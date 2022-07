Jony Ive, quien se mantenía ligado a Apple como consultor, finalmente terminó su asociación con la compañía de Cupertino, según informa The New York Times. Así pues, termina una relación que se prolongó por tres años después de que el británico abandonase su cargo como vicepresidente Senior de diseño.

Fue el 27 de junio de 2019 cuando Jony Ive anunció su salida de Apple después de casi tres décadas. De hecho, durante una buena parte de su estadía fue el máximo responsable de diseño de Apple. Por su mente pasaron productos como el iPod, el iPhone, el iMac y el iPad, por mencionar algunos. La noticia, evidentemente, hizo cimbrar a la industria tecnológica entera; principalmente porque no existían rumores sobre una posible salida y porque era una pieza clave en el presente y futuro de la empresa.

Ese mismo día, el propio Jony Ive mencionó que se mantendría trabajando con Apple a través de su nueva firma de diseño: LoveFrom. Hoy, casi tres años después, concluyen su trabajo juntos.

Es importante mencionar, eso sí, que ni Apple ni Jony Ive llegaron a mencionar en qué proyectos estaban colaborando. Aunque no existe información oficial al respecto, y seguramente no habrá ningún pronunciamiento de las dos partes a corto plazo, no es difícil intuir en qué estaba involucrado.

"Hay productos en los que he estado trabajando por muchos años, me emociona seguir con ellos, además de nuevos proyectos en los que podré aportar y contribuir", fueron las palabras que expresó Jony Ive al abandonar las filas de Apple durante 2019. En aquel entonces, recordemos bien, ya existían rumores sobre las gafas de realidad aumentada de la manzana.

Las gafas de realidad podrían ser el último trabajo de Jony Ive en Apple

Curiosamente, en junio de ese mismo año, un reporte de Bloomberg Businessweek destapó que el diseño de las gafas tuvo un cambio significativo tras la intervención de Jony Ive. El problema, no obstante, es que Mike Rockwell, líder del equipo AR/VR de Apple, no habría visto los cambios con buenos ojos. Mientras Rockwell apostaba por un dispositivo potente que dependía de un módulo externo para explorar todo su potencial, Jony Ive prefería sacrificar su rendimiento en favor de la usabilidad y estética. Aparentemente, Tim Cook habría respaldado a Ive.

Pero las discrepancias no quedaron únicamente en un tema de diseño de hardware, sino también en la propuesta funcional de las gafas. Según reveló The Information apenas el pasado mayo, el área de AR/VR pretendía crear un dispositivo de realidad virtual, pero el equipo de diseño se opuso a la idea. ¿Por qué? "Creían que la realidad virtual alejaba a los usuarios de otras personas al aislarlos del mundo exterior, hacía que los usuarios se vieran pasados de moda, y carecía de usos prácticos", mencionaba el citado medio.

Al final, habrían llegado a entenderse cuando se propuso integrar cámaras exteriores para que el usuario pudiera ver lo que sucede en el exterior. Además, las gafas tendrían una pantalla externa para que otros pudieran ver las expresiones faciales del portador del dispositivo. Se desconoce si esta idea sigue en marcha…

Movilidad, ¿el próximo paso de Jony Ive?

Ahora que Apple y Jony Ive han tomado rumos separados de manera definitiva, el creativo podrá enfocarse en su siguiente experiencia laboral en Ferrari. Sí, la firma italiana de coches superdeportivos fichó a Ive en septiembre de 2021.

"Como propietarios y coleccionistas de Ferrari, no podríamos estar más emocionados de colaborar con esta extraordinaria empresa y, en particular, con el equipo de diseño liderado por Flavio Manzoni. Vemos algunas oportunidades únicas y emocionantes trabajando juntos que creemos que producirán un trabajo importante y valioso", mencionaba el comunicado de Jony Ive.

En este caso, tampoco hay información concreta sobre en qué van a trabajar. Sin embargo, las miradas apuntan a un Ferrari completamente eléctrico y cuyo lanzamiento está previsto para 2025.