Rusia no le escapa a la tendencia de regular las criptomonedas y ya las tiene en el punto de mira. Según Reuters, el servicio federal a cargo del monitorio financiero en el país, Rosfinmonitoring, quiere profundizar el rastreo de las transacciones con criptomonedas. Una estrategia que va de la mano con la preparación de un proyecto para regularlas que los legisladores rusos quieren presentar en el otoño.

El citado medio indica que las autoridades ya han sido capaces de identificar “casos criminales” específicos en los que se utilizaron criptomonedas. Y si bien reconocen que no es una tarea sencilla, son optimistas sobre poder mejorar sus capacidades en un futuro no muy lejano. Aquí es donde la regulación al uso de criptoactivos jugaría un papel crucial, según las partes involucradas.

El economista Anatoly Aksakov, presidente de la comisión de Mercados Financieros de la Duma Estatal, la cámara de diputados de la Asamblea Federal, confirmó que un borrador de la ley para regular las criptomonedas se presentará en el otoño. Pero fue un paso más allá y habló de una criptomanía en Rusia, e incluso comparó el uso de los activos digitales con la adicción al juego y las apuestas. “Obviamente, habrá una regulación estricta. Lo mismo [que con las apuestas] debe hacerse con el intercambio y las plataformas de criptomonedas. El fenómeno existe y no debe ser ignorado”, aseveró.

Los pormenores del proyecto en cuestión aún no se han dado a conocer. De todos modos, queda claro que las autoridades lo consideran una parte crucial para rastrear los movimientos con criptomonedas, sean o no para fines delictivos. Yuri Chikhanchin, quien actualmente conduce el Rosfinmonitoring, aseguró que el principal problema que tienen cuando las cuentas de criptomonedas están en una “zona no regulada” y no pueden saber quiénes las controlan. “Pero creo que lo resolveremos”, indicó.

Otro punto a tener en cuenta es que Rusia no solo tendría entre cejas a las transacciones de criptomonedas, sino también al minado. El propio legislador Aksakov indicó que una ley para gravar la minería de criptoactivos también estaría en la consideración, pero sin brindar mayores precisiones al respecto.

¿Hay algo más tras la posible regulación rusa a las criptomonedas?

Foto por Executium

Como dijimos al comienzo, a simple vista parece que Rusia pretende seguir la tendencia de otras regiones al lidiar con las criptomonedas. No olvidemos que la Unión Europea le está apuntando a terminar con el anonimato de las transacciones con criptoactivos, y viene de acordar los parámetros a regir con la propuesta MiCa.

Sin embargo, en el caso del gobierno de Vladimir Putin pueden darse algunas lecturas adicionales a este tema. Por ejemplo, que la regulación de activos como Bitcoin, Ethereum o las stablecoins le permitiría al Kremlin mantener un control más preciso (y estricto) sobre las finanzas de sus ciudadanos. No olvidemos que varios bancos rusos han sido expulsados del sistema SWIFT; en tanto que múltiples instituciones bancarias extranjeras han dejado de prestar sus servicios a clientes de Rusia. Así, las criptomonedas han aparecido como una alternativa más que factible para el común de la gente.

Además, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha alertado que Rusia podría usar las criptomonedas para evadir sanciones internacionales. ¿Será este marco legal parte de un potencial plan para adoptar los activos digitales como una pieza formal de la economía del país? Por lo pronto, es imposible saberlo, aunque no parece algo viable; no en el corto plazo, al menos.

La postura de Rusia en torno a las criptomonedas ha tenido sus vaivenes en los últimos años. En 2020, los legisladores les otorgaron un estatus legal pero las prohibieron como medio de pago. En tanto que, este año, Elvira Nabiúllina, presidenta del Banco Central ruso, aseguró que se podrían usar para “pagos internacionales o transfronterizos”, pero no domésticos. Mientras que también estaría abierta la posibilidad de legalizar la minería, siempre y cuando los criptoactivos obtenidos se vendan fuera de Rusia.