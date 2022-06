Top Gun: Maverick es una de las grandes sorpresas de esta temporada. No solo se convirtió en uno de los estrenos más taquilleros, sino que trajo de vuelta las clásicas secuencias de combate aéreo. El nuevo film pone a Maverick al control de un F-18 Super Hornet y el mítico F-14 Tomcat, quien en algún punto se enfrenta a "cazas de quinta generación". Pese a que el personaje interpretado por Cruise no dice el nombre, se trata del cazabombardero Sukhoi Su-57.

El Su-57 es el primer jet de combate completamente furtivo desarrollado por Rusia para sustituir a sus aviones Su-27 y MiG 29. Conocido como "Felon" por la OTAN, el Su-57 es un avión de combate monoplaza capaz de lograr velocidades de 2.500 kilómetros por hora (Mach 2.25). Tiene un alcance supersónico de más de 1.500 kilómetros y alcance subsónico de 3.500 kilómetros.

El caza de quinta generación cuenta con dos motores Izdeliye 30 que alcanzarían una relación empuje a peso de más de 36.000 kilopondios (kilogramos-fuerza). También incorpora estabilizadores horizontales y verticales, estos últimos funcionan como freno aerodinámico cuando apuntan hacia adentro. En términos de movilidad, este avión puede realizar la Cobra de Pugachov, una maniobra acrobática que vemos en Top Gun: Maverick para evitar un ataque.

Tecnología de sigilo de última generación

El fuselaje del Su-57 utiliza materiales compuestos para evitar los radares. La tecnología de sigilo incluye un diseño con líneas geométricas rectas y bordes angulados que reducen las reflexiones que provocan las ondas del radar. Una característica importante es la presencia de un sensor infrarrojo avanzado de búsqueda y seguimiento instalado en la nariz. Esto le permite perseguir objetivos sin ser detectado y es capaz de identificar y geolocalizar emisiones del enemigo.

En términos de armamento, el Su-57 tiene dos bahías laterales que almacenan dos misiles de corto alance aire-aire, así como dos bahías internas que pueden transportar cuatro misiles BVR. Se incluye un cañón de 30mm GSh-301 y para ataque terrestre se puede llevar un misil Hk-38 y bombas guiadas de precisión.

Por último, el Su-57 integra un tren de aterrizaje resistente capaz de operar en aeródromos sencillos. Esta característica la hereda de su antecesor, el SU-27, y le otorga una ventaja si se compara con sus contrapartes estadounidenses. En caso de una emergencia, el caza ruso es capaz de aterrizar en plena autopista o en un aeropuerto hostil.

Atención, ¡spoilers a continuación!

Sukhoi Su-57 vs F-14 Tomcat: ¿quién ganaría en un enfrentamiento?

Una escena de Top Gun: Maverick involucra a los protagonistas principales mientras son perseguidos por cazas rusos Su-57. La escena en cuestión ocurre cuando Maverick y Rooster roban un viejo F-14 en un aeropuerto de Irán tras ser derribados. En su trayecto hacia el portaviones, los protagonistas son alcanzados por un escuadrón de aviones enemigos de quinta generación, por lo que Maverick hace uso de sus habilidades para enfrentarlos.

¿Qué tan realista es esto? De acuerdo con pilotos de la Fuerza Aérea, un F-14 Tomcat no tendría oportunidad frente a un Sukhoi Su-57. Uno de ellos confió a 19fortyfive que un Tomcat no podría vencer a un avión de quinta generación, como el F-35.

"He matado a bastantes cazas de cuarta generación en simulaciones de combate. Los derribé a distancia y nunca supieron que estaban muertos hasta que se les informó", dijo uno de ellos. "Fácilmente mataría a un F-14 aún más antiguo de Irán o de cualquier otro lugar: nunca me verían, ni sabrían que estaba allí y probablemente no me detectarían en el radar." aseguró.

La película es fantástica, la acabo de ver, pero el público necesita entender que un F-14 Tomcat fue construido para una época diferente. No fue construido para luchar contra un caza de quinta generación como el F-35, F-22 o incluso un Su-57 ruso que es menos capaz. Ex-piloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. 19fortyfive.com

Ni Tom Cruise podría derribar un Su-57, como en Top Gun: Maverick

Credit: Vladislav06112019

Pese a eso existe una ligera ventana de posibilidad para que Maverick acabe con un Sukhoi Su-57 y es que el piloto enemigo realice un error o una maniobra desafortunada. Pese a que en en papel el Su-57 es un caza de quinta generación, tiene una debilidad conocida: su motor. Rusia no ha sido capaz de producir en masa el Izdeliye 30 por lo que lo que los pocos modelos en activo utilizan un motor más antiguo.

Las sanciones occidentales y la guerra en Ucrania han mermado los programas de desarrollo e investigación. Hasta septiembre 2014, Rusia dependió de Europa para compensar las carencias de su industria local. Tras la anexión de Crimea, el gobierno de Vladimir Putin volteó hacia China pero no tuvo éxito. En el caso del Sukhoi Su-57, India firmó un acuerdo de desarrollo en conjunto, pero lo abandonó en 2020 tras la imposibilidad de Rusia por entregar un motor confiable.

El Sukhoi Su-57 ha estado en desarrollo desde 2002 y fue planeado como una respuesta al F-35. Aunque el caza ruso tiene motores de cuarta generación, el conjunto de sistemas y sensores avanzados serían capaces de derribar a un F-14 Tomcat. Ni toda la astucia, experiencia, ni mucho menos la sonrisa de Tom Cruise en Top Gun: Maverick serían capaces de evitarlo.