Una vez más, Facebook es motivo de controversia por mostrar anuncios que prometen curas milagrosas o tratamientos no comprobados para enfermedades graves. El blog MIT Technology Review, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, expuso esta situación tras analizar el contenido de múltiples publicidades que aparecen frecuentemente en la red social, en las que clínicas privadas prometen "matar el cáncer" con métodos alternativos.

El informe en cuestión pone la lupa sobre dos instituciones: CHIPSA Hospital y Verita Life. La primera se promociona como "el hospital de Terapia Gerson original" y se encuentra en Tijuana, México; la segunda se presenta en su sitio web como una "clínica alemana de medicina integral contra el cáncer", con presencia en Tailandia y México.

Ambas utilizan anuncios de Facebook e Instagram para llegar a potenciales pacientes, aprovechando la recolección de datos de navegación que realizan las plataformas de Meta. De acuerdo con MIT Technology Review, cualquier persona que haya buscado en la web sobre tratamientos para el cáncer desde Estados Unidos seguramente ha visto al menos una de las 20 o más publicidades que clínicas de este tipo utilizan.

"La evidencia aportada por usuarios de Facebook e Instagram, investigadores médicos y su propia biblioteca de anuncios, sugiere que Meta está plagada de publicidades que contienen afirmaciones de salud sensacionalistas, de las que se beneficia directamente. Los anuncios engañosos pueden permanecer intactos durante meses e incluso años. Algunos de los anuncios revisados [...] promocionaban tratamientos que han demostrado causar daño físico agudo en algunos casos. Otros direccionaban a los usuarios hacia tratamientos muy costosos con resultados dudosos". MIT Technology Review

Facebook está inundado de anuncios con tratamientos dudosos contra el cáncer

En cuanto a CHIPSA Hospital, el reporte menciona el caso de un anuncio que promociona el uso de Apatone para combatir el cáncer. "Estamos peleando una batalla perdida. Pero ahora tenemos una nueva esperanza. La combinación de vitamina C y K3 intravenosa en una proporción de 100:1 conocida como Apatone. Esta combinación específica causa una forma de necrosis celular llamada autoschizis… está MATANDO el cáncer", dice la publicación promocionada en Facebook.

El uso de Apatone no está aprobado en Estados Unidos y por ello las personas que deseen someterse al tratamiento tienen que dirigirse a México. MIT Technology Review cita a Skyler Johnson, un investigador de la Universidad de Utah, quien menciona que estudios preclínicos han demostrado "algunos efectos contra el cáncer"; pero sostiene que no está comprobado que sea más beneficioso que los tratamientos convencionales que ya se utilizan contra la enfermedad.

En el caso de Verita Life, anuncios de Facebook promocionan el uso de la hipertermia —que requiere aplicar calor superior a los 40 grados en el área del tumor— como cura para el cáncer. La empresa afirma que este método puede destruir las células cancerosas sin dañar el tejido sano a su alrededor. Esto es, cuanto menos, engañoso. Si bien la hipertermia se utiliza en pacientes oncológicos, no está ampliamente aceptada; y quienes sí la aplican suelen hacerlo como un método complementario a tratamientos convencionales como la radioterapia o la quimioterapia.

Según el informe, varios de los anuncios publicados por estas clínicas han sido denunciados y eliminados por Facebook. La propia red social reconoció haberlos dado de baja por violar su política de afirmaciones engañosas, que prohíbe aquellas que aseguran "curar enfermedades incurables". Entre ellos, el del uso de Apatone. Sin embargo, la medida es inconsistente y no aplica a todos.

Un proceso automatizado que está lejos de ser infalible

Tanto en Facebook como en Instagram, el proceso de revisión de anuncios se realiza mayormente de forma automatizada. Esto conlleva a que muchas publicidades superen el filtro inicial, pese a las estrictas directrices que Meta asegura que se deben cumplir. Y también sucede que muchas empresas que sufren la baja de sus anuncios, vuelven a subirlos exitosamente a los pocos meses.

De hecho, ya en el pasado se ha demostrado que los métodos de la compañía de Mark Zuckerberg para moderar anuncios está lejos de ser infalible. En abril de 2021, una organización australiana probó que era posible crear publicidades sobre alcohol, apuestas y vapeo, y direccionarlas a niños de entre 13 y 17 años.

Y si bien Facebook ha intentado cambiar su plataforma de anuncios para ya no mostrar anuncios basados en categorías como "quimioterapia" o "creencias religiosas", es evidente que no está funcionando. Y no sorprende que sea así; después de todo, documentos internos han comprobado que la compañía no sabe realmente cuántos datos recopila de sus millones de usuarios, ni tampoco dónde están, hacia donde van o quiénes los usan.