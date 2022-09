Malas noticias para Do Kwon. Interpol emitió una alerta roja contra el CEO de Terraform Labs, la compañía tras la stablecoin UST y el token Luna, cuyos colapsos en mayo pasado borraron 60.000 millones de dólares del mercado de las criptomonedas.

Así lo informaron The Korea Times, TechCrunch y Bloomberg, que confirmaron la noticia a través de un vocero de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl. La misma acusa al empresario de violar la ley de mercado de capitales de Corea del Sur y evadir impuestos. No obstante, esto aún no se ha visto reflejado en la web de Interpol, ni tampoco en sus redes sociales.

Do Kwon, en tanto, un ávido tuitero, no utiliza su cuenta en Twitter desde el pasado 17 de septiembre. Por entonces, aseguró no estar a la fuga ni tener nada que ocultar. Afirmaciones con las que salió al cruce de las denuncias de que había escapado a Singapur para evadir una orden de arresto en su país.

Pero lo que verdaderamente derivó en la intervención de Interpol fue que, según la Policía de Singapur, el susodicho tampoco estaba en esa ciudad-estado. Ahora, con la emisión de la alerta roja, las agencias de seguridad de todo el mundo están autorizadas a localizarlo y arrestarlo provisionalmente hasta que se defina su extradición u otra acción legal.

Previamente, los fiscales surcoreanos habían mencionado la posibilidad de cancelar el pasaporte de Do Kwon. Esto lo habría obligado a retornar a su país en un período no mayor a 14 días, aunque la medida requería de la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Panorama negro para Do Kwon y Terraform Labs

Do Kwon cultivó un perfil polémico durante el período de mayor popularidad del ecosistema Terra, con UST y Luna a la cabeza. Esto le permitió ganar una fuerte base de seguidores —autoproclamados Lunatics (Lunáticos)— y, a su vez, cosechar fuertes críticas de especialistas que apuntaban que su modelo de stablecoin algorítmica era insostenible.

Estos últimos eran, frecuentemente, motivo de burlas por parte del empresario, quien solía acusarlos de "pobres" durante sus largas discusiones en Twitter. También supo generar controversia al manifestar su intención de hacer desaparecer otras stablecoins de gran popularidad. "Por mi mano, DAI morirá", publicó en una oportunidad, con relación al proyecto de MakerDAO.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Desde que UST colapsó y provocó el desplome de Terraform Labs, las autoridades surcoreanas han intentado que Do Kwon de explicaciones. Sin embargo, los fiscales consideran que su salida hacia Singapur y la disolución de las oficinas locales de su compañía han sido ejemplos claros de un intento por evadir una investigación en profundidad.

A esto se le suman las denuncias y demandas de miles de ahorristas, quienes han visto desaparecer su dinero de la noche a la mañana. Algunos, incluso, acusan al empresario de haber montado una estafa piramidal.

Pero no todos en el ecosistema de las criptomonedas creen que la intervención de Interpol sea positiva. Según recoge TechCrunch, especialistas consideran que la emisión de la alerta roja puede sentar un peligroso antecedente para la industria y perjudicar la innovación, especialmente si Do Kwon no defraudó a los inversores a propósito.

Lo que sí está claro es que existen muchos detalles de esta historia que aún no se han revelado. Y las autoridades están convencidas de que el creador de UST y Luna se ha negado a colaborar para esclarecer la situación.