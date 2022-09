Si te consideras un "adicto" al iPhone —o cualquier otro smartphone—, probablemente habrás intentado múltiples formas de cambiar esta conducta tan disruptiva. Desde deshabilitar notificaciones, hasta desinstalar todas las apps que no se consideren esenciales. Algunos incluso han ido tan lejos como para comprar un móvil más básico. No obstante, ¿sabías que existe una forma bastante efectiva? Y no necesitas más que las opciones que ya incluye tu iPhone.

El cerebro humano se siente naturalmente atraído hacia los colores brillantes. Por esto, no es ninguna casualidad que todos los iconos de las apps en tu iPhone sean siempre de colores llamativos y fáciles de diferenciar. Rojo, amarillo, azul, púrpura... Las opciones son infinitas, pero el motivo es el mismo: atraer tu atención para que las abras una tras otra en un ciclo infinito.

Tristan Harris, antiguo diseñador ético en Google, y fundador del Center for Human Technology, ha llegado a compartir sus conocimientos en el área. Según el diseñador, existe una forma de eliminar el refuerzo que dan los colores a nuestro cerebro, y es simplemente activar el modo escala de grises en la pantalla de tu iPhone.

¿Cuál es la ciencia detrás de este fenómeno?

Según la revista Smashing Magazine, el color es el segundo aspecto más importante a la hora de diseñar una aplicación, justo detrás de su funcionalidad. La forma en la que los usuarios utilizan las apps está intrínsecamente ligado a los colores de la misma.

Estos colores no solo establecerán la percepción inicial de los usuarios sobre dichas aplicaciones según la psicología del color. Además, también permitirán atraerlos como un canto de sirena cada vez que desbloqueen su iPhone. Así, sabrás adonde ir cuando lo primero que aparezca en pantalla sea el logo azul de Facebook, el rosa de Instagram o el verde de WhatsApp.

Un estudio publicado en Nature nos recuerda que "los colores tienen efectos únicos en la dinámica cerebral de un individuo". Asegurando, además, que este comportamiento se ve reforzado por "la sensibilidad a la recompensa intrínseca y el refuerzo de la recompensa extrínseca".

Tristan Harris comentaba a WIRED que "nuestros cerebros habían sido secuestrados". Tal vez una declaración extremista, pero que ciertamente guarda algo de realidad. Y es que, en una conferencia, comentaba que los sistemas se están volviendo cada vez más expertos en captar la atención de las personas mediante técnicas como la psicología del color, notificaciones, algoritmos y mucho más.

Que el ser humano se distrae y se siente atraído por colores brillantes y cosas bonitas no es algo que comenzó con los ordenadores. Es algo intrínseco de nuestra humanidad, y que ha existido desde que estamos sobre la Tierra. Sin embargo, es cierto que a veces puede jugarnos en contra, como es el caso que comenta Tristan Harris.

Cómo activar el Modo Escala de Grises en tu iPhone o iPad

Si te has decidido a dar el paso, debes saber que el proceso es bastante sencillo de seguir.

Cómo activar el modo Escala de grises en iPhone

Entra a la app Ajustes de tu iPhone o iPad. Ve hasta el apartado Accesibilidad. Busca Pantalla y tamaño de texto, y entra. Posteriormente, ve hasta la sección Filtros de colores. Activa el interruptor y voilà!, el Modo Escala de grises habrá sido activado.

Cabe señalar que existen otros filtros en esta sección orientados a personas con daltonismo. De esta forma, los colores en pantalla pueden adaptarse para que estos usuarios puedan distinguirlos sin demasiados problemas. No obstante, el que nos importa es el llamado Escala de grises. Mientras esté activado, toda la pantalla de tu iPhone o iPad permanecerá en blanco y negro.

Pero tranquilo. Si grabas la pantalla o tomas una captura, los colores se mostrarán como normalmente. Así no tendrás que preocuparte de que las imágenes que compartas con tus amigos se vean en blanco y negro.