Después de meses esperando, Apple finalmente ha liberado iOS 16 para todos los dispositivos iPhone compatibles. De hecho, ya te hemos preparado una guía de cómo instalar la nueva versión, y qué dispositivos pueden hacer el paso a ella. No obstante, aunque iOS 16 cuenta con un montón de novedades que nos tienen bastante emocionados, hay algunas que no estarán disponibles apenas actualices tu dispositivo.

Ya sea por falta de tiempo, o por la necesidad de pulirlas un poco más, Apple ha decidido reservar estas seis funciones para el futuro de iOS 16. Así, aunque no las verás el día de hoy en tu dispositivo, sabemos que estarán aterrizando en los meses que están por venir.

Por otra parte, recuerda que, aunque tu dispositivo iPhone pueda actualizarse a iOS 16, puede que no puedas usar todas las nuevas características. Apple ha reservado algunas de ellas a sus modelos más nuevos, así que échale un vistazo a cuáles son compatibles con tu terminal.

Funciones de iOS 16 que llegarán tarde a tu iPhone

Actividades en Vivo

La pantalla de bloqueo de iOS 16 es uno de los puntos más fuertes que utilizó Apple para promocionar su nueva versión del sistema operativo. Esta pantalla no solo trae novedades a nivel estético, sino también en el aspecto funcional. Así, los de Cupertino nos preparaban para la pantalla siempre encendida que estrenará el iPhone 14 Pro y Pro Max. No obstante, una de sus funciones más llamativas, Actividades en Vivo, no estará disponible en el lanzamiento de iOS 16.

¿Qué hace Actividades en Vivo? Pues con esta propuesta Apple pretende mostrarte información en tiempo real, sin necesidad de desbloquear tu móvil. Así, podrás ver si tu Uber ya está cerca, o qué equipo está llevando la delantera en algún juego deportivo. Las capacidades dependerán de los desarrolladores de apps, pero parece que tendremos que esperar hasta iOS 16.1, como mínimo.

Soporte para el estándar Matter

Otra de las grandes renovaciones de iOS 16 puede encontrarse en el apartado de HomeKit. Con la integración del estándar Matter a la app Casa de iOS 16, Apple permite que sus dispositivos funciones con amplia compatibilidad entre distintos ecosistemas. De esta forma, no solo podrás usar dispositivos certificados para HomeKit, sino también otros que también tengan compatibilidad con Matter.

Lamentablemente, parece que esta función no está lista todavía. Apple tiene planeado añadir el soporte a Mater en iOS 16 y tvOS 16 a finales de este mismo año.

Fototeca compartida de iCloud

Esta es una de las ausencias que más nos han sorprendido. Todo parecía apuntar a que Apple ya tenía esta función bajo control, pero todavía le queda un periodo de desarrollo por delante. Si no sabes qué es la Fototeca Compartida de iCloud, tenemos una publicación al respecto, y además te decimos cómo activarla y configurarla para cuando finalmente se haya lanzado.

Apple no ha concretado una fecha de lanzamiento. Lo único que sabemos que es llegará en "el futuro de los lanzamientos de iOS 16".

La merecida renovación de Game Center

Contra todo pronóstico, Apple sigue trabajando en mejorar su plataforma Game Center. Con iOS 16, debíamos ver un nuevo sistema totalmente renovado, con un apartado para la integración de contactos, un centro de actividad y hasta un sistema de perfiles. Sin embargo, no llega en el día uno de iOS 16.

Esta renovación de Game Center nos permitirá, además, jugar de forma grupal con amigos a través de SharePlay. De esta forma, solo tenemos que crear una llamada de FaceTime con amigos y empezar a disfrutar.

Colaboración a través de Freeform en iOS 16

Durante el confinamiento de 2020, un montón de compañías se pusieron manos a la obra para crear plataformas colaborativas. Hoy, con una cultura del trabajo remoto mucho más arraigada, Apple ha decidido subirse también al tren. Para ello, ha desarrollado su aplicación Freeform.

Eso sí, debido al retraso de iPadOS 16 y al lanzamiento tardío de macOS, parece que Apple ha decidido retrasar el despliegue de Freeform en todos los dispositivos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero se espera que sea junto a iPadOS 16 y macOS Ventura.