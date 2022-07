El podcasting, al menos etimológicamente, cumplirá dentro de poco 20 años. En 1994 se datan las primeras citas en foros y artículos en internet del término ‘podcast’, que fue pronto apadrinado por el otrora video-jockey de la MTV Adam Curry. Curry, acabaría siendo uno de los podcasters pioneros más conocidos; tanto, que acabaría siendo llamado ‘Podfather’ (El Padrino del podcast). Pues bien, hoy Curry quiere reinventar el formato, canal o sistema de distribución de audio. Cada uno, que llame ya podcast a lo que quiera.

El debate en torno a la forma y fondo de los podcast es algo que, aunque en el fondo parece importar solo a podcasters y a los oyentes más cafeteros, sí que ha configurado en buena parte las cadenas de distribución de contenido actual en internet.

El podcasting creció a la sombra del RSS y la distribución que ello suponía. “Sin RSS no hay podcast”, se decía en los santuarios del podcasting más ortodoxos, como nos relataba Emilio Cano, alias Emilcar, el homólogo de Curry en España, hace un tiempo en Hipertextual.

Pero, con el paso del tiempo, aquello ha ido cambiando. Apple hizo crecer el podcasting a través de iTunes primero y Apple Podcast después. Tanto, que su API sigue siendo el mayor sistema de distribución del que beben otras apps para reproducir podcast. El problema es que el auge del formato, y la llegada también de los medios y radios convencionales a él, ha hecho que ya no se cimente exclusivamente sobre RSS.

Spotify, la propia Apple o iVoox en España han fomentado cada vez más los podcast exclusivos, viéndolo como una opción para atraer audiencia, especialmente relevante en la estrategia de los últimos años de Spotify, que ha llegado a realizar inversiones millonarias como la del fichaje del polémico Joe Rogan. Hasta han surgido modelos que proponen una especie de Netflix de los podcast como Podimo.

Frente a esto, Curry ha vuelto a escena con una propuesta a la que ha llamado junto con sus socios Podcast 2.0: un intento por volver a “liberar” el podcast y donde sean los usuarios los que apoyen a los podcasters gracias al pago con criptomonedas y con ciertos cantos de sirena de la web3.

Qué propone exactamente el denominado podcasting 2.0

En concreto, Podcasting 2.0 es un protocolo desarrollado por Curry, quien impulsó la aplicación del RSS a audio.

En origen, el podcast se basa en un protocolo abierto (el RSS) que cualquier reproductor puede utilizar para suscribirse a cualquier programa. Como impulsor del estándar, Curry quiere devolver a los podcasts su naturaleza abierta construida sobre nuevas características.

Curry no parece satisfecho con el rumbo de la industria hacia los podcast cada vez más cerrados y exclusivos. Para combatir esa tendencia ha desarrollado el portal Podcast Index, que pretende ser una base de datos, ahora sí abierta, donde aparezcan todos los podcast del mundo. Aunque da la impresión de haber empezado pinchando la API de Apple para tomar esos registros iniciales.

El regreso de los feeds en abierto… ¿Utopía o liberación?

Podcast Index pretende mantenerse financiado por crowdfunding y, su misión, no poco ambiciosa, es convertirse en el lugar desde el que el resto de aplicaciones beban a través de los feeds de todos los podcast. De momento, tiene un listado de podcatchers adheridos que no es pequeño, pero que no es ni mucho menos todos los que hay. Actualmente son 58.

Curry explicaba en un artículo reciente en 9to5mac su idea de futuro junto con su socio Dave Jones. Especialmente, del otro aspecto que llama la atención: la ligazón de todo esto con el pago con criptomonedas para financiar a los creadores. Es lo que han llamado ‘Value4Value’.

“Esto [Value4Vlaue] supone un gran cambio con respecto a otras aplicaciones. Pagar a los creadores por sus contenidos siempre ha sido algo que me ha apasionado, pero ha sido un reto. Apple tiene una opción premium, pero te limita a Apple Podcasts. Spotify tiene conexiones con sistemas de suscripción de terceros, pero, de nuevo, te limita a esa plataforma. Patreon y otros servicios tienen opciones de suscripción RSS abiertas, pero también añaden una capa de complejidad. Podcasting 2.0 es pionero en una opción directa al creador en la que los podcasts (y sus invitados) pueden recibir pagos a través de la red Bitcoin Lightning”, explica.

La red Bitcoin Lightning es una capa sobre Bitcoin que permite realizar pagos a la velocidad del rayo y casi sin coste alguno que son accesibles a cualquier persona del mundo.

Permitiría, por ejemplo, interactuar con otras apps para hacer micropagos en forma de shatoshis, los céntimos de bitcoin (1 bitcoin son 100.000.000 satoshis).

Apostar por el ecosistema cripto se cimenta, según explican, en eliminar transacciones que en micropagos serían muy lesivas, además de intentar llegar a países donde la red de las tarjetas bancarias no está asentada o no es mayoritaria. La gran pregunta, no obstante, es si en esos países sí que lo está el acceso a internet o las billeteras cripto.

El equipo que está detrás de Podcasting 2.0 está creando protocolos para el audio en directo a través de RSS, etiquetas mejoradas, y, en definitiva, evolucionar la base de lo que había sido su protocolo de distribución, vetusto pero funcional hasta ahora, como el de correo electrónico. El tiempo dirá su la intención de Curry se pasa de utópica o si, en unos años, es habitual recompensar a creadores con sathosis y el podcast encuentra una vía de regreso hacia ese ecosistema donde parecía imposible que hubiera elementos encerrados en plataformas.