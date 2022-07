El Proyecto Nina es el nombre del quinto episodio de la Stranger Things 4. Un episodio que nos presenta a una Once bastante vulnerable, y a quien se le ofrece una oportunidad de recuperar sus poderes. Al igual que la historia detrás de Eddie Munson, ¿sabías que este proyecto se habría inspirado en un caso de la vida real? Así es, se trata de la historia de Nina Kulagina, una mujer con supuesta telequinesis.

Nina Kulagina, nacida en la ciudad de Leningrado en 1926, aseguraba tener poderes telequinéticos que no solo le permitían mover cosas, sino también detener el corazón de sus víctimas. Según Kulagina, estos poderes se presentaron a ella tras la Segunda Guerra Mundial.

Después de convertirse en una ama de casa, Nina Kulagina comenzó a percatarse de que los objetos a su alrededor se movían de forma espontánea. Asimismo, este efecto se incrementaba cuando estaba molesta, y se bloqueaban por completo durante tormentas.

Netflix

Así fue como Nina se convirtió en el centro de atención de las miradas en la Unión Soviética. Al igual que con Once en Stranger Things, científicos e investigadores decidieron entonces tomar la batuta, y se llevaron a Kulaguina para experimentar con su supuesto poder en un ambiente controlado. Entonces, Nina Kulagina logró varios hitos: entre ellos, separar yemas de huevos en agua, mover objetos a través de una mesa, y hasta detener el corazón de una rana.

Pero esto no es todo. Durante un arrebato, Kulagina estuvo a punto de detener el corazón de uno de los científicos que no creían en sus capacidades. Eso sí, no te esperes algo tan dramático como los poderes demostrados por Uno en Stranger Things.

¿Realmente tenía Nina Kulagina los poderes de Once en Stranger Things?

El experimento más notable de Nina se llevó a cabo el 10 de marzo de 1970. Ya habían pasado 10 años desde que la mujer saltó a la fama mundial, siendo protagonista de estudios por parte del gobierno ruso desde 1960.

En esta ocasión, se le pidió a Kulagina que detuviera el corazón de una rana de laboratorio. Si Nina era capaz de poner a prueba sus poderes en objetos inanimados, ¿acaso podía hacerlo también en seres vivos? Esta misma duda fue la que llevó al gobierno de la época a convocar a la mujer a su demostración más famosa.

Así que, en un cuarto de observación en el Instituto Militar Ukhtomskii, en Leningrado, Kulagina lo hizo. Usando toda su concentración, "detuvo" el corazón de una rana, el cual había sido extraído quirúrgicamente del anfibio antes del experimento. Con el uso de una solución, el corazón iba a permanecer latiendo hasta una hora después de haber sido removido del cuerpo.

Los científicos reportaron que, tras solo 7 minutos de concentración, Nina logró detener el corazón de la rana. Eso sí, antes de hacerlo, los espectadores supuestamente observaron cómo la velocidad del latido aumentaba y disminuía constantemente, hasta que dejó de hacerlo por completo.

Tras esto, uno de los científicos en la habitación se levantó y pidió a Kulagina, en un arrebato, que le hiciera lo mismo a él. Al parecer, el hombre no creía en los poderes de Nina, por lo que la mujer al final aceptó ponerlo a prueba. Poco tiempo después, el experimento acabó de súbito cuando los analistas observaron que el ritmo cardíaco del científico había aumentado a niveles "peligrosos".

Entonces, ¿es real la telequinesis?

Probablemente, la respuesta sea no. Aunque la historia de Nina Kulagina resulta misteriosa e interesante, debes recordar que estas pruebas se llevaron a cabo en plena época de la Guerra Fría. Además, muchos expertos británicos, e incluso soviéticos, apuntaron a que los poderes de la mujer eran un fraude. Según los primeros, la mujer había sido captada usando imanes e hilos durante varias demostraciones.

Si los poderes de Kulagina eran reales o no, eso realmente nunca fue lo importante. Lo que llama la atención aquí es que estas noticias llegaron hasta Estados Unidos y hasta otros países que se encontraban atentos a cualquier movimiento de la URSS en la época. Después de todo, la carrera espacial no fue la única que había en el momento, detrás de todo esto se encontraba una gran guerra mediática y psicológica.

Hacer que los enemigos de la URSS creyeran que la nación estaba a punto de desarrollar un arma psíquica de este estilo fue una ventaja relevante. No solo para influenciar la moral de los ciudadanos estadounidenses y soviéticos, sino también para dejar correr el pánico.

De hecho, lo consiguieron. Cuando la CIA se hizo con una copia del vídeo de Nina Kulagina deteniendo el corazón de la rana, el pánico se dejó sentir entre los oficiales. Esto llevó a la agencia a desarrollar su propio proyecto en 1972 —ahora público—, llamado Proyecto Stargate. No obstante, este último acabó siendo cancelado en el año 1995.