Esta semana ha comenzado a venderse en Reino Unido Myrkl, una píldora que promete curar la resaca. Suena bastante tentador, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de remedios para la resaca que conocemos no son más que mitos. ¿Pero podemos estar seguros de que este sí sea eficaz?

Para responder a esa pregunta sería interesante ver algún estudio publicado sobre Myrkl. Sin embargo, no hemos encontrado ninguno para la elaboración de este artículo. En cambio, sí que podemos encontrar algo de información sobre los ingredientes que componen esta píldora para la resaca. Son principalmente tres: vitamina B12, el aminoácido L-cisteína y un preparado a base de las bacterias Bacillus subtilis y Bacillus coagulans.

Suele decirse que la vitamina B12 se usa para tratar el coma etílico en los hospitales. Sin embargo, esto no es cierto, ya que lo que se emplea es una mezcla de otras vitaminas del grupo B (B1 y B6), junto a un suero glucosado. En cuanto a la L-cisteína, sí que hay algunos estudios que señalan una posible reducción de algunos síntomas de la resaca, aunque sería necesario estudiarlo en mayor profundidad. Finalmente, es cierto que algunos probióticos a base de bacterias de los géneros Bacillus o Lactobacillus se han estudiado por su papel para metabolizar el alcohol. Esto se concibe como una forma de ayudar al hígado a trabajar más deprisa, promoviendo una supuesta reducción de los síntomas de la resaca. Sin embargo, si bien es cierto que parecen reducir los niveles de alcohol en sangre, no generan mejorías significativas en los síntomas característicos de la resaca. Además, depende de la genética de cada individuo.

Una píldora para la resaca que solo se adquiere en internet

Todos los fármacos deben pasar por una serie de pasos muy estrictos hasta recibir la luz verde para su comercialización. Sin embargo, esto no ha sido un problema para esta píldora contra la resaca, ya que no se trata de un fármaco. Se comercializa como un complemento alimenticio, por lo que no está tan regulada. Pero también por ese mismo motivo no se puede comprar más allá de su propia página web, donde tiene un precio de 30 libras por 30 píldoras.

En cuanto al método de administración, es muy sencillo. Solo hay que tomar dos píldoras para la resaca al menos una hora antes de la ingesta de alcohol. De hecho, puede ser hasta doce horas antes. Así, se garantiza supuestamente que la combinación de los tres ingredientes antes mencionados se active en el intestino para comenzar a procesar el etanol en cuanto llegue hasta allí.

Además, en la web aseguran que la presencia de la vitamina B12 supone un chute extra de energía. Esto último podría plantearse como cierto, aunuqe con pinzas, pero en lo referente a la resaca está demostrado que no sirve de nada. Y es que, precisamente por la confusión del coma etílico, muchas personas piensan que puede ser eficaz. No obstante, el papel de esta vitamina en el hígado no tiene nada que ver.

Es cierto que es muy útil, ya que interviene en un gran número de procesos, entre los que destacan la metabolización de los aminoácidos, los glúcidos y los ácidos grasos. El problema es que para que pueda absorberse correctamente y llevar a cabo sus funciones necesita la presencia de una sustancia antioxidante conocida como glutatión.

¿Pero qué pasa cuando bebemos? Básicamente, que el glutatión da prioridad a paliar la oxidación promovida por el alcohol. Por lo tanto, no importa que le proporcionemos más vitamina B12 al cuerpo. El glutatión seguirá ocupado en otros menesteres. Además, incluso si pudiese usarse, no tendría nada que ver con los síntomas de la resaca.

¿Entonces no sirve para nada?

A falta de estudios y con las evidencias sobre sus ingredientes en la mano, es difícil asegurar la eficacia de esta píldora contra la resaca. Aunque tampoco se puede asegurar que no funcione.

Lo que ocurre es que la resaca es un proceso muy complejo, en el que intervienen muchos factores. Básicamente, son las consecuencias de que nuestro organismo se proteja de una intoxicación, aunque algunos puntos aún no está claro como ocurren. Por eso, encontrar soluciones no es sencillo.

Pero lo que sí está claro es que la mejor forma de evitar la resaca es no beber. Si bien los creadores de esta píldora han insistido en que no debe tomarse como una excusa para ir más allá de un consumo moderado de alcohol, las evidencias científicas actuales apuntan a que la única cantidad segura de alcohol es ninguna. Sabiendo todo eso podemos beber lo que nos plazca, está claro, pero sin intentar engañarnos a nosotros mismos. Si después nos toca lidiar con la resaca, al menos puede que nos sirva para pensárnoslo dos veces a la próxima ocasión. Al final, la propia resaca también tiene sus objetivos.