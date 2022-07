No es lo mismo vivir en Matrix como un humilde mortal que hacerlo como responsable de una lucrativa empresa. En ese caso, las sombras de la caverna se hacen más llevaderas. Y eso precisamente es lo que parece que está ocurriendo con el fenómeno del Real Food en España. Hace años, su líder, Carlos Ríos, animaba a sus seguidores a salir de Matrix, alejándose de las tácticas de marketing de la industria alimentaria, con las que solo se busca vender productos poco saludables sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, de repente Realfooding se ha convertido en una marca más de esa industria alimentaria, que no deja de sacar nuevos productos, cada cual más polémico que el anterior. El último ha sido su AOVE untable. Es decir, un aceite de oliva virgen extra (AOVE), que se unta como una margarina, pero sin ser margarina. Supuestamente.

Como ocurrió previamente con otros productos de la marca, como el yogur líquido o la crema de cacao, su descripción está llena de lagunas. Supuestamente, el AOVE untable es básicamente aceite de oliva. No obstante, si lo fuera no podría untarse, por lo que hay algo que no cuadra.

Todo se resuelve al comprobar que, en realidad, este producto de Realfooding no es aceite de oliva virgen extra puro, sino que está mezclado con aceite de karité. Por lo tanto, el AOVE untable no es AOVE. Esa sería la primera laguna. La segunda es que se vende como algo novedoso, a pesar de que, en realidad, ese mismo producto ya se vendía hace un año. El problema, según ha explicado en un hilo de su cuenta de Twitter el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel Lurueña, es que el producto no tuvo ningún éxito en los supermercados, por lo que finalmente se ha adherido al exitoso sello Realfooding para lograr lo que no consiguió en su momento. Por lo tanto, no es nuevo. Además, eso de que no es margarina habría que pensarlo bien antes de asegurarlo.

¿Por qué el aceite de oliva es líquido?

El término grasa puede usarse para hacer referencia a muchos tipos de lípidos, aunque generalmente se utiliza para dar nombre a los ácidos grasos. Estos están compuestos por cadenas largas de carbono e hidrógeno, en cuyo extremo hay un carbono unido, por un lado, a un oxígeno a través de un doble enlace y, por otro, a un oxígeno y un hidrógeno. Se pueden clasificar de muchas formas, aunque una de las más comunes es la que atiende a su cantidad de dobles enlaces entre carbonos.

Las grasas insaturadas suelen ser líquidas a temperatura ambiente y las saturadas no

Si no hay dobles enlaces en la molécula, se trata de grasas saturadas, mientras que si cuentan con uno o varios dobles enlaces estaremos hablando de grasas insaturadas. Esto hace que se trate de grasas con propiedades muy diferentes. Para empezar, aunque con excepciones, a grandes rasgos las grasas insaturadas son más saludables. Las saturadas se acumulan más fácilmente en nuestro organismo y favorecen, por ejemplo, el aumento de los niveles de colesterol LDL. Y otro de los factores que las diferencian es que las grasas insaturadas, como el aceite de oliva, son líquidas a temperatura ambiente.

Por eso en invierno en lugares muy fríos el AOVE se solidifica, porque alcanzan una temperatura por debajo de los 25 °C considerados normalmente como temperatura ambiente. Eso sí que sería AOVE untable. Pero en este caso el producto solo contiene un 72% de aceite de oliva virgen extra. Por eso es sólido a temperatura ambiente, si no sería imposible. El resto se complementa en parte con aceite de karité, que sí que contiene grasas saturadas y, por lo tanto, ayuda a darle esa consistencia untable.

Al empresario del Realfooding y a su empresa parece que ya les da todo igual. Dicen que han sacado "el primer aceite de oliva virgen extra untable", un mensaje que en mi opinión no es cierto, ni legal, ni tan siquiera novedoso. Sigue>>> pic.twitter.com/N33xim99gv — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) July 4, 2022

¿Se puede decir que el AOVE untable Realfooding es margarina?

La margarina se define en el BOE como una emulsión líquida o plástica, usualmente del tipo agua-aceite, obtenida principalmente a partir de grasas o aceites comestibles que no procedan fundamentalmente de la leche.

El AOVE untable es mucho más caro que un aceite de oliva virgen extra líquido

En consecuencia, por definición, el AOVE untable Realfooding no parece alejarse mucho de la margarina. Es cierto que no es exactamente lo mismo que la mayoría de margarinas del mercado. Podría decirse que es menos perjudicial que otras margarinas, ¿pero se puede asegurar que no lo sea? Es una pregunta compleja que debería quedar en manos de los legisladores en materia de la industria alimentaria.

Pero lo que está claro es que no es aceite de oliva virgen extra como tal. Y, por lo tanto, no cuenta con las ventajas de este. Y, sin embargo, resulta mucho más caro.

Es curioso, ya que suele decirse que el aceite de oliva es el oro líquido de la dieta mediterránea. Pero si el oro se mezcla con plata para confeccionar unos pendientes, se reduce mucho su valor. En este caso se multiplica de una forma desmesurada. Desde luego, da mucho en lo que pensar.