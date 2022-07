Con esta ola de calor que se nos viene encima, lo que más apetece es encerrarse en casa con el aire acondicionado. No obstante, también son días de ir a la playa o la piscina. Podemos hacerlo solos o en compañía, animal o humana. De hecho, quienes tienen perro disfrutan de llevarles con ellos a estos destinos de descanso veraniego. Ahora bien, del mismo modo que nosotros tenemos que tomar precauciones, como evitar las horas de mayor exposición o utilizar protección solar, también debemos cuidarles a ellos.

Son seres vivos vulnerables que están bajo nuestra responsabilidad, por lo que debemos ocuparnos de que las visitas a la playa no les supongan una tortura. Conocemos algunos trucos para protegerles del calor. Reducir la cantidad de comida, recurrir a alimentos húmedos o utilizar mantas refrigerantes son algunos de los consejos que nos dio recientemente la veterinaria Lucía Lahoz, de la Clínica Tomelloso. Pero en la playa hay que tener algunas consideraciones extra.

Y es que, del mismo modo que nosotros podemos acabar desarrollando un cáncer de piel, este también es un problema para ellos. Por eso, la protección solar es esencial. Porque sí, también existe crema específica para perros. Pero ese es solo uno de los consejos que no debemos olvidar.

Protege las patas de tu perro del Sol

Según las últimas predicciones obtenidas gracias a los satélites Copernicus y Sentinel-3, durante la ola de calor que está empezando en España el suelo de algunos puntos de Extremadura alcanzará los 60 °C. Vale, Extremadura no tiene playa. Pero en otros lugares del país puede llegar los 50 °C. Además, la arena tiene la capacidad de calentarse muchísimo y muy deprisa. Esto se debe a que tiene un calor específico muy bajo. Esta magnitud hace referencia a la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de una sustancia. Si el calor específico es muy bajo, quiere decir que con poco esfuerzo la sustancia en cuestión se pondrá ardiendo. Y eso es algo que todos hemos experimentado al andar descalzos sobre la arena.

Temperatura del suelo (no del aire) el 9 de Julio capturada por el #Copernicus #Sentinel3 libre de nubes sobre la península Ibérica. Llama poderosamente la atención los valores de +60 grados medidos sobre amplias zonas de Extremadura. También los +50C de muchas otras zonas! pic.twitter.com/vcJBXup98i — Mario Picazo (@picazomario) July 9, 2022

Nosotros tenemos chanclas. ¿Pero qué pasa con los perros? ¿Les ponemos unas sandalias? Bien, no tenemos que llegar a tanto. No obstante, sí que hay una forma de proteger sus patitas, como bien cuenta a este medio Lucía Lahoz. “Si se va a la playa con los perros, hay protectores para las almohadillas, para evitar que se las quemen”.

No te olvides su crema cuando vayas a la playa

Sí, los perros también deben usar protector solar cuando vayan a la playa. Pero ojo, hay que tener uno específico para ellos, pues el nuestro puede causarles problemas. “Es mejor aplicar específicos, ya que hay componentes que pueden ser nocivos para los perros, como el óxido de zinc”. Este es uno de los ingredientes estrella de los protectores solares físicos. Muy útil en humanos, pero peligroso para nuestras mascotas.

Por otro lado, podríamos preguntarnos cuál es el mejor sitio para poner la crema. Aquí es importante tener en cuenta que el pelo sirve como protección contra el Sol. De hecho, al contrario de lo que podríamos llegar a creer, no es aconsejable cortarles mucho el pelo en verano, precisamente porque les sirve como protección. Por este motivo, no hay que poner crema o spray sobre el pelo, pero sí hay que cubrir a conciencia las zonas desnudas. “Se aplican en las zonas desprovistas de pelo como las orejas, el hocico, la tripa o las ingles”, recuerda Lahoz.

Finalmente, del mismo modo que nosotros debemos evitar tomar el Sol durante las horas centrales del día, también es importante que hagamos lo mismo con ellos. No solo para evitar golpes de calor, también para proteger su piel de las radiaciones ultravioleta. Esto es muy importante, porque los perros también pueden tener cáncer de piel. No es algo únicamente de humanos; pues, desgraciadamente, ellos también corren peligro. Por eso, recuerda no dejar a tu amigo peludo a merced de las inclemencias del Sol. Él nunca lo haría.