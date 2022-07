Una de las cosas que más nos llamaban la atención del tráiler de Thor: Love and Thunder, la nueva aventura del hijo de Odín en el Universo Cinematográfico de Marvel realizada por Taika Waititi, es una escena en la que Zeus desnuda al protagonista ante un público numeroso en mitad de una sala dorada y gigantesca. Que existan los dioses griegos en la saga superheroica igual que los egipcios, los wakandianos y los nórdicos despierta nuestro interés. Y también ese lugar nuevo.

Se trata de Ciudad Omnipotencia. La crearon el guionista Jason Aaron y el dibujante Esad Ribić para el número tres del cómic Thor: God of Thunder en diciembre de 2012. Es decir, solo hace casi una década y, entonces, no constituye un escenario marvelita clásico. Pero tampoco Kamala Khan o Ms. Marvel es una heroína conocida antes de septiembre de 2013, cuando se la presentó en el número catorce de Capitana Marvel. Y no por ello resulta menos canónica.

Lo único que podemos ver con suficiente detalle del enorme complejo espacial en Thor: Love and Thunder es el Parlamento de Panteones. En él, se reúnen las distintas divinidades para eventos y, teóricamente, legislar en asamblea como lo que podría considerarse una institución intergubernamental. Y se supone que se dedica a promover el comportamiento moderado y pacífico de sus miembros. Pero el carácter faltón de Zeus y su insistencia en las orgías nos hacen dudarlo.

Ciudad Omnipotencia, un lugar para la concordia divina en ‘Thor: Love and Thunder’

No obstante, en Ciudad Omnipotencia se halla así mismo el Ministerio de Justicia Interdeidad, los Altos Tribunales Sagrados, la gran biblioteca de los Salones del Omnisciente, las actividades comerciales del Bazar Génesis, en el que se dice que los dioses intercambian el porvenir de las diferentes galaxias, o las Mazmorras de Entropía. Sin embargo, la secuencia de Thor: Love and Thunder allí únicamente nos permite contemplar el mencionado Parlamento y los exteriores del sitio.

Su origen se remonta a entre cuatro y doce mil millones de años en el universo de la Tierra-616. Fue construido por los Señores del Amanecer tras la Primera Gran Guerra de los Dioses. Para evitar conflictos de semejante calibre, firmando tratados y contrayendo matrimonios que garanticen la concordia divina. Y refulge tantísimo porque utilizaron ornamentos de la arcilla de la creación universal e incluso la alumbraron con las brasas que sirvieron para encender el primer sol.

En cualquier caso, la gran decepción del personaje al que interpreta Chris Hemsworth con el desagradable Zeus, al que admiraba, y su negativa a combatir a Gorr, el Carnicero de Dioses, que se propone masacrarlos a todos con la Necroespada, y el ambiente frívolo que se respira en el Parlamento de Panteones nos empuja a dudar de que el propósito de la Ciudad Omnipotencia siga siendo el de su antiquísima fundación. Tal vez, en aras de las risas para el público de Thor: Love and Thunder.