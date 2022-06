Desde el lanzamiento de Pokémon Go en 2016, Niantic se catapultó como una de las compañías de videojuegos móviles más prominentes del mercado. No solo tienen un nuevo juego de la NBA en desarrollo, sino que también han anunciado recientemente una nueva aplicación social con la que planean integrar sus más grandes juegos.

Niantic ha anunciado Campfire, una aplicación que ha sido diseñada con los grupos en mente. Con ella, la compañía quiere que los usuarios de títulos como Pokémon Go o Ingress se reúnan en un mismo lugar para discutir de temas en común. Algo así como un Discord, pero propio para los juegos móviles de Niantic.

Esta app fue anunciada a principios de año, pero no ha sido hasta hoy que la compañía ha confirmado que comenzará a estar disponible para algunas personas. Según describe la compañía, Campfire llegará en los próximos días de forma global, pero únicamente "un selecto grupo de jugadores de Pokémon Go" podrá disfrutar de ella durante el verano.

¿Qué es la app Campfire de Niantic?

Al igual que en las demás aplicaciones de Niantic, el mapa será el eje central de Campfire. En ella tendrás un mapa que incluirá la información cercana a ti, incluyendo aquellas relacionadas con los títulos que tengas sincronizados. De esta manera puedes organizar reuniones con amigos, o encontrar otras personas que también estén jugando a lo mismo que tú.

Otra de las funcionalidades llega con Pokémon Go. Por ejemplo, podrás ver la ubicación de ciertos Pokémon como si te encontraras dentro del juego. Así, Campfire se convierte en una especie de hub para los títulos de Niantic.

Gracias al mapa, también podrás compartir la ubicación de las incursiones cercanas a ti con cualquiera de tus amigos. De este modo, se hace más fácil el llegar juntos, en caso de no vivir muy cerca. El resto de jugadores —e incluso tú mismo— podrán compartir sitios de interés con los demás en el mapa, para atraer a más personas curiosas por saber qué es lo que sucede en ese punto específico.

Sí, puede que esta aplicación no te llame demasiado la atención. Después de todo, la cantidad de apps de mensajería instantánea que existen ahí fuera crece con cada minuto que pasa. No obstante, dada la cantidad de personas que atraen títulos como Pokémon Go, es un paso interesante. Aunque, tal vez habría sido mejor que Niantic integrase algunas de estas funciones directamente dentro del juego.

Niantic tiene otros títulos en proceso. Además del mencionado juego de la NBA, también ha lanzado Pikmin Bloom, así como también tiene en desarrollo su simulador Peridot, un juego bastante parecido a Pokémon Go.