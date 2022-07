El interés de Apple y Google por la industria automotriz no es nuevo, y han dejado en evidencia que ya no solo quieren proveer soluciones de "infoentretenimiento". Ambas quieren que su software se integre más profundamente con los coches para dar un salto de calidad que el público espera desde hace tiempo; y lo visto con Android Automotive y el nuevo CarPlay son claras muestras de ello. Sin embargo, a Herbert Diess, CEO de Volkswagen, la idea no le agrada nada.

En una reciente entrevista con el medio alemán T3N, el ejecutivo expresó su disgusto por lo que considera que es un intento de las grandes tecnológicas de adueñarse del sector de la automoción. "Hace solo tres semanas, Apple anunció que quería hacerse cargo de todo el infoentretenimiento con CarPlay. Apple y Google quieren quitarnos el control del cliente, ¡no debemos permitir eso!", aseveró.

Pero la queja de Diess no se quedó allí. También dijo que no quiere tener que decir Oye, Siri para acceder a la información de su Volkswagen. "Tenemos que mantener la soberanía del cliente", añadió. Y como si esto no fuera suficiente, aseguró que si plataformas como CarPlay se vuelven masivas, las automotrices serán degradadas a simples "plegadoras de metal" para 2030.

El CEO de VW ve al nuevo CarPlay como una amenaza

Lo que Diess deja en claro es que Apple y Google encontraron una veta a explotar que las automotrices hasta aquí no han sabido abordar. El software que potencia actualmente a la gran mayoría de los coches del mundo —sean con motor de combustión, híbridos o eléctricos— es un desastre. Y muy, muy, anticuado. La clara excepción a la regla es Tesla, que gracias a su enfoque como empresa desarrolladora de software y hardware (y no como una automotriz convencional) le ha sacado varios cuerpos de ventaja a la competencia.

¿Pero por qué el CEO de Volkswagen entiende que plataformas como Android Automotive y el nuevo CarPlay son una amenaza? Porque, justamente, exponen las grandes falencias de los fabricantes de coches al abordar el desarrollo de su software. Nunca fue prioritario, y ahora están pagando las consecuencias.

Pero los dichos de Diess también se pueden tomar como algo más que un "ataque" a Apple o Google por querer "apropiarse" de la industria. Específicamente, como un llamado de atención puertas adentro para no quedarse dormidos en una rama fundamental como la del software; en especial, cuando las automotrices encaran el proceso hacia la electrificación definitiva.

No obstante, no dejan de ser llamativas las expresiones del ejecutivo. Especialmente cuando Audi y Porsche, dos marcas del Grupo Volkswagen, aparecieron en pantalla cuando Apple presentó el nuevo CarPlay en la última WWDC.

Por lo pronto, VW ha confiado el desarrollo de su software a una subsidiaria llamada CARIAD. "Estamos construyendo una tecnología unificada y una plataforma de software, que incluye un sistema operativo para vehículos, una plataforma en la nube para vehículos y una nueva arquitectura unificada para todas las marcas del Grupo Volkswagen", indica su sitio web.