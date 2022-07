"Maestro de las marionetas, estoy moviendo tus hilos. Retorciendo tu mente y destrozando tus sueños. Cegado por mí, no puedes ver nada". Esta es, probablemente, una de las partes más memorables que los fanáticos de Metallica podemos recordar del éxito ochentero, Master of Puppets, canción del álbum homónimo. Pero, hay algo más en ella que seguro te resulta familiar. Algo relacionado intrínsecamente con la historia de Vecna, el terrorífico villano que conocimos a fondo durante Stranger Things 4.

Si estás leyendo este artículo, suponemos que ya has terminado de ver la última temporada de la serie. Y en caso de que no sea así, no digas que no te lo buscaste, porque aquí vamos a hablar de eventos que suceden desde los primeros episodios, hasta los últimos segundos de Stranger Things 4.

Específicamente vamos a echarle un vistazo al rol que juega Master of Puppets en Stranger Things 4. Porque, aunque está relacionada con Vecna, aquí no es donde termina la inspiración de los hermanos Duffer en el hit. La serie también se inspira en una historia oscura e injustamente real que ocurrió tras varios asesinatos en los años 80.

El Paraíso Perdido, la historia real tras Stranger Things 4

"Witchcraft or witch hunt?" —¿Brujería o caza de brujas?, en español—, se lee en la portada del documental Paraíso Perdido, dirigido por Joe Berlinger y Bruce Sinofsky. Una historia real que narra el asesinato de tres niños en la comunidad de West Memphis, en Arkansas, Estados Unidos. Sus protagonistas fueron tres adolescentes: Damien Echols, de 18 años, Jessie Misskelley Jr. y Jason Baldwin de 16, a quienes apodaron los West Memphis Three. Los tres, por cierto, eran fans de Metallica.

El trío fue condenado por el asesinato de tres niños: Christopher Byers, Michael Moore y Steve Branch. Estos últimos aparecieron desnudos, con heridas en el cuerpo y atados con los cordones de sus propios zapatos. Fueron identificados flotando en un río cercano a la comunidad un día después de su desaparición.

Pero, ¿realmente estuvieron Echols, Misskelley y Baldwin implicados en el asesinato? Como ya pudimos ver en Stranger Things 4, durante los años 80 ocurrió un fenómeno que se tituló como Pánico Satánico. El mismo logró extenderse al menos hasta principios de los 2000, e incluso llegó a afectar a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una locura colectiva que tildaba de "ritualista" a cualquier cosa que escapara de la homogénea cultura cristiana de la época. Sus víctimas abarcan desde el modo de cantar de Shakira, Pokémon, y casos más oscuros como el que trata Paraíso Perdido en su documental.

Cómo destruyó el Pánico Satánico a una generación

El Pánico Satánico fue especialmente duro con los fanáticos del rock, el metal y otros géneros musicales que eran bastante mal vistos en la época. Por supuesto, basándose en estereotipos y prejuicios para nada realistas.

Stranger Things 4 nos ofrece una probada de lo que fue este fenómeno. Eddie Munson, por ejemplo, tiene varias similitudes a los tres protagonistas del documental. Todos ellos vestían de negro, escuchaban heavy metal, y se comportaban de una forma que resaltaba en una comunidad ultraconservadora en la que todo se hacía "según los designios de Dios".

Clásica publicación exacerbando el Pánico Satánico en 1981

Las pruebas contra nosotros eran nuestras preferencias musicales personales. Recuerdo que en un momento del juicio, levantaron un disco, un disco de Blue Oyster Cult, y creo que (el fiscal) John Fogleman dijo que había sido encontrado en la casa de la madre de la novia de Damien (Echols). Jason Baldwin

Al igual que pasó con el asesinato de los tres personajes y la participación de Munson en Stranger Things 4, la policía de West Memphis nunca encontró muestras de ADN que enlazaran al trío a la escena del crimen. Usaron como apoyo para su caso una supuesta confesión de Misskelley, la cual se sabe hoy en día que fue bajo coacción, y es que el —en aquel entonces— adolescente, poseía problemas de aprendizaje y un CI que bordeaba los 70.

Ni siquiera las pruebas de ADN llevadas a cabo en 2007 coincidían con ninguno de los condenados. Sin embargo, siguieron perdiendo el resto de juicios.

Un final "feliz" para el trío de metaleros

La historia acabó "bien" para Echols, Misskelley y Baldwin, quienes fueron liberados en el año 2011, tras dieciocho años de encarcelamiento. A día de hoy, siguen definiéndose como inocentes, aunque todavía hay personas que creen en su culpabilidad.

Metallica, por su parte, jugó un papel fundamental en la defensa de los adolescentes. De hecho, la primera vez que la banda permitió el uso de sus canciones para una película, fue en la primera entrega de Paraíso Perdido.

James Hetfield, vocalista de Metallica, comentó su emoción tras leer sobre la liberación de los tres hombres. "La manera en la que vistes, las cosas que escuchas... Básicamente, puedo hablar por mí mismo, mientras crecía, que esto era una señal de querer ser creativo y diferente".

Pero, ¿y qué tiene que ver Master of Puppets con Vecna en Stranger Things 4?

Las similitudes entre la letra de la canción y la historia de Stranger Things 4 son bastante claras. Además de formar parte del heroico solo de guitarra de Eddie Munson durante el final de la temporada, también tiene que ver con el magnífico villano de la serie, Vecna.

Según Nora Felder, supervisora musical de Stranger Things, Master of Puppets ya había sido contemplada desde antes que la producción de la serie comenzara. Se eligió la canción como una escena fundamental que tendría lugar durante los eventos en pantalla, aunque por supuesto, es innegable su relación con la figura de Vecna como asesino.

Aunque Master of Puppets hace referencia a las drogas y las consecuencias de sus adicciones, la curiosa forma que tiene Vecna de asesinar a sus víctimas también podría ser interpretada a través de la canción. Asimismo, incluso el título "Maestro de Marionetas" crea un punto directo a este villano, quien controlaba a sus víctimas a su antojo, y manipulaba los hilos de la realidad del Upside Down —y el Hawkins real— desde los primeros episodios de la primera temporada de Stranger Things.

El sonido agresivo uptempo del metal desmiente sus letras de precaución psicológicas, se muestra el lado sensible de Eddie que se había visto en su encuentro con Chrissy y la abrasiva imagen que muestra el personaje en público. Nora Felder, supervisora musical de Stranger Things

Es claro que Felder ha conseguido dar un auténtico golazo con las canciones de esta temporada. Tanto Running Up That Hill de Kate Bush, como Master of Puppets de Metallica, han conseguido volverse un auténtico éxito entre los más jóvenes, convirtiéndose en éxitos virales en plataformas como Twitter, TikTok, Spotify y YouTube.