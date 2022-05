Unreal Engine 5 se presentó hace más de un año, y aunque todavía no hemos visto grandes títulos que saquen partido del nuevo motor de Epic, lo cierto es que ahora que está en manos de desarrolladores y de terceros, algunas de las cosas que se están haciendo son impresionantes. Quizás el primer gran ejemplo jugable, más allá de las demos técnicas de Epic, fue lo que la compañía hizo de la mano de The Matrix.

Con motivo del estreno de la película, la productora de la última entrega de la saga de ciencia ficción publicó una demo jugable para consolas de nueva generación construida sobre Unreal Engine 5. Y lógicamente, dejó con la boca abierta a todo el mundo. De hecho, es una de las experiencias más realistas en términos visuales que hemos visto hasta ahora en las consolas de nueva generación.

Lógicamente, Unreal Engine 5 no es materia exclusiva de los videojuegos, y su nivel de fotorealismo abre la puerta a su uso en el cine y la televisión, sobre todo viendo de lo que es capaz Disney utilizando el set digital de The Mandalorian, sabiendo que muchos de sus escenarios están hechos totalmente por ordenador con una tecnología previa al fotorealismo de Unreal Engine 5. Y sí, los escenarios de The Mandalorian y de las otras series de Star Wars de Disney utilizan Unreal Engine:

No obstante, la inclusión de nuevas tecnologías de iluminación y los cambios en el motor ya hacen posible que se pueda engañar a la vista, y simplemente, seamos incapaces de saber si un escenario ha sido creado con Unreal Engine 5 o es una grabación hecha con un móvil de nueva generación.

En combinación con Lumen, un artista japonés ha conseguido crear de la nada un asombroso vídeo en tiempo real inspirándose en la estación de Toyama, Japón. Y lo cierto es que viendo el vídeo, que además es vertical, es prácticamente indistinguible de un entorno real grabado, y no creado por ordenador, sobre todo en las escenas nocturnas, en las que si bien se nota la iluminación, sigue siendo especialmente realista:



Con poco tiempo tras su presentación y puesta a disposición del público, Unreal 5 ya ha alcanzando un nivel en el que empieza a ser complicado distinguir a simple vista si se trata de un entorno real o de un entorno simulado y creado por ordenador.

Un futuro en el que ya no se usarán cámaras en el cine, solo Unreal Engine

La imagen anterior es una extracto del contenido previo diseñado para la demo de Matrix, y aunque como decimos esta es una de las más impresionantes, que además puedes probar en un entorno real en tu consola, Unreal Engine 5 está abierto a todo el que quiera experimental con él. Es un motor que tiene una gran curva de aprendizaje, pero que puede crear entornos los suficientemente realista como para cuestionarse si en el futuro de las producciones de Hollywood serán necesarias las cámaras.

Hasta ahora, el principal problema para dotar a muchos de elementos creador por ordenador de cierto realismo era el uncanny valley de los modelados físicos de las personas. No obstante, Unreal Engine 5 ha avanzado lo suficiente como para que sea indistinguible, en según qué escenas, un modelo real de uno creado por ordenador.

Detalles fotorealistas que se saltan el uncanny valley

De hecho, las animaciones faciales se puede hacer increíblemente realista, con una piel que parece real, en lugar de plástica, y con detalles especialmente finos como el modelado de pelos individuales en una barba. Unos elementos que además también se pueden llevar a los escenarios:

En la demostración técnica de The Matrix, las vallas de alambre eran modelos geométricos completos, y no una textura como lo habrían sido en el pasado, por eso parecen tan reales.

Unreal Engine ya se está utilizando para escenarios virtuales en grandes producciones, y ya son varios los desarrolladores de videojuegos que están creando sus juegos en el motor. No obstante, estamos solo al principio de lo que se podrá hacer en el futuro inmediato con Unreal:

La creación de Epic funciona de una forma tan realista que nadie que vea una película o una serie sabría que el fondo y muchos de los elementos son, de hecho, CGI en tiempo real. Como espectadores, a menos que nos lo digan, somos totalmente ajenos a la tecnología empleada en su creación.

Y dado lo realista que es, el siguiente paso lógico es hacer toda la película dentro del sistema y evitar por completo la necesidad de un estudio físico. El futuro del entretenimiento es sin duda el de Unreal Engine 5.