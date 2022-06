Desde finales del año anterior, GTA volvió a ser el centro de atención en la industria de los videojuego. Primero, por el accidentado lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition; y luego porque Rockstar Games confirmó el desarrollo de GTA 6. Esa enorme expectación que existe por el nuevo juego motivó a algunos aficionados a imaginar cómo se vería un hipotético remake de GTA: Vice City y GTA: San Andreas. El resultado, gracias a la intervención de Unreal Engine 5, te dejará con la boca abierta.

El canal de YouTube TeaserPlay, que ya nos tiene acostumbrados a imaginar juegos populares con gráficos next-gen, se asignó la tarea de crear los conceptos de GTA: Vice City y GTA: San Andreas en Unreal Engine 5, el motor gráfico de nueva generación de Epic Games. Aunque la herramienta de desarrollo vio la luz hace apenas unos meses, ya hay muchísima gente demostrando su potencial. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con dos juegos que marcaron a distintas generaciones?

Evidentemente, el trabajo de TeaserPlay nos hace pensar que Rockstar Games y Take-Two Interactive dejaron pasar una gran oportunidad con Grand Theft Auto: The Trilogy. Si bien esta colección estaba conformada por "remasterizaciones" —no confundir con remakes—, muchos pensamos que GTA: III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas se merecían más cariño de sus creadores. No fue así, por lo que tendremos que conformarnos con las espectaculares recreaciones de dicho canal.

Por supuesto, estamos ante conceptos imaginados por aficionados que no tienen relación alguna con Rockstar Games. Como se mencionó previamente, TeaserPlay se dedica a fantasear con los remakes de muchos juegos. Recientemente vimos su trabajo con Silent Hill e incluso con The Last of Us. Ojo con este último, porque los rumores anticipan un relanzamiento en forma de remake este mismo año. Eso sí, Sony todavía no lo confirma.

GTA 6 se asoma en el horizonte

Una de las noticias más emocionantes que nos ha dejado el 2022 hasta el momento es que Rockstar Games hizo oficial el desarrollo de GTA 6. Aunque no revelaron demasiados detalles, un simple tweet fue suficiente para romper internet.

"Con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente, y nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrada en la serie Grand Theft Auto está en marcha. Esperamos poder compartir más información tan pronto como estemos listos, así que manténgase en sintonía con Rockstar Newswire para conocer los detalles oficiales."

Pese a la falta de información, desde hace un par de años se rumora que GTA 6 retomará la ambientación de GTA: Vice City con una ciudad inspirada en Miami.