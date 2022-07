Aunque despierte amores y odios igualmente profundos, no puede haber discusión en cuanto a que el neoyorkino Stanley Kubrick es uno de los directores más influyentes y legendarios de la historia del cine. No por nada, a seis de los trece largometrajes que rodó en sus casi cincuenta años de su trayectoria fílmica se los considera de culto; casi la mitad con películas impares. Su precisión obsesiva sacaba de quicio al actor Jack Nicholson pero, sin ella, no habría logrado tanto.

Como su estilo audiovisual y las intenciones simbólicas de muchas de las imágenes indelebles que nos legó. Aun así, casi en el mismo caso vergonzoso que el de ese otro genio que era el británico Alfred Hitchcock, obtuvo hasta trece nominaciones a los Premios Oscar y diríamos que solo se fue a casa con uno por los efectos especiales de 2001: Una odisea del espacio en 1969, pero no estuvo presente en la ceremonia y los actores Diahann Carroll y Burt Lancaster lo recogieron en su nombre.

Los BAFTA le galardonaron en su propia categoría gracias a Barry Lyndon en 1976 y en 2000 de manera póstuma, y el Festival de Venecia, por La naranja mecánica en 1972 y por Eyes Wide Shut en 1999. Pero, para asombro de la cinefilia, eso fue todo lo relevante para quien pensaba que “una película es, o debería ser, más como música que como ficción (...) una progresión de estados de ánimo y sentimientos”, y “el tema, lo que hay detrás de la emoción, el significado, todo eso viene después”.

'2001: Una odisea del espacio' | MGM

La opinión de la crítica especializada sobre la obra de Stanley Kubrick

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las películas de Stanley Kubrick, ordenándolas de mejor a peor:

2001: Una odisea del espacio (1968): nota media de 9,3 sobre 10 en 115 críticas. ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964): media de 9,1 en 92 críticas. Senderos de gloria (1957): media de 9 en 69 críticas. La naranja mecánica (1971): media de 8,8 en 78 críticas. Atraco perfecto (1956): media de 8,6 en 45 críticas. El resplandor (1980): media de 8,5 en 98 críticas. La chaqueta metálica (1987): media de 8,3 en 83 críticas. Barry Lyndon (1975): media de 8,3 en 78 críticas. Lolita (1962): media de 7,8 en 43 críticas. Eyes Wide Shut (1999): media de 7,5 en 159 críticas. El beso del asesino (1955): media de 6,7 en 25 críticas. Espartaco (1960): media de 6,2 en 62 críticas. Miedo y deseo (1953): media de 5,8 en 17 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Stanley Kubrick según las votaciones de sus usuarios:

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú: nota media de 4,5 sobre 5 con más de 100.000 votos. Senderos de gloria: nota media de 4,4 con más de 25.000 votos. La chaqueta metálica: media de 4,4 con más de 250.000 votos. La naranja mecánica: media de 4,4 con más de 250.000 votos. El resplandor: media de 4,4 con más de 250.000 votos. Barry Lyndon: media de 4,4 con más de 25.000 votos. 2001: Una odisea del espacio: media de 4,4 con más de 250.000 votos. Atraco perfecto: media de 4,1 con más de 50.000 votos. Espartaco: media de 4,1 con más de 50.000 votos. Lolita: media de 4 con más de 25.000 votos. Eyes Wide Shut: media de 3,8 con más de 100.000 votos. El beso del asesino: media de 3,4 con más de 5.000 votos. Miedo y deseo: media de 3 con más de 1.000 votos.

'La naranja mecánica' | Warner Bros.

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público:

El resplandor: nota media de 8,4 sobre 10 con 991.768 votos. ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú: media de 8,4 con 482.661 votos. Senderos de gloria: media de 8,4 con 194.322 votos. La chaqueta metálica: media de 8,3 con 728.253 votos. La naranja mecánica: media de 8,3 con 814.012 votos. 2002: Una odisea del espacio: media de 8,3 con 655.191 votos. Barry Lyndon: media de 8,1 con 165.014 votos. Atraco perfecto: media de 8 con 88.948 votos. Espartaco: media de 7,9 con 133.787 votos. Eyes Wide Shut: media de 7,5 con 332.941 votos. Lolita: media de 7,5 con 100.287 votos. El beso del asesino: media de 6,6 con 23.720 votos. Miedo y deseo: media de 5,4 con 11.735 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece FilmAffinity sobre Stanley Kubrick:

Senderos de gloria: nota media de 8,4 sobre 10 con 55.247 votos. La naranja mecánica: media de 8,2 con 167.070 votos. La chaqueta metálica: media de 8,2 con 121.420 votos. El resplandor: media de 8,2 con 146.570 votos. Espartaco: media de 8 con 68.355 votos. Barry Lyndon: media de 7,9 con 35.001 votos. Atraco perfecto: media de 7,9 con 419 votos. ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú: media de 7,9 con 47.755 votos. 2001: Una odisea del espacio: media de 7,8 con 114.024 votos. Lolita: media de 7,5 con 23.983 votos. Eyes Wide Shut: media de 6,8 con 62.830 votos. El beso del asesino: media de 6,4 con 5.342 votos. Miedo y deseo: media de 5,5 con 1.967 votos.

'El resplandor' | Warner Bros.

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Stanley Kubrick

Nada más alejado de la unanimidad que los datos sobre el cineasta nacido en Manhattan. La crítica especializada apunta a la fascinante ciencia ficción de 2001: Una odisea el espacio como su mejor filme. Los cinéfilos de Rotten Tomatoes, a la comedia disparatada de ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú; los de IMDb, al terror hipnotizante de El resplandor; y los de FilmAffinity, a la angustia antibelicista de Senderos de gloria.

Sin embargo, con lo menos digno de elogio no hay disensión alguna, y tanto los analistas profesionales como los que votan en las tres plataformas escogen Miedo y deseo para dejarla en la parte de abajo de sus respectivos rankings. Lo que significa que Stanley Kubrick fue mejorando conforme acumulaba tiempo y experiencia tras las cámaras, en un viaje contrario al de Sidney Lumet, por ejemplo, cuya película más impresionante es Doce hombres sin piedad (1957), su ópera prima.