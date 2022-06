No cabe duda de que el bilbaíno Álex de la Iglesia es uno de los directores más queridos y respetados del cine español. No ya solo porque un puñado de sus filmes, como El día de la bestia, les encanten a un buen número de cinéfilos, quienes no faltan a la cita de cada nueva suya en cartel. Algunos le apreciamos además por los discursos que dio como presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas durante la ceremonia anual de los Premios Goya.

“Hace veinticinco años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente (…), es, precisamente, la salvación de nuestro cine”, dijo en 2011. Filmin había nacido en 2008, pero el gran vuelco de Netflix no llegaría hasta 2015.

Su lucidez era indiscutible. Y la oposición que encontró a lo que proponía, muy lamentable. Por ejemplo, en el posterior presidente de la Academia, don Enrique González Macho, que en la gala de los mismos galardones de 2012 le respondió así: “Internet, desgraciadamente, todavía no es una alternativa o un sustituto, ni tan siquiera un complemento al enorme esfuerzo económico que supone producir cine”. Y, mientras tanto, millones veían pelis piratas en la red.

'El día de la bestia' | Iberoamericana

La opinión de la crítica especializada sobre la obra de Álex de la Iglesia

Este es el ranking de las películas de Álex de la Iglesia según la información consultada en el área de Rotten Tomatoes para los críticos:

Acción mutante (1993): nota media de 8 sobre 10 en 6 críticas. Mi gran noche (2015): media de 7,7 en 21 críticas. Crimen ferpecto (2004): media de 7,1 en 53 críticas. El día de la bestia (1995): media de 6,9 en 12 críticas. Veneciafrenia (2021): media de 6,8 en 8 críticas. Las brujas de Zugarramurdi (2013): media de 6,7 en 31 críticas. Balada triste de trompeta (2010): media de 6,6 en 35 críticas. Perdita Durango (1997): media de 6,1 en 13 críticas. El bar (2016): media de 5,9 en 8 críticas. 800 balas (2002): media de 5,8 en 11 críticas. La chispa de la vida (2011): media de 4,6 en 8 críticas. Los crímenes de Oxford (2008): media de 4 en 12 críticas.

No hay datos sobre Muertos de risa (1999), ni La comunidad (2000) ni Perfectos desconocidos (2017).

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Los usuarios anónimos que votan en Rotten Tomatoes nos dejan este resultado de Álex de la Iglesia:

El día de la bestia: nota media de 4,1 sobre 5 con más de 5.000 votos. La comunidad: media de 4 con más de 2.500 votos. Crimen ferpecto: media de 3,9 con más de 5.000 votos. Muertos de risa: media de 3,9 con más de 500 votos. Perfectos desconocidos: media de 3,6 con menos de 50 votos. Acción mutante: media de 3,6 con más de 2.500 votos. Perdita Durango: media de 3,6 con más de 2.500 votos. Balada triste de trompeta: media de 3,5 con más de 5.000 votos. 800 balas: media de 3,4 con más de 2.500 votos. Mi gran noche: media de 3,4 con más de 100 votos. Las brujas de Zugarramurdi: media de 3,4 con más de 1.000 votos. El bar: media de 3,4 con más de 250 votos. La chispa de la vida: media de 3,2 con más de 250 votos. Los crímenes de Oxford: media de 2,8 con más de 10.000 votos.

No hay datos sobre Veneciafrenia.

'La comunidad' | Lolafilms

La opinión de los cinéfilos de IMDb sobre el cine de Álex de la Iglesia

Por otro lado, he aquí los números que nos entrega IMDb sobre lo que opina el público de los filmes de Álex de la Iglesia:

El día de la bestia: nota media de 7,3 sobre 10 con 21.469 votos. La comunidad: media de 7,2 con 11.991 votos. Crimen ferpecto: media de 7,1 con 12.273 votos. Perfectos desconocidos: media de 6,9 con 13.940 votos. Balada triste de trompeta: media de 6,5 con 14.267 votos. Muertos de risa: media de 6,5 con 3.493 votos. Las brujas de Zugarramurdi: media de 6,4 con 14.459 votos. Acción mutante: media de 6,4 con 5.303 votos. 800 balas: media de 6,3 con 4.506 votos. Perdita Durango: media de 6,3 con 8.964 votos. El bar: media de 6,3 con 26.465 votos. Los crímenes de Oxford: media de 6,1 con 29.124 votos. Mi gran noche: media de 6,1 con 4.497 votos. La chispa de la vida: media de 6,1 con 2.756 votos. Veneciafrenia: media de 5,1 con 1.342 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, por último, esta es la información sobre Álex de la Iglesia que nos brinda FilmAffinity:

El día de la bestia: nota media de 7,1 sobre 10 con 72.549 votos. La comunidad: media de 6,9 con 49.286 votos. Perfectos desconocidos: media de 6,4 con 37.824 votos. Acción mutante: media de 5,9 con 18.743 votos. Crimen ferpecto: media de 5,8 con 31.083 votos. Los crímenes de Oxford: media de 5,7 con 49.137 votos. El bar: media de 5,7 con 31.329 votos. Las brujas de Zugarramurdi: media de 5,6 con 41.973 votos. Balada triste de trompeta: media de 5,6 con 41.909 votos. 800 balas: media de 5,5 con 15.551 votos. La chispa de la vida: media de 5,5 con 10.672 votos. Perdita Durango: media de 5,3 con 12.870 votos. Muertos de risa: media de 5,1 con 16.586 votos. Mi gran noche: media de 5 con 16.664 votos. Veneciafrenia: media de 4,8 con 5.946 votos.

'Crimen ferpecto' | Pánico Films

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Álex de la Iglesia

Según la información de Rotten Tomatoes, el mejor filme de Álex de la Iglesia para la crítica especializada es Acción mutante, su ópera prima. Sin embargo, hay que considerar la cierta escasez de análisis que ha recogido esta plataforma para su filmografía por tratarse de un realizador español sin una clara proyección internacional. Conque, probablemente y en otras circunstancias, los datos se acercarían más a los de sus propios votantes y a los de IMDb y FilmAffinity.

Para los de las tres páginas web, El día de la bestia destaca sobre el resto de sus obras. Y los críticos apuntan a Los crímenes de Oxford como la peor, igual que los cinéfilos de la misma Rotten Tomatoes. Mientras que los de IMDb y FilmAffinity se decantan por Veneciafrenia, la última que ha estrenado el cineasta bilbaíno. Con La comunidad y Crimen ferpecto cerca en la mayoría de los casos.