiene la franquicia de Activision Blizzard. Ante esto, Microsoft criticó el reporte y aseguró que la CMA se basa en declaraciones que exageran significativamente la importancia de Call of Duty.

Microsoft comentó a GamesIndustry.biz, que la sugerencia de la CMA no es creíble, y que si todos los jugadores de Call of Duty que juegan en PlayStation emigraran a Xbox, la base restante de jugadores en la consola de Sony sería significativamente mayor que la de Xbox.

La Decisión de referencia se basa incorrectamente en declaraciones interesadas de Sony que exageran significativamente la importancia de Call of Duty y no tienen en cuenta la clara capacidad de Sony para responder competitivamente. Si bien es posible que Sony no acepte una mayor competencia, tiene la capacidad de adaptarse y competir. Los jugadores se beneficiarán en última instancia de esta mayor competencia y elección.

