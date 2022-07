Mientras la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose sin que haya un rumbo claro para la audiencia y la crítica, The Boys se ha posicionado como un nuevo paradigma dentro de las historias inspiradas en relatos de superhéroes. Cada capítulo de la serie de Amazon Prime Video sacude redes sociales y motiva distintas interpretaciones y sorpresas positivas.

La serie y la mega narrativa están en las antípodas de una y otra. Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel se encarga de desarrollar historias con base en un público juvenil, en algunos casos infantil, The Boys está dirigida a un público adulto, algo clave para el desarrollo de sus personajes porque se permite licencias que, dentro de Disney, harían ruborizar a más de una persona. Pero esto es más que una serie de decisiones orientadas a la clasificación de uno u otro contenido.

Tanto Disney+ como Amazon Prime Video puede disponer de recursos para dar forma a sus contenidos como mejor convengan. La obviedad, sin embargo, tiene un condicionante en el caso de las propuestas inspiradas en Marvel: la posibilidad de que la narrativa, al no dar un salto definitivo hacia adelante, se estanque o, como está ocurriendo, sature a su audiencia de contenidos.

Los contextos de The Boys y el Universo Cinematográfico de Marvel

The Boys se presenta como una parodia al Marvel y DC. Dentro de los cómics, Garth Ennis y Darick Robertson, los autores de The Boys, elaboraron distintos personajes que pueden asociarse con facilidad con varias de las figuras más destacadas de las principales compañías de la industria. Ese tono le permite ser todo lo explícito que desea, haciendo de la historia una más adulta. En ese sentido, conviene entender el relato, también, como uno honesto en relación con los personajes que desea caracterizar.

Marvel Studios

El grueso de los personajes de la serie de Amazon Prime Video tiene una amplia variedad de matices que los aleja de la versión edulcorada de las adaptaciones del Universo Cinematográfico de Marvel e incluso varios de los personajes presentados hasta ahora en el Universo DC. Parte de la diferencia entre las representaciones está en su punto de origen: mientras Marvel comenzó enfocada a un público juvenil, The Boys apuntó desde un primer momento hacia los más grandes de los hogares.

Más ventajas para suscriptores de Prime

Para poder acceder a esta oferta exclusiva de Amazon es obligatorio ser miembro de Prime. La suscripción incluye algunas ventajas asociadas para hacer compras en Amazon, además del acceso al resto de servicios de la compañía. Puedes darte de alta en Amazon Prime totalmente gratis (luego 3,99 €/mes) y tendrás:

Envío 1 día GRATIS en más de un millón de productos.

en más de un millón de productos. Envío exprés o Envío estándar GRATIS en millones de productos, para los que la opción de Envío 1 día no esté disponible.

Entrega hoy en la Comunidad de Madrid a un precio reducido.

Envío gratis con entrega garantizada en el mismo día del lanzamiento para miles de productos en preventa de cine, series TV y videojuegos, entre otros.

Acceso Prioritario a las Ofertas flash de Amazon.es, 30 minutos antes de su inicio.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Lo mejor de todo es que puedes probar Amazon Prime totalmente gratis durante un mes. Es decir, podrás tener acceso las ventajas de Prime en el marketplace y, además, disfrutar del resto de ventajas como Prime Video, Prime Foto o Music. Y acceso prioritario a todas las ofertas especiales como las del Prime Day o Black Friday.

En favor del Universo Cinematográfico de Marvel, habría que hacer una salvedad: su auge y establecimiento como narrativo ha contribuido al crecimiento de estas propuestas desde todo punto de vista. El cine y la televisión de superhéroes no comenzó con la Fase 1. Pero sin todo el entramado tejido durante estos años por Kevin Feige y su equipo, incluyendo a los autores de los cómics, lo más probable es que otras producciones no generaran el mismo interés.

El tono de cada producción

En este marco, que The Boys empezara siendo una propuesta honesta, explícita, en algún punto cruel, le permite sostenerse de mejor manera dentro de ese registro. Sus debates no pasan tanto por la forma como por el fondo, con las diversas interpretaciones (evidentes o no) que puedan hacer, con las múltiples representaciones y guiños a la realidad que puedan pescarse durante los capítulos, con las diversas capas de sus personajes, marcados por desgracias particulares, vicios, traumas, miedos, deseos y perversiones.

Eso, quizá en menos medida, es justo lo que podría estar necesitando el Universo Cinematográfico de Marvel en la actual etapa en la que se encuentra. Uno de los principales cuestionamientos en relación con esta narrativa es que muchas películas y series se parecen entre sí porque conservan un mismo tono, aunque la historia original de los personajes permita algún tipo de libertad. Quizá por eso producciones como Thor: Love and Thunder o Doctor Strange en el multiverso de la locura, que plantea una mirada autoral más personal, no han cuajado del todo bien en la percepción de las audiencias.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Puede que esta, acostumbrada a una misma fórmula durante tanto tiempo, no tome de buena manera algunas variantes. Los espectadores que han acompañado el Universo Cinematográfico de Marvel desde el principio ya son adultos, a la vez que se acercan muchos jóvenes y niños a este relato. Es parte de la complejidad que implica sostener una narrativa de este estilo durante tanto tiempo: se diversifican las audiencias. Eso trae sus beneficios, económicos, sobre todo, pero también conlleva la toma de decisiones clave en cuanto a qué hacer con las historias.

¿El Universo Cinematográfico de Marvel “debe ser The Boys”?

Lo fácil sería pensar que la respuesta inmediata es sí, imaginando la posibilidad de que las historias de los personajes establecidos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel sumen unas cuantas capas de profundidad y riesgo. Pero hacerlo de forma abrupta es contradecir todo lo construido durante estos años. The Boys no es la única forma de contar historias honestas. Por otro lado, parece haber conquistado su propio espacio; es decir, cualquier influencia podría interpretarse como una copia burda.

Sin embargo, sumar parte de ese registro, mostrar a sus superhéroes más humanos, con sus contradicciones, virtudes y defectos de una forma más clara y profunda, convendría al Universo Cinematográfico de Marvel en esta etapa de transición en la que está. La reciente incorporación de Daredevil al catálogo de Disney+ sirve como muestra. Se pueden tratar historias complejas de forma minuciosa, sin espantar a nadie.