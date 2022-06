La próxima película de James Bond estaría a varios años de distancia y será una reinvención de la franquicia. Bárbara Broccoli, productora y responsable de todo lo que tiene que ver con Bond, reveló que pasarán "al menos dos años" antes de comenzar el rodaje de la próxima cinta del agente 007. En una entrevista con Deadline, Broccoli dijo que no hay prisa y se están tomando el tiempo necesario para alinear las piezas.

La productora confirmó que no existe un guion y que no lo escribirán hasta que no decidan qué es lo que harán. "Es una reinvención de Bond. Estamos reinventando quién es y eso toma tiempo", dijo Broccoli. "Diría que el rodaje está, al menos, a dos años de distancia", mencionó.

La matriarca del universo del 007 dejó claro que tampoco están buscando al sucesor de Daniel Craig para la próxima serie de películas. "Estamos pensando a donde ir con él, estamos hablando sobre eso.", aseguró. Tras cerrar un ciclo de 15 años con la película Sin Tiempo para Morir, Craig dejó huella como uno de los mejores en interpretar a James Bond.

Su debut en Casino Royale fue una reinvención que dejó de lado al agente secreto que dependía más de los gadgets que de sus habilidades como espía. La saga de Daniel Craig también marcó un hito en la franquicia al integrar un desarrollo del personaje. La infancia de Bond, la muerte de Vesper Lynd, Mr. White y SPECTRE se entrelazan en cinco películas, algo que no se había explorado a fondo en épocas anteriores.

Henry Cavill podría convertirse en el próximo James Bond

Henry Cavill es el favorito de muchos para tomar el manto de James Bond

El próximo ciclo marcará una reinvención de James Bond y algunos nombres para sustituir a Daniel Craig comienzan a sonar fuerte. Uno de los candidatos potenciales es Henry Cavill, quien se encuentra en una parte importante de su carrera gracias a The Witcher. Cavill se encuentra 3/1 en las apuestas para convertirse en James Bond. Incluso, un comercial de Botanical Water hace un guiño al agente secreto en varios momentos.

En la lista también se encuentran Regé-Jean Page, quien escaló posiciones gracias a Los Bridgerton, aunque el actor no considera que tenga oportunidad. Sam Heughan, estelar en Outlander, también es un nombre que suena entre los candidatos. El actor de 42 años dijo estar interesado en el papel y de conseguirlo, sería el segundo escocés en interpretar a James Bond, después de Sean Connery.

Regé-Jean Page Tom Hardy Sam Heughan Nicholas Hoult Tom Hiddleston Michael Fassbender John Boyega Idris Elba Tom Holland El próximo James Bond podría estar en esta lista

En la lista de nombres que han sonado durante los últimos años se encuentran Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston, John Boyega, Nicholas Hoult, o el mismo Tom Holland. Lashana Lynch, quien interpreta a Nomi en Sin Tiempo para Morir, también ha sido mencionada, aunque la actriz considera que la audiencia no está preparada para ver a James Bond interpretado por una mujer de color.

Barbara Broccoli, quien tiene la última palabra en cuanto a la franquicia, reveló hace algún tiempo que James Bond puede ser de cualquier color, pero nunca será mujer. "No estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso", dijo la productora.

El reinicio de James Bond sigue en proceso, por lo que tendremos que esperar varios meses antes de conocer al candidato a convertirse en el agente 007.