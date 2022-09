La intensa ola de calor provocada por el cambio climático podrían dejarte sin Twitter y otros servicios en un futuro. Un reporte de CNN reveló que las altas temperaturas registradas en California, Estados Unidos, provocaron que la red social apagara uno de sus centros de datos. Carrie Fernández, vicepresidenta de ingeniería en Twitter, dijo en un correo interno que el 5 de septiembre apagaron todos los equipos del centro en Sacramento.

El 5 de septiembre, Twitter experimentó la pérdida de su región de centro de datos de Sacramento (SMF) debido al clima extremo. El evento sin precedentes resultó en un paro total de los equipos físicos en SMF.

Pese a que el evento no tuvo un impacto evidente para los usuarios, el apagón habría provocado ajustes en el equipo de desarrollo. Fernández advirtió a su equipo que no implementaran actualizaciones o despliegue de nuevas versiones hasta que Sacramento se conectara de nuevo. La directora de ingeniería mencionó que un cierre más podría causar una interrupción de tráfico para algunos de sus usuarios.

Esto último coincide con lo declarado por Peiter Zatko, el exjefe de seguridad de Twitter, quien ahora se encuentra en el ojo del huracán. El antiguo empleado de la red social dijo hace unos días que la empresa tiene redundancia insuficiente de centro de datos.

Una interrupción temporal de una pequeña cantidad de centros de datos provocaría que el servicio se desconecte durante semanas, meses o permanentemente. Peiter Zatko, ex empleado de Twitter.

Twitter refutó las declaraciones de Zatko y aseguró que no ha habido interrupciones que afecten la capacidad para que los usuarios utilicen la red social. "Nuestros equipos siguen equipados con las herramientas y los recursos que necesitan para enviar actualizaciones y seguirán trabajando para brindar una experiencia de Twitter perfecta", dijo un portavoz de la empresa a CNN

Twitter no es el único: Google y Oracle también fueron víctimas de las altas temperaturas

Foto: Jeremy Bezanger | Unsplash

El cierre de un centro de datos de Twitter no es la única víctima de la ola de calor que azota al mundo este año. The Register reportó en julio que Oracle tuvo que apagar sus servidores en el sur de Reino Unido debido a las altas temperaturas. Los sistemas de refrigeración no funcionaron y los técnicos apagaron los equipos para evitar que se quemaran.

Como resultado de las altas temperaturas en la región, un subconjunto de la infraestructura de enfriamiento dentro del centro de datos del sur del Reino Unido (Londres) experimentó un problema. Debido a esto, es posible que algunos clientes no puedan acceder o utilizar los recursos de Oracle Cloud Infrastructure alojados en la región. Soporte de Oracle

Por otro lado, Google reportó que sus servidores de Londres presentaron problemas en los sistemas de enfriamiento. Esto derivó en un cierre considerable de equipos físicos y máquinas virtuales, lo que afectó a los sitios de WordPress alojados por WP Engine en Reino Unido.

Es un hecho que las olas de calor se convertirán en una constante durante los próximos años. Algunas compañías ya tomaron cartas en el asunto y mudaron su infraestructura de datos a Finlandia o Suecia. Si empresas como Twitter no resuelven esto a la brevedad, el siguiente golpe podría causar que el servicio deje de funcionar para siempre.