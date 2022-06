Recoger el testigo de una larga saga cinematográfica como la de Star Wars (desde 1977), con cuarenta y cinco años de aventuras y de fervientes seguidores, tiene ventajas muy obvias y grandes inconvenientes. Entre las primeras, podemos contar el gran número de posibilidades para el deleite del público que adora a los personajes míticos de esta galaxia muy, muy lejana. Así, añadirle algunos cameos a los episodios de Obi-Wan Kenobi (2022) siempre lo agradecerán.

No os perderíais a C-3PO en la fiesta de los Organa del primer capítulo, ni a Temuera Morrison, que interpreta a Boba Fett, en el siguiente como uno de los soldados clon de la Legión 501 imperial, pidiendo dinero para “conseguir una comida caliente”. Pero tal vez no os percataseis de que Tetha Grig, la vendedora de especias que ayuda al jedi protagonista en el mismo planeta Daiyu, es Esther Rose McGregor, la hija de Ewan McGregor en su primera intervención importante.

Y el sexto y último episodio, que remata este relato agridulce dirigido por Deborah Show con la épica de Star Wars un tanto hiperbolizada, nos ha dejado otros dos cameos relevantes: el del emperador Sheev Palpatine, al que Ian McDiarmid ha encarnado en seis ocasiones con la presente desde El retorno del Jedi (1983), y nada menos que el de Qui-Gon Jinn, el maestro de Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma (1999), al que da vida el reconocible Liam Neeson.

Dando explicaciones al emperador Palpatine

Lucasfilm | Disney+

Si esta miniserie de Disney+ aborda una revisión necesaria del vínculo del jedi con su antiguo aprendiz, transformado en Darth Vader, entre La venganza de los Sith (2005) y Una nueva esperanza (1977), parece de lo más lógico que aparezca el causante de perder al Anakin Skywalker de Hayden Christensen para beneficio del lado oscuro de la Fuerza. Es decir, al margen de la propia responsabilidad de este, la culpa del fracaso de Obi-Wan Kenobi con él es del ex senador Palpatine.

Le vemos en la típica proyección holográfica cuando su subalterno inmediato le informa de la situación y de sus planes desde la fortaleza en el volcánico planeta Mustafar. “Las sondas están peinando todos los sistemas cercanos”, le dice con el vozarrón de James Earl Jones. “Destruiremos todo lo que se interponga en nuestro camino hasta encontrarle”. Al personaje de Ewan McGregor, claro. Y el vil emperador se propone sondearle para descubrir su estado emocional.

Bajo el dominio del Imperio, Obi-Wan Kenobi emprende una misión trascendental Ver Obi-Wan en Disney+ Ya disponible en Disney+

En concreto, si el jedi aún significa algo inconveniente para su implacable ejecutor. “Pareces alterado, amigo mío”, comenta. “No se me volverá a escapar”, insiste el otro. “Me pregunto si tus prioridades están claras al respecto, Lord Vader”, prosigue el emperador. “Quizá tus sentimientos por tu viejo maestro te han debilitado. Si no puedes superar el pasado…”. “Kenobi es insignificante”, tercia Darth Vader para negar tal cosa; y remata: “Solo te sirvo a ti, maestro”.

El cameo más esperado de ‘Obi-Wan Kenobi’

Lucasfilm | Disney+

El cameo de Sheev Palpatine, por lo tanto, sirve para zanjar el asunto de quien fuera Anakin Skywalker con Obi-Wan Kenobi, un enemigo del lado oscuro de la Fuerza que ahora carece de una importancia especial como alguien al que abatir. Y, en lo que respecta al de Qui-Gon Jinn, asesinado por el Darth Maul de Ray Park y con las cuerdas vocales de Peter Serafinowicz en La amenaza fantasma, certifica que su destacado padawan ha vuelto al camino de servidumbre de los Jedi.

Había estado llamando a su espíritu desde el primer episodio para pedirle ayuda. Se encontraba perdido en su dolor por los sucesos de La venganza de los Sith, y necesitaba recuperarse para enfrentar los nuevos peligros que se cernían sobre él y los pequeños Skywalker. “Vaya, sí que has tardado”, dice el maestro. “Empezaba a creer que nunca aparecerías”, protesta el héroe de Ewan McGregor, y el difunto de Liam Neeson le responde: “Siempre he estado aquí, Obi-Wan. Pero no estabas listo para verlo”.