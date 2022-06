Top Gun: Maverick fue una de las películas más perjudicadas por la pandemia. Lo nuevo de Tom Cruise se retrasó en múltiples ocasiones —su estreno original estaba programado para el 4 de julio de 2020— porque las condiciones sanitarias lo alejaban de cumplir sus objetivos de recaudación en la taquilla internacional. Sin embargo, la espera ha valido la pena en todos los sentidos. Los fans de Pete "Maverick" Mitchell están muy contentos con el largometraje, y Paramount Pictures está ingresando una cantidad descomunal de dinero.

Por más difícil que parezca lograrlo en la época actual, en la que los cines todavía se están recuperando del azote provocado por la COVID-19, Top Gun: Maverick está trascendiendo en términos económicos pese a no ser un filme de superhéroes. Seamos sinceros, el éxito de Spider-Man: No Way Home, The Batman o Doctor Strange en el multiverso de la locura estaba garantizado por el inmenso fandom que las acompaña. No obstante, la situación de Maverick es muy diferente.

Contra todo pronóstico, Top Gun: Maverick y sus enfrentamientos entre cazas ya han logrado destrozar algunos récords en la taquilla, mismos que repasaremos a continuación. Lo curioso de todo es que ni siquiera la propia Paramount Pictures se imaginaba una recepción inicial tan positiva.

Tomando la cima en el Memorial Day

Primeramente, según la información de CNN Business, se convirtió en la película de mayor recaudación de la historia durante el Memorial Day, el día en que Estados Unidos rinde homenaje a los soldados caídos en las guerras. La sociedad norteamericana acostumbra aprovechar la fecha para descansar y, desde luego, acudir a los cines a disfrutar el éxito del momento.

Ciertamente, Top Gun: Maverick contó con una ventaja clave para lograr lo anterior: Doctor Strange en el multiverso de la locura, estrenada el pasado 4 de mayo, ya había sido vista por la gran mayoría de su audiencia. Por lo tanto, prácticamente no tuvo competencia durante el Memorial Day. Pero esto no fue solo suerte, ya que Paramount Pictures lo planeó así desde un principio.

En Estados Unidos, Top Gun: Maverick ingresó 160,5 millones de dólares tan solo en sus primeros cuatro días de disponibilidad, incluyendo el Memorial Day. El récord anterior pertenecía a Piratas del Caribe: En el fin del mundo, con 153 millones de dólares en el lejano 2007.

El estreno más exitoso de Tom Cruise

Durante la presente semana te contamos, además, que Top Gun: Maverick se convirtió en el estreno más exitoso en toda la carrera de Tom Cruise. A nivel global, recaudó 260 millones de dólares durante el primer fin de semana.

Antes de la secuela de Top Gun, el mejor estreno del actor estaba en posesión de La guerra de los mundos, la cual ingresó 64 millones de dólares durante su primer fin de semana en 2007. Sí, Top Gun: Maverick casi cuadriplicó esa recaudación. ¿Logrará Misión Imposible 7: Sentencia mortal Parte 1 romper el nuevo récord? Siendo sinceros, se ve muy complicado…

Top Gun: Maverick destaca entre gigantes

Previamente se mencionó que Top Gun: Maverick está triunfando en la taquilla pese a no ser un largometraje de superhéroes. Pues bien, si analizamos los datos de Box Office Mojo, nos daremos cuenta que los estrenos más exitosos de la historia pertenecen a franquicias ampliamente populares y ya consolidadas.

Gran parte del listado está ocupado por los blockbusters del Universo Cinematográfico de Marvel y DC; Star Wars; las propuestas animadas de Pixar y Walt Disney Animation Studios; Harry Potter; Fast & Furious y Jurassic World, entre otras. Pero, en el lugar 29, aparentemente alejado de los reflectores, aparece Top Gun: Maverick entre Furious 7 y Star Wars: Episodio 3 - La venganza de los Sith.

El hecho de que aparezca en medio de tantos gigantes es un logro muy meritorio. Sobre todo para una secuela por la que muy pocos pronosticaban un éxito tan grande. Sobre este tema habló Erik Davis, editor de Fandango, en una entrevista para Vulture:

"Cuando hablamos de que se están rompiendo grandes récords de taquilla durante estos días, por lo general solo nos referimos a películas basadas en cómics, y eso no necesariamente atrae a todo tipo de cinéfilo. El público ha estado hambriento de una gran película a la cual apoyar y ver que no sea una película de Marvel o DC.

Davis comenta, además, que Top Gun: Maverick está triunfando porque no necesitamos ver diversos filmes para poder comprenderla. Evidentemente, el susodicho hace alusión al Universo Cinematográfico de Marvel, pues hoy en día necesitas ver todas las películas, e incluso las series de Disney+, para no perderte ningún detalle.

"Obtener una película como Top Gun: Maverick, que es ridículamente entretenida, que hace que no tengamos que ver otras 15 películas para comprender la historia, realmente es volver a las antiguas formas. Los viejos tiempos cuando el fin de semana del Memorial Day era el comienzo de la temporada de verano", concluyó.

El efecto nostalgia

Últimamente es común ver las salas abarrotadas del fandom de Marvel, y no tiene nada de malo. Sin embargo, Top Gun: Maverick generó que las "viejas" generaciones volvieran a tener ese gran entusiasmo por disfrutar una película en el cine. Si a lo anterior sumamos que el estreno de Maverick se retrasó casi dos años, las ganas se fueron acumulando. Después de todo, es la secuela de una producción que, probablemente, marcó a muchísimas personas hace casi cuatro décadas.

"La atemporalidad de la historia, la eternidad de Tom Cruise, todo se conjuga para crear algo que no es una película de superhéroes. No es una película de cómics. Es retroceder a una era diferente en Hollywood. Se cuenta de forma muy tradicional", expresó Paul Dergarabedian, analista de la firma Comscore.