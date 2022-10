Después de la incertidumbre que rodeó en semanas recientes a Emancipation, la nueva película de Will Smith, en Apple decidieron seguir adelante con su estreno. De hecho, la compañía anunció que su largometraje original llegará tanto a los cines como a Apple TV+. En las salas estará disponible el próximo 2 de diciembre, mientras que en la plataforma de vídeo en streaming hará lo propio el día 9 del mismo mes.

Emancipation está basado en A letter from Peter Cooper, on slave emancipation, un diario escrito por un esclavo fugitivo. El relato se ambienta durante 1863, en medio de una época cruda para la esclavitud de afroamericanos en los Estados Unidos. De hecho, la foto de espaldas de Peter es ampliamente reconocida en dicho país —y en muchas otras partes del mundo—. Su interpretación es responsabilidad, desde luego, de Will Smith.

"El guion golpeó mi corazón y mi alma de tantas formas que es imposible de expresar. Estamos viendo en las calles ahora mismo algunas de las sensaciones que tuve. Hay tristeza, hay rabia, hay amor, fe, y también esperanza por lo que estoy viendo hacer a la gente joven. Están haciendo todo el trabajo duro ahora. Negros, blancos, marrones, amarillos, lo que sea. Están afuera, en las calles, son jóvenes y se están poniendo en pie por su futuro. Tuve todas esas sensaciones cuando leí el guion", dijo Will Smith cuando confirmó su participación en Emancipation durante 2020. Ese año, en Estados Unidos se vivieron múltiples protestas tras el asesinato de George Floyd.

No obstante, Apple no contempló que, a principios de 2022, el actor atravesaría por el momento más complicado de su carrera. En la gala de los Oscar, Will Smith subió al escenario a agredir a Chris Rock; todo después de que este última expresara algunos comentarios inapropiados sobre Jada Smith. El suceso le valió recibir innumerables críticas del sector cinematográfico y del público en general. Además, la Academia le prohibió asistir a cualquier de sus eventos durante una década.

La polémica, desde luego, fue suficiente para que Apple pusiera en pausa el proyecto durante varios meses. A mediados de septiembre, un reporte de The New York Times expuso que los de Cupertino simplemente no sabían que hacer con el filme. Por un lado, se enfrentaban a la mala imagen que arrastra el actor. Por otro, que Emancipation tiene un significado muy especial para la comunidad negra, por lo que desecharla también era un tema bastante complejo de tratar.

