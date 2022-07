Carlos Ríos, conocido dietista-nutricionista e impulsor del movimiento Realfooding, ha vuelto a acaparar críticas a tutiplén a raíz del lanzamiento de un nuevo producto. En esta ocasión, el objeto de la polémica ha sido un “AOVE untable” que el influencer ha anunciado en sus redes sociales como “el primer AOVE untable del mundo”. Una afirmación que, lejos de quedar impune, ha sacado el lado más detectivesco de muchos usuarios en redes sociales al puro estilo Sherlock Holmes. Algunas personas han descubierto que ya existía previamente un untable con AOVE, pero sin el bautismo ejercido por la conocida marca Realfooding.

“¿Por qué decís que es una novedad cuando este producto ya existía? Simplemente, le habéis puesto la etiqueta de Realfooding. El buen procesado es el AOVE, ¿para qué añadirle otra grasa? Se os va de las manos solo por tener más dinero…”, espetaba un usuario descontento en el perfil de Instagram de @realfooding.market.

Otro usuario mostró también su descontento de Carlos Ríos a la hora de promocionar el producto en la mencionada red social: “Es una opción mucho mejor de las que tenemos en el mercado, pero no lo vendáis como si fuera sandía”.

Algunos divulgadores científicos como Miguel Ángel Lurueña (@gominolasdpetro) también se hicieron eco de esta incongruencia alimentaria, criticando la promoción del producto al compararlo directamente con el AOVE —siglas relativas al aceite de oliva virgen extra—, así como ciertos aspectos legales que el producto podría estar incumpliendo.

Al empresario del Realfooding y a su empresa parece que ya les da todo igual. Dicen que han sacado "el primer aceite de oliva virgen extra untable", un mensaje que en mi opinión no es cierto, ni legal, ni tan siquiera novedoso. Sigue>>> pic.twitter.com/N33xim99gv — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) July 4, 2022

Sobre este polémico asunto, y muchos otros más, hemos tenido la oportunidad de hablar con el propio Carlos Ríos para conocer su opinión sobre el enésimo revuelo provocado por la expansión del Realfooding. ¿Qué tendrá que decirnos el afamado catador de sandías? ¿Realmente ha plagiado un producto que ya existía? ¿Acaso pondrá freno al avance de su imperio de la comida real? Spoiler: no parece que vaya a ser así.

¿El AOVE untable es un plagio?

Para arrancar esta conversación resulta indispensable aclarar si el objeto de la untable polémica es realmente una copia de otro producto alimenticio lanzado previamente al mercado. ¿Acaso se atrevería Carlos Ríos a plagiar el producto de otra marca? Parece que el asunto es mucho menos rimbombante, y sí más empresarial de lo que parece.

Pregunta: Sobre la polémica del último lanzamiento, ¿realmente es el primer AOVE untable del mundo? ¿Es una copia de Orolivar como se ha dicho?

Respuesta: “Nuestro fabricante Gracomsa nos contactó hace ya 1 año para desarrollar este producto. Lo desarrollamos en conjunto, pero no pudo tener distribución en ningún supermercado. Como no conseguimos meterlo en los supermercados, no hicimos publicidad de Orolivar en redes. Esto fue antes de sacar productos con la marca Realfooding”, aclara Ríos. “No es ninguna copia, es nuestro producto y siempre lo ha sido. Solo que ahora sí lleva la marca Realfooding para potenciar su distribución”.

Adicionalmente, Carlos Ríos matiza que gracias al impulso de la marca Realfooding y la aceptación por parte de los supermercados, este año sí han podido introducir el producto en los supermercados: “Esto también entra en nuestro propósito. Poder cambiar la industria desde dentro sacando nuevos buenos procesados que antes no podrían entrar en los supermercados porque no tienen esa aceptación. Ni por parte de los supermercados ni por parte de los consumidores”.

P: ¿Es un producto sustituto del AOVE?

“Es cierto que su nombre ‘AOVE untable’ puede dar lugar a confusión en este sentido, pero este producto no viene a sustituir al AOVE. Yo mismo lo he advertido en mis redes sociales. No estamos diciendo que este producto sea mejor que hacerte unas tostadas con aceite de oliva virgen extra ni que tenga mayores beneficios para la salud. No. El AOVE untable es un buen procesado cuya experiencia gastronómica sería parecida a la mantequilla o margarina, solo que con un mejor perfil de ácidos grasos”.

Ríos recalca que la mantequilla sigue siendo una buena opción, pero que tanto las margarinas como la mantequilla tienen un peor perfil de ácidos grasos poliinsaturados y saturados, respectivamente, en comparación con aquellos que Realfooding consigue al añadir aceite de oliva virgen extra en la receta de su polémico untable: “Es un producto que complementa y que también es apto para veganos, ya que no pueden tomar mantequilla. Además, la oferta de margarinas habitual de los supermercados destaca por la presencia de aceites refinados de girasol y palma”. Ríos sentencia que este producto viene para aportar más salud en la cesta de la compra dentro de esta categoría.

La grasa de karité: ¿eso qué demonios es?

El ingrediente de la discordia dentro de este polémico AOVE untable ha sido la grasa de karité, materia prima procedente del árbol Vitellaria paradoxa. Un ingrediente poco conocido en nuestro entorno alimentario, pero que otorga unas cualidades tecnológicas necesarias para el producto: permite que podamos untarlo como una suerte de crema sobre la tostada mañanera. Obviamente, si el producto fuera 100% aceite de oliva sería líquido a temperatura ambiente, tal y como todos podemos intuir. Por ello, para conseguir esa untuosidad deseada es necesaria otro tipo de grasa con un punto de fusión más elevado. Es decir, que se mantenga sólida a temperatura ambiente. Aunque desde el punto de vista nutricional es cuestionable la necesidad de añadir grasa de karité, si lo miramos desde un prisma tecnológico tiene todo el sentido del mundo para este caso concreto.

P: ¿La grasa de karité es saludable? ¿Qué composición nutricional tiene?

“La grasa de karité presenta una composición de ácidos grasos con ‘perfil neutro’ sobre el riesgo cardiovascular. Sus ácidos grasos mayoritarios son el oleico (37-61%); esteárico (29,5-56%); palmítico (3,4-7,5%); linoleico (5,5-7,9%)”, declara Ríos. Además, el Carlos Ríos recalca que “a diferencia del ácido palmítico, que se correlaciona con la hipercolesterolemia, se considera que los ácidos grasos esteáricos no tienen una influencia significativa en el metabolismo de los lípidos”.

Que un perfil lipídico sea “neutro” significa que, a priori, no existe relación con el aumento ni la disminución del riesgo de padecer enfermedades metabólicas. El concepto “neutro” en nutrición ha adquirido más visibilidad en los últimos años por su uso para referirnos a alimentos como la leche y sus derivados. Son productos que según la evidencia científica actual no contribuyen al riesgo de padecer ciertas enfermedades metabólicas. Pero tampoco las evitan. En este sentido, los alimentos neutros pueden consumirse sin problemas en un patrón dietético saludable siempre y cuando no desplacen otros alimentos positivos para la salud como frutas, verduras, hortalizas, legumbres o frutos secos, por ejemplo.

P: ¿Cuál es la diferencia con una margarina? A nivel legal quizá no hay tanta diferencia según su definición. ¿Podríamos aceptar que es una margarina pero con mejor perfil lipídico?

“Es la composición del producto y no su definición lo que determina sus efectos en nuestro organismo. Por tanto, llámese o no margarina, lo importante es que si comparas nuestro producto con cualquiera de las otras margarinas del supermercado sale ganando. Es rico en ácido oleico gracias al aceite de oliva virgen extra, por lo que no tiene todos los problemas proinflamatorios y negativos hacia la salud cardiovascular que tienen otras margarinas ricas en aceites vegetales refinados y ácido graso palmítico”.

Viajes en el tiempo, e Ibai Llanos

Dejando a un lado la última polémica untable, quise preguntar al propio Carlos Ríos por las recientes declaraciones que Antonio Rodríguez Estrada, creador de sinAzucar.org, ofreció en este mismo medio donde arrojó duras críticas nutricionales —y temporales— hacia el nutricionista onubense.

P: Sobre las críticas de perfiles como sinAzucar.org que recogimos en este mismo medio, ¿crees que te harías boicot a ti mismo si viajases en el tiempo desde 2018?

“En 2018 nos encontramos a Carlos Ríos criticando los ultraprocesados ricos en azúcar, harinas y aceites vegetales refinados. Ese mismo Carlos Ríos es el que critica hoy esos mismos ultraprocesados, y ninguno de nuestros productos son ricos en azúcares, harinas o aceites vegetales refinados. Por tanto, no haría boicot a mis productos. Mi criterio no ha cambiado, y por eso sigo haciendo mi trabajo. Estamos desarrollando productos con mejores ingredientes que sustituyen precisamente a estos ingredientes que son perjudiciales para la salud bajo la evidencia científica. Y voy a seguir criticando a los ultraprocesados que los contienen, obviamente”.

P: Hace poco vi que la crema al cacao Shukran patrocinó el evento de globos de Ibai. ¿Fue cosa tuya o de Shukran?

“La crema de cacao patrocinó el evento de Ibai precisamente porque tenemos que acercarnos al público más joven. Es el que está bombardeado por la industria de los ultraprocesados, quien tiene mayor poder económico para comprar a los influencers, artistas y futbolistas. Es algo atípico, pero estamos intentando crecer y cambiar este sistema donde solamente son las personas influyentes quienes promueven los ultraprocesados. Queremos cambiarlo con las mismas estrategias que hace la industria alimentaria para llevar la comida saludable a un público más joven.

P: ¿Harías una colaboración con Ibai?

“Claro, obviamente. Ibai es un influencer que llega a muchísimos millones de personas, especialmente jóvenes. Son el target que utiliza la industria de los ultraprocesados, las bebidas energéticas e incluso el alcohol. Hacer una colaboración con Ibai sería increíble”.

P: ¿Carlos Ríos en la próxima velada de boxeo contra sinAzucar.org?

Como era de esperar, Carlos se tomó a cachondeo lo del boxeo. Aún así, entre risas, el nutricionista no cierra la puerta ante un posible main event nutricional para la tercera Velada del Año contra el virtuoso de los terrones de azúcar: “En cuanto a la velada con sinAzucar.org me daría igual, porque como ya he dicho muchas veces no tengo nada en contra de él. Podemos tener criterios divulgativos diferentes, y son totalmente respetables”. Yo no he leído un no rotundo, ¿verdad? Hagan sus apuestas. ¿Quién crees que ganaría?

Recreación del posible combate entre Carlos Ríos y sinAzucar.org en la Velada del Año de Ibai Llanos.

¿Por qué tantos productos polémicos con Realfooding?

Para cerrar esta charla quise indagar sobre los últimos lanzamientos de Realfooding. ¿Por qué se han dado de esta forma? ¿Cuál ha sido el criterio para lanzar cruasanes, helados y cremas de cacao con un calendario tan apretado? Parece evidente que este modelo de lanzamientos ha alimentado las críticas y fomentado una mala percepción por parte de los usuarios del Realfooding. Si los remakes de ultraprocesados se hubieran espaciado más en el tiempo, probablemente otro gallo cantaría.

P: Los últimos lanzamientos (croissants, helados, AOVE untable) han sido ciertamente polémicos. ¿Hay algún criterio concreto para haberlos sacado en este orden? Es decir, ¿crees que quizá si no hubieran salido tan seguidos estos productos más "polémicos" no se habría liado tanto?

“Está claro, Mario. Admito que la salida más continuada de unos productos que nosotros mismos decimos que no son para consumo diario puede dar pie a malentendidos. Por otro lado, algunas personas están aprovechando para decir que el Realfooding te dice que comas todos los días helados y cruasanes, en lugar de lo que verdaderamente recomendamos. Que la dieta esté basada en frutas, verduras y hortalizas, en comida real, y complementar con buenos procesados que también hemos sacado de consumo frecuente como el humus, mutabal, gazpacho y salmorejo.

Nuestro propósito a día de hoy es seguir sacando buenos procesados que complementen la oferta que hay en los supermercados donde predominan los ultraprocesados, hasta que consigamos tener nuestro supermercado 100% saludable. Ese supermercado será rico en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y tendrá también esos buenos procesados. Ahora el mensaje se puede malentender, creyendo que el Realfooding es comer cruasanes. Pero esto no es así, no es algo que yo diga en mis redes sociales”.

A pesar de las polémicas, las críticas y los dimes y diretes nutricionales, lo cierto es que Carlos Ríos se ha mostrado bastante transparente en los últimos tiempos respecto a sus intenciones de negocio: montar su propio supermercado saludable. Así lo confesó a un servidor el año pasado, declarando que a pesar de las críticas su modelo de negocio no iba a verse frenado ni un ápice y que seguiría sacando al mercado versiones mejoradas de productos alimenticios procesados con el fin de mejorar la oferta existente en los supermercados.

Parece claro que Carlos Ríos tomó el camino del emprendimiento hace años, dejando de lado la divulgación científica pura y dura. Ahora que él mismo se ha convertido en parte de la industria alimentaria, el debate está servido. A pesar de contener ingredientes más saludables, ¿es correcto que un nutricionista saque al mercado cruasanes y helados? Para muchos compañeros de profesión resulta una traición en toda regla. Sin embargo, recordemos que también se han lanzado procesados saludables como humus, mutabal, gazpacho o salmorejo. En este sentido, es innegable que los productos Realfooding ofrecen mejores ingredientes respecto a los ultraprocesados tradicionales que encontramos en los supermercados, ampliando el abanico de opciones disponibles. ¿Tú qué piensas?

Extra: tras finalizar la transcripción de esta entrevista el propio Carlos Ríos ha anunciado en sus redes sociales un próximo lanzamiento que promete volver a desatar el caos nutricional por doquier. Sí, el nutricionista ha mostrado la imagen de un packaging alimenticio que porta la marca “Realfooding to go” y reza el texto: “Aquí solo hay comida real”. Todo parece indicar la inminente salida al mercado de un nuevo servicio comestible bajo el sello Realfooding. Estaremos atentos. No sé vosotros, pero yo tengo miedo.