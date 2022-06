La vida se reduce a lo que quepa en una maleta o una mochila. Dependiendo del tiempo que tenga la persona para huir de su casa bajo el asedio de las bombas. Esta ha sido la realidad de miles de ucranianos en los últimos 3 meses, desde que Rusia empezó una guerra en el país. Hipertextual estuvo en la frontera entre Ucrania y Moldavia para cubrir la llegada de miles de refugiados. Para todos, lo más importante que se llevaron consigo es el pasaporte que les permite huir de su hogar. Pero este documento físico se ha pasado al lado tecnológico y Ucrania se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en legalizar el pasaporte digital y en equipararlo con el tradicional.

Mientras, las autoridades europeas estudian todavía la infraestructura y la tecnología para poner en práctica la identidad digital europea. Bajo el sistema eIDAS, las autoridades buscan crear el wallet de identidad digital europea que permitiría acceder a documentos oficiales como el carnet de conducir. Asimismo, se podrán pagar los impuestos y hasta acceder a datos bancarios. Se supone que las pruebas piloto empezarán en la segunda mitad de 2022, pero todavía hay algunos flecos sueltos.

Por su parte, el pasado 24 de mayo, el Ministro de Transformación Digital Mykhailo Fedorov presentaba en Davos los proyectos tecnológicos más importantes que ha llevado a cabo el gobierno para luchar contra la guerra en el país. Han sido tres largos meses en los que se ha conseguido, por ejemplo, donaciones millonarias con criptomonedas para el Ejército ucraniano. También la creación de la llamada Armada Tecnológica, IT Army, un proyecto que reúne a hackers de todo el mundo en un canal de Telegram para frenar los ciberataques rusos.

Pasaporte digital, dentro y fuera de Ucrania

Sin embargo, los avances del Ministerio de Transformación Digital desde que se fundó en 2019 han dado sus frutos durante la guerra, y el pasaporte digital es seguramente una de las iniciativas más importantes. Fue en marzo del año pasado, cuando la guerra era casi imposible de predecir, el momento en el que el Parlamento ucraniano aprobó la ley que reconoció el e-pasaporte como un documento oficial. Lo puso al mismo nivel que el tradicional. Desde el 23 de agosto del año pasado, todas las empresas de Ucrania, así como todos los departamentos del gobierno, lo aceptan y los ciudadanos pueden abrir una cuenta de banco; así como reservar un tren o acceder a servicios del gobierno como el pago de los impuestos.

"Ucrania es el primer país del mundo en lanzar pasaportes digitales que los equiparan legalmente a los documentos ordinarios. En Diia (la aplicación creada por el gobierno en la que está disponible) no tendrán que enfrentarse a situaciones en las que el pasaporte digital no está aceptada. (...) Este es un caso único global del que podemos y debemos estar orgullosos", dijo el Ministro Fedorov.

Hace meses que el pasaporte digital está disponible para los ucranianos, pero ha sido esta guerra la que ha puesto de relieve la importancia de esta herramienta. A pesar de que sigue siendo necesario el documento tradicional para cruzar fronteras internacionales, la situación actual ha ayudado a agilizar el proceso para que el digital también sea reconocido.

El reto está, como siempre, en la legislación

Slava Banik, jefe de desarrollo de Servicios Digitales dentro del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, explica a Hipertextual que están en contacto con otros países europeos —y hasta Australia y Canadá— para compartir con ellos el kit de desarrollo de software (SDK, por sus siglas en inglés); para que puedan escanear los pasaportes digitales de los ucranianos que lleguen. "La única duda que tenemos en este momento es cómo continuar con la legislación para que este documento sea válido en todos los países pero estamos haciendo muchos esfuerzos", asegura.

Ya son 17,4 millones de ucranianos se han descargado el documento digital en la aplicación Diia. Esta herramienta fue una de las primeras iniciativas del Ministerio desde que nació en 2019 y la seguridad era una de las preocupaciones más importantes. Una vez creado el pasaporte en la app, las autoridades digitales decidieron compartirlo con todos los hackers del mundo —menos de Rusia e Irán— para que pusieran a prueba el blindaje del documento. "Tuvimos un programa de voluntarios que eran especialistas y que trataban de encontrar fisuras y maneras de robar datos. Si lo hacían, arreglábamos esa falla", explica Banik. Después de meses de pruebas, promete un sistema con una posibilidad mínima de fallas de seguridad.

Del sector privado al Ministerio

Más allá de la guerra de Ucrania, cada vez se allanan más caminos para que las herramientas de identidad digital estén a disposición de los ciudadanos. Ucrania ha sido el primero en darle un respaldo legal, pero en otros países como Polonia y Corea del Sur se han hecho avances en este sentido. También Estonia, donde se ha facilitado una especie de DNI digital con el que pueden acceder a sus cuentas bancarias y hasta votar online.

Ucrania ha estado en conversaciones con Europa para compartir su experiencia con el pasaporte digital

No es fácil lograr una unificación de todos estos servicios para que el pasaporte digital sea una realidad en la Unión Europea. Slava Banik opina que Ucrania ha dado un gran paso adelante en este sentido porque los que forman parte del Ministerio de Transformación Digital no son un grupo de burócratas que dependen de otros ministerios. "Venimos del sector de las empresas y estamos aquí para cambiar las cosas en Ucrania. No venimos de puestos de autoridad y nuestra mentalidad puede ser menos clásica", subraya en entrevista con este medio.

Desde que lanzaron el pasaporte digital, Ucrania ha estado en conversaciones con autoridades europeas para compartir su experiencia. No es la primera vez que se está investigando cómo se podría implementar este tipo de documento. Hace tiempo que se está trabajando en una identidad europea que permita a los ciudadanos de la Unión Europea facilitar sus procesos de identificación. Por ahora no parece que vaya a ser implementado en un corto plazo.

El proyecto de la identidad digital europea tiene varios puntos en común con la app Diia de Ucrania. Además del pasaporte digital, los ciudadanos tienen acceso a otros documentos como su carnet de conducir. También servicios lanzados a partir del inicio de la guerra como un registro de los edificios afectados por los bombardeos y la opción de acceder a la televisión y radio local. Esto último, tras el ataque a los servicios de telecomunicaciones en algunos de los territorios ocupados por los rusos.

Europa no quiere quedarse atrás…

En el caso europeo, en la plataforma de identidad digital se podrá pagar impuestos, alquilar un piso o un coche y hasta abrir una cuenta bancaria fuera de nuestro país. Cada miembro de la UE debería tener su versión de esta plataforma, pero la base deberá ser la misma en todo el conjunto europeo. "Una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo", dijo en 2020 Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea.

La Unión Europea explica que estos wallets se construirán sobre la iniciativa europea de identificación electrónica y servicios de confianza (conocido como el reglamento eIDAS). Adaptado en 2014 y con una propuesta sobre la mesa para volver a cambiarlo, es una base para la identificación, autenticación y certificación de sitios web transfronterizos dentro de la UE.

El objetivo de la Unión Europea es tener el marco completo para septiembre de 2022 y que en los siguientes meses se pueda empezar con las pruebas piloto. Pero no será todo un camino de rosas.

…pero no es una tarea fácil

Juan Pablo Yagüe, director general de la empresa Serban Biometrics —compañía centrada en identidad digital y biometría— apunta en entrevista con Hipertextual que uno de los principales retos de la iniciativa será que se alineen todos los países para completar este objetivo. Hay que tener en cuenta que la implementación de la identidad digital europea no será obligatoria para los países. No obstante, Yagüe apunta que, por ahora, lo principal es tener un marco común.

"Hay que ser realistas y es verdad que este tipo de iniciativas son muy ambiciosas. En una región como Europa, con mucho contenido legislativo, es complejo llevar a cabo este tipo de iniciativas. Pero se puede hacer y este es el camino que tenemos que tomar". Juan Pablo Yagüe

Por otro lado, Gataca, una empresa española de identidad digital que nació en el MIT, es consciente de que el proceso para poner en práctica el proyecto europeo podría ir más rápido. Su CTO, Samuel Gómez Escalante, comenta a este medio que las leyes siempre van por detrás de la tecnología. "Han dicho que en un año [la identidad digital] podría estar implementada en todos los gobiernos. Pero ya veremos porque me parece ambicioso que en un año un gobierno pueda introducir esta tecnología en su infraestructura".

La modificación de eIDAS es una buena noticia y que países como Ucrania hayan apostado tanto por la identidad digital, también. No hace falta discutir mucho los beneficios de lo que están planeando. Un estudio de la consultora McKinsey de 2019 arroja que la identidad digital puede generar valor de entre el 3% y el 13% del PIB de un país para 2030. Por supuesto, todo depende de cómo se haya adoptado y del alcance de esta tecnología en la población.

El pasaporte digital es la punta del iceberg

Ucrania, sin ser consciente en ese momento de cómo cambiaría su realidad en febrero de 2022, empezó a desarrollar en 2019 una herramienta que ahora ayuda a millones de personas afectadas por la invasión rusa. Antes de la guerra, el gobierno lanzó un documento a través de la app Diia para gestionar ayudas económicas a las empresas afectadas por la pandemia. "Tuvimos más de 700.000 solicitudes", afirma el jefe de desarrollo de Servicios Digitales dentro del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, Slava Banik.

Ese fue el inicio de una maratón por mejorar cada día la aplicación con servicios como el pasaporte digital; pero también herramientas de comunicación entre el Gobierno y los ciudadanos a través de votaciones. Con un diseño parecido al de las encuestas de Instagram, las autoridades proponen ideas para saber qué piensan los ucranianos sobre posibles acciones políticas. Al principio, solamente los más jóvenes mostraron interés en Diia pero los usuarios fueron creciendo cada día. La guerra y las medidas para ayudar a los afectados a través de la app hicieron el resto.

La antesala de la identidad digital es el pasaporte COVID

Slava Banika asegura que muchos ucranianos han dado las gracias al Ministerio por avanzar en el desarrollo de Diia y ayudarles a que algunos procesos sean más fáciles, sobre todo si han tenido que abandonar sus hogares. Al final, no solamente es un pasaporte digital, también una aplicación con la que se pueden llevar a cabo la mayoría de trámites administrativos.

Además, han puesto a disposición de los ucranianos un bot para que ellos mismos informen acerca de los avances de las tropas rusas, así como subir fotografias propias del tipo de tanques o municiones que están utilizando. Por cuestiones de seguridad, solamente los ciudadanos de este país pueden compartir este tipo de información.

En situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Ucrania ha logrado ponerse casi a la vanguardia de las tecnologías de identidad digital y de la gestión de servicios públicos online. En Europa, no hemos llegado a ese nivel aunque la pandemia del covid-19 logró que todos los europeos tengamos un pasaporte sanitario. El objetivo es diferente al de la identidad digital europea, pero puede ser la antesala del proyecto del que tenemos, por ahora, más preguntas que respuestas.