BeReal, la red social cuyo objetivo es hacer que los usuarios se muestren naturales, ha conseguido una gran popularidad durante los últimos meses. Tanto, que incluso plataformas como Instagram o TikTok están copiando una mecánica similar a la que ofrece la app: la de ofrecer solo dos minutos para tomar una fotografía con la cámara frontal y trasera de forma simultánea. La app, de hecho, está siendo un éxito en descargas, según muestran los últimos datos de Sensor Tower. No lo es tanto, sin embargo, en el número de usuarios activos.

La citada fuente asegura que BeReal ha acumulado 53 millones de descargas en Google Play y App Store, durante lo que llevamos de 2022. Es una cifra muy importante teniendo en cuenta que la app solo consta de una función, la de poder tomar una fotografía al día durante un máximo de dos minutos, y que la mayoría de instalaciones han sido gracias al boca a boca de los usuarios. La mala noticia es que muchos de ellos la instalan, pero no la usan. Las estimaciones de Sensor Tower muestran que durante el tercer trimestre de 2022 solo el 9 % de los usuarios que han descargado BeReal acceden a la app cada día.

Su competencia, en cambio, tiene un porcentaje de usuarios activos respecto a instalaciones mucho mayor. En Instagram, por ejemplo, el 39 % de los usuarios que descargan la app acceden a ella diariamente, mientras que en TikTok lo hacen el 29 %. A esto, debemos sumarle la recién intención de ambas plataformas por copiar la función estrella —y, reiteramos, la única— de BeReal. Instagram ya está trabajando en una característica similar, mientras que ByteDance anunció recientemente TikTok Now.

En una reciente declaración por correo electrónico a Gizmodo, BeReal ha confirmado que actualmente las cifras y número de descargas no son importantes para ellos. Afirman, además, que por eso no comparten datos de números de usuarios o descargas, y alegan que lo que ofrece Sensor Tower son únicamente “estimaciones”.

“La misión de BeReal es construir el mejor producto. Eso es lo que importa. Las métricas, la recaudación de fondos, las valoraciones, la clasificación, etc. no son lo que queremos poner en el centro de atención, por lo tanto, no las compartimos por ahora. Todas las cifras de BeReal en Internet son… estimaciones”.

Afirma BeReal en un email enviado a Gizmodo.